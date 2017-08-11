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Иванчай. От сбора и до готовности. Открытый мастер класс от НСР (2017)

09:23. 11 августа 2017 Просмотров - 333 Нет комментариев Опубликовал:

Многие знают, что “иванчай” полезен. Однако, нам часто задают вопросы:
- Как собрать иванчай?
- Как правильно ферментировать иванчай?
- Какие способы ферментации и сушки иванчая использовать?
- Какой способ изготовления самый простой и быстрый?


В этом видео совершенно беЗоплатно мы расскажем и покажем как собирать, ферментировать и сушить иванчай.
(* он же копорский чай, он же кипрей узколистный)

В этом видео “мастер-классе” от “Народного Славянского радио” будет показано и рассказано:

. О сборе листьев иванчая (кипрея узколистного).

. О двух основных способах первичной подготовки листьев кипрея узколистного (ручной и механический).

. О двух способах ферментации.

. Об одном из самых доступных способов сушки листьев иванчая.

После раскрытия этих “секретов” каждый человек сможет самостоятельно обеспечить себя и своих родичей этим вкусным и полезным продуктом.

Если Вы считаете, что это видео полезно для добрых людей распространяйте его.
Рекомендуйте для просмотра друзьям и знакомым.
Вместе сделаем Мир лучше.

Желаем ВСЕМ ДОБРА!
Быть ДОБРУ

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Источник: www.youtube.com

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