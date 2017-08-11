Главная » Политика

Как ПРОСТО… Разобраться в “ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ”.

14:15. 11 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

 

Цветные революции как инструменты демонтажа политических режимов

 

Цветные революции — это организованные через США и Великобританию проекты по свержению легитимной власти в странах второго мира (бывший СССР и его союзники) и третьего мира (Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка), имевшие место в XX—XXI веках. 

 

По ряду особенностей к цветным революциям можно причислить и некоторые более ранние события. 

Характерным признаком цветной революции является декларируемое отсутствие использования насилия — начинается такая революция всегда с мирных протестов, однако вполне может закончиться кровавыми столкновениями и вооружённым переворотом, если не будет вовремя подавлена.

Другим признаком является скрытая, но активная денежная поддержка революционеров со стороны различных специальных фондов, посольств и спецслужб США, и прочих западных стран. 

Декларируемой целью цветной революции является смена «авторитарных» и «тиранических» политических режимов на «демократические» и «либеральные», а также «осуществление» права народа на самоопределение.

Принято считать, что все цветные революции планирует, спонсирует и запускает США при соучастии других стран НАТО.

История цветных революций

«Бархатные» революции (1989)

1989 — События на площади Тяньаньмэнь, Китай (20 дней);
1989 — Бархатная революция в Чехословакии (42 дня);
1989 — Бархатная революция в Болгарии (264 дня);
1989 — Бархатная революция в Румынии (39 дней).

«Цветные революции» и попытки «цветных революций» (2000—2014)

2000 — Бульдозерная революция в Югославии (2 дня);
2003 — Революция роз в Грузии (63 дня);
2004 — Оранжевая революция в Украине (34 дня);
2005 — Тюльпановая революция (Лимонная, Дынная) в Киргизии (31 дня);
2005 — Попытка цветной революции в Узбекистане (1 день);
2005 — Революция кедров в Ливане (125 дней);
2006 — Попытка Васильковой революции в Белоруссии (5 дней);
2008 — Кашемировая революция в Монголии (6 дней);
2008 — Попытка цветной революции в Армении (11 дней);
2009 — Сиреневая революция в Молдавии (2 дня);
2009—2014 — Революция красных рубашек в Таиланде (6 лет);
2010 — Вторая Дынная революция — вторая Киргизская революция (Народная Революция в Киргизии 2010 года) (70 дней);
2010—2011 — Арабская весна, Жасминовая революция (Финиковая, Голодная, Багетовая) в Тунисе (21 день);
2011 — Арабская весна в Алжире (25 дней);
2011 — Арабская весна, Дынная революция (Твиттерная, Молодёжная, Горчичная, Курортная, Пирамид, Финиковая) в Египте (17 дней);
2011 — Арабская весна в Омане (120 дней);
2011 — Арабская весна в Йемене (397 дней);
2011 — Жемчужная революция в Бахрейне (31 день);
2011 — Арабская весна в Ливии (33 дня);
2011—2012 — Арабская весна в Сирии (538 дней);
2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);
2013 — Гези-протесты в Стамбуле (67 дня);
2013—2014 — «Евромайдан» на Украине (93 дня);
2014 — Революция жёлтых зонтиков в Гонконге (122 дня).

Источник 

Цветные революции: структура

У любой революции, а особенно цветной, имеется структура. Условно её можно представить в виде пирамиды.

 

На самом верху располагаются «хозяева» системы. Им принципиально совершенно не важно какими методами и средствами будут достигаться главные для них цели:

сохранение толпо-«элитарного» пирамидального устройства общества,
недопущение становления человечности на планете, сохранение статистики распределения людей по нечеловечным типам устройства психики, желательно близким к животному состоянию в подавляющей массе.

 

И революции для них — это лишь одно из средств пресечения нежелательных тенденций и переформатирования политического поля, причём далеко не самое эффективное. Однако активное использование в последние годы этого средства говорит о том, что на более высоких приоритетах управления — контроль «хозяевами» утрачен.

Ниже хозяев находится не связанная с ними напрямую периферия — будучи рассредоточенной по должностям в теле- кино- СМИ- индустриях, бессознательно (то есть не осознавая этого факта) она транслирует в массовой культуре образы «хозяев», энергетически подкачивая различные сценарии развития событий в коллективном бессознательном общества. Из ярких примеров такой подкачки — цикл фильмов о «Восстании обезьян» или ставшая притчей во языцех информационная заблаговременная подготовка 11 сентября 2001 года.

Ниже них «спонсоры» протеста — высокопоставленные покровители массы «революционеров». Это отдельные люди, а чаще группы людей, которые занимаются обучением, направлением, финансированием и созданием оптимальной информационной поддержки протеста. Напрямую этот ярус никогда не действует, несмотря на всю свою влиятельность, а только через посредников, что позволяет им, «спонсорам», сохранить достойное лицо в глазах мирового общества.

Ниже — непосредственные организаторы переворота. Цветная революция тут имеет, как правило, группу молодых активных людей прозападной направленности. В данную категорию попадают, с одной стороны, специалисты в области пиара и пропаганды (журналисты, профессиональные психологи), которые помогают создать фон, революционное настроение, чтобы у народных масс сложилось резко негативное видение существующей власти. Вторая категория организаторов — это «витрина» (молодые политики, которых отличает красноречие и харизма).

Самый нижний и самый многочисленный ярус — это обычные люди, толпа, которая необходима для создания массовости протестных акций на городских площадях и улицах. При этом часть из них становятся революционерами исключительно по идеологическим соображением, вследствие изменения их мировоззрения и ценностных ориентаций, в то время как другие готовы дни и ночи при любой погоде выходить на митинги с лозунгами и транспарантами за весьма немалые деньги.

Источник

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 

 

 

Источник

 

Форматирование, коллажи - В.Лычковский.

 

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

Канал на youtube

Группа ВКонтакте

Метки: Как ПРОСТО... Разобраться в "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ".
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ложь, фальсификации и социальные сети – цветная революции в Турции «под копирку»
...сценарию, что и все «цветные революции». Предлог (защита парка), ... в котором он подробно разобрал все происходящее в Турции:... от коммунистов, заканчивая просто маргиналами. Но координаторами движения...движение. И методы дезинформации как две капли воды схожи...
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
... „компьютерных “или „фэйсбуковских “революций, — делает вывод Внебрачных —...соответствующем научной методологии. Как видим, простое перечисление званий (в... а не на цветные фотографии тех же источников...имидж после того, как тролли разобрались, тоже не сработал....
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина
...когда Джордж Буш перечислил цветные революции в Грузии, на Украине...бойкот» — не как намерение, а как угрозу. И в ... на заполнение губернаторских мест просто «торганули». «Контрольный пакет...подозрительные майдановцы в этом разобрались и Головача выгнали. ...
Как работают агенты влияния
...на другом краю земли? Пришлось разобраться, какие именно темы его интересуют. Результаты...будут звонить в Кремль "Володя, прости"... и бежать записываться в "... особо не скрывают… Россию после "цветной революции" ждёт расчленение и сомализация… ошибок...
Евромайдан как прикрытие геополитического сражения
... Реальная сверхцель Запада — совсем не просто отставка Януковича и перезагрузка-перевыборы... Киев прекрасно понимал, что в цветной революции (а то, что началась именно... официальный Киев сможет легко разобраться с ними как с общеуголовным элементом. Собственно...
Смерть скосила Рокфеллера, Ротшильда, Примакова
...», – злорадствовал Рокфеллер. Сколько людей пришлось разобрать на части, чтобы поддержать жизнь... не зная о нём. Сионисты просто сотрут европейцев с лица Земли... странам, в которых потом, как инфекции, вспыхнули «цветные революции», а сегодня старушка Нуланд...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>