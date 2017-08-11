Как ПРОСТО… Разобраться в “ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ”.

Цветные революции как инструменты демонтажа политических режимов

Цветные революции — это организованные через США и Великобританию проекты по свержению легитимной власти в странах второго мира (бывший СССР и его союзники) и третьего мира (Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка), имевшие место в XX—XXI веках.

По ряду особенностей к цветным революциям можно причислить и некоторые более ранние события.

Характерным признаком цветной революции является декларируемое отсутствие использования насилия — начинается такая революция всегда с мирных протестов, однако вполне может закончиться кровавыми столкновениями и вооружённым переворотом, если не будет вовремя подавлена.

Другим признаком является скрытая, но активная денежная поддержка революционеров со стороны различных специальных фондов, посольств и спецслужб США, и прочих западных стран.

Декларируемой целью цветной революции является смена «авторитарных» и «тиранических» политических режимов на «демократические» и «либеральные», а также «осуществление» права народа на самоопределение.

Принято считать, что все цветные революции планирует, спонсирует и запускает США при соучастии других стран НАТО.

История цветных революций

«Бархатные» революции (1989)

1989 — События на площади Тяньаньмэнь, Китай (20 дней);

1989 — Бархатная революция в Чехословакии (42 дня);

1989 — Бархатная революция в Болгарии (264 дня);

1989 — Бархатная революция в Румынии (39 дней).

«Цветные революции» и попытки «цветных революций» (2000—2014)

2000 — Бульдозерная революция в Югославии (2 дня);

2003 — Революция роз в Грузии (63 дня);

2004 — Оранжевая революция в Украине (34 дня);

2005 — Тюльпановая революция (Лимонная, Дынная) в Киргизии (31 дня);

2005 — Попытка цветной революции в Узбекистане (1 день);

2005 — Революция кедров в Ливане (125 дней);

2006 — Попытка Васильковой революции в Белоруссии (5 дней);

2008 — Кашемировая революция в Монголии (6 дней);

2008 — Попытка цветной революции в Армении (11 дней);

2009 — Сиреневая революция в Молдавии (2 дня);

2009—2014 — Революция красных рубашек в Таиланде (6 лет);

2010 — Вторая Дынная революция — вторая Киргизская революция (Народная Революция в Киргизии 2010 года) (70 дней);

2010—2011 — Арабская весна, Жасминовая революция (Финиковая, Голодная, Багетовая) в Тунисе (21 день);

2011 — Арабская весна в Алжире (25 дней);

2011 — Арабская весна, Дынная революция (Твиттерная, Молодёжная, Горчичная, Курортная, Пирамид, Финиковая) в Египте (17 дней);

2011 — Арабская весна в Омане (120 дней);

2011 — Арабская весна в Йемене (397 дней);

2011 — Жемчужная революция в Бахрейне (31 день);

2011 — Арабская весна в Ливии (33 дня);

2011—2012 — Арабская весна в Сирии (538 дней);

2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);

2013 — Гези-протесты в Стамбуле (67 дня);

2013—2014 — «Евромайдан» на Украине (93 дня);

2014 — Революция жёлтых зонтиков в Гонконге (122 дня).

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Цветные революции: структура

У любой революции, а особенно цветной, имеется структура. Условно её можно представить в виде пирамиды.

На самом верху располагаются «хозяева» системы. Им принципиально совершенно не важно какими методами и средствами будут достигаться главные для них цели:

сохранение толпо-«элитарного» пирамидального устройства общества,

недопущение становления человечности на планете, сохранение статистики распределения людей по нечеловечным типам устройства психики, желательно близким к животному состоянию в подавляющей массе.

И революции для них — это лишь одно из средств пресечения нежелательных тенденций и переформатирования политического поля, причём далеко не самое эффективное. Однако активное использование в последние годы этого средства говорит о том, что на более высоких приоритетах управления — контроль «хозяевами» утрачен.

Ниже хозяев находится не связанная с ними напрямую периферия — будучи рассредоточенной по должностям в теле- кино- СМИ- индустриях, бессознательно (то есть не осознавая этого факта) она транслирует в массовой культуре образы «хозяев», энергетически подкачивая различные сценарии развития событий в коллективном бессознательном общества. Из ярких примеров такой подкачки — цикл фильмов о «Восстании обезьян» или ставшая притчей во языцех информационная заблаговременная подготовка 11 сентября 2001 года.

Ниже них «спонсоры» протеста — высокопоставленные покровители массы «революционеров». Это отдельные люди, а чаще группы людей, которые занимаются обучением, направлением, финансированием и созданием оптимальной информационной поддержки протеста. Напрямую этот ярус никогда не действует, несмотря на всю свою влиятельность, а только через посредников, что позволяет им, «спонсорам», сохранить достойное лицо в глазах мирового общества.

Ниже — непосредственные организаторы переворота. Цветная революция тут имеет, как правило, группу молодых активных людей прозападной направленности. В данную категорию попадают, с одной стороны, специалисты в области пиара и пропаганды (журналисты, профессиональные психологи), которые помогают создать фон, революционное настроение, чтобы у народных масс сложилось резко негативное видение существующей власти. Вторая категория организаторов — это «витрина» (молодые политики, которых отличает красноречие и харизма).

Самый нижний и самый многочисленный ярус — это обычные люди, толпа, которая необходима для создания массовости протестных акций на городских площадях и улицах. При этом часть из них становятся революционерами исключительно по идеологическим соображением, вследствие изменения их мировоззрения и ценностных ориентаций, в то время как другие готовы дни и ночи при любой погоде выходить на митинги с лозунгами и транспарантами за весьма немалые деньги.

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Форматирование, коллажи - В.Лычковский.

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