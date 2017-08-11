Иванчай. От сбора и до готовности. Открытый мастер класс от НСР (2017)

Многие знают, что “иванчай” полезен. Однако, нам часто задают вопросы:

- Как собрать иванчай?

- Как правильно ферментировать иванчай?

- Какие способы ферментации и сушки иванчая использовать?

- Какой способ изготовления самый простой и быстрый?

…



В этом видео совершенно беЗоплатно мы расскажем и покажем как собирать, ферментировать и сушить иванчай.

(* он же копорский чай, он же кипрей узколистный)



В этом видео “мастер-классе” от “Народного Славянского радио” будет показано и рассказано:



. О сборе листьев иванчая (кипрея узколистного).



. О двух основных способах первичной подготовки листьев кипрея узколистного (ручной и механический).



. О двух способах ферментации.



. Об одном из самых доступных способов сушки листьев иванчая.



После раскрытия этих “секретов” каждый человек сможет самостоятельно обеспечить себя и своих родичей этим вкусным и полезным продуктом.



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Вместе сделаем Мир лучше.



Желаем ВСЕМ ДОБРА!

Быть ДОБРУ



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Источник: www.youtube.com