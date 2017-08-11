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Леха без куратора в голове…

14:33. 11 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

На этой неделе из тюрьмы после 4,5 лет отсидки освободился С. Удальцов. По логике провокаторов со стороны власти главным виновным в организации «болотных событий», должен был быть именно он, как самый последовательный представитель оппозиции с левыми взглядами, но болотные следователи смогли «накопать» только на 4.5 года.

Я бы, возможно, обошла вниманием эту новость, если бы не совет С. Удальцову от другого оппозиционера — А. Навального «осторожнее выбирать куратора»… 

http://www.newsru.com/russia/11aug2017/navalny.html

Навальный посоветовал Удальцову “осторожнее выбирать куратора”

Навальный видимо знает, о чем говорит, тем более, что М. Фридман с недавних пор продвигает в политику бывшего менеджера Пятерочки — Д. Потапенко, как замену Навальному. В начале лета примерно раз в неделю Дмитрий мелькал в новостных сюжетах по НТВ, комментируя какие-то решения действующих властей, один раз я даже видела его в программе Соловьева, возможно, были и другие эфиры, я специально не отслеживала. Так что, плохи дела у Лехи, куратор решил его сменить.

Высказывание о собственных шансах быть «убитым режимом», как 50/50 — это еще одна глупость оппозиционера, развязывающая руки его кураторам, по мнению которых, как живой оппозиционер он уже выработал свой ресурс, и теперь может еще раз послужить делу свержения В. Путина будучи убитым.

Сразу оговорюсь, я такого исхода не желаю, пишу заметку с желанием предупредить потенциальную жертву, но запретить ему и дальше болтать глупости — не в моей компетенции. Вывели его на разговор о собственной смерти «от руки диктатора В. Путина» интервьюеры американского телеканала SBC News:

http://www.topnews.ru/news_id_107245.html

“50 НА 50″: НАВАЛЬНЫЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ЕГО МОГУТ УБИТЬ ЗА КРИТИКУ

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS NEWS. Навальный оценил свои шансы быть убитым на 50%.

Алексей Навальный не исключил, что на него могут совершить покушение за его политическую деятельность. Об этом он рассказал винтервью CBS. Оно озаглавлено «Критик Путина Алексей Навальный считает, что его убьют с вероятностью 50%». Русскоязычную версию этого интервью обещают опубликовать сегодня, 7 августа.

Думаю, что будут пытаться свалить возможное убийство на силовиков, близких к Р. Кадырову. (Пока схема работает, ее не меняют) И тут надеюсь на благоразумие и превентивные меры: соберёт Рамзан Ахматович очередную планерку или летучку и скажет ясно и недвусмысленно, что гибель А. Навального его лично совсем не обрадует, а скорее наоборот, очень сильно огорчит. И что идеологических противников он может победить и в идеологическом поле, так как сам достаточно умен для этого и хорошо знает Коран, откуда черпает свою мудрость… А его друг в Москве немалые усилия прикладывает, чтобы жизнь оппозиционера сохранить: запирает его в кутузку на 15 суток в самом начале каждой оппозиционной акции…А то, что Лёха разоблачил ставленника Елизаветы II – премьера Д. А. Медведева, так это было правильно и своевременно, его (Медведева, а не Навального)  все равно В. Матвиенко планирует сменить на Мантурова или на Соколова…

В общем, Фридман Лёху породил, пусть он теперь с ним и мается…

А насчет «борьбы» Кремля с Навальным руками освободившегося С. Удальцова, как предполагают некоторые оппозиционные блогеры:

https://blog.newsru.com/article/10aug2017/udaltsov

Олег Козловский: “Удальцов нужен Кремлю как оружие в борьбе с Навальным”

(10 августа 2017 г.) Олег Козловский

Опять повторюсь, зачем? С такими оппозиционерами, как Навальный, не бороться – их беречь надо! Навальный стал персональной проблемой своего куратора…

Тут можно посоветовать кураторам быть внимательнее в выборе оппозиционных политиков, и не финансировать совсем уж откровенных идиотов. В общем, пока Фридман решает свою проблему, мы, закупив попкорн, поглядим, как он выкрутится, а уж помогать ему, надеюсь, никто не будет…

Источник: pravosudija.net

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