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Горбачев призвал Россию прогнуться под Запад «пока не поздно»

14:29. 11 августа 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://politexpert.net/
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал примириться Российскую Федерацию и США или начать процесс поиска компромиссов. Подробности сообщило информационное агентство Russia Today со ссылкой на портал Anadolu.

Горбачев рассказал в интервью Anadolu, что во времена существования СССР, во время «холодной войны» ему удалось найти общий язык с Западом и избежать ядерного противостояния двух держав. В связи с этим политик решил поделиться собственным опытом. Как отметил экс-глава Советского Союза, первая его встреча с лидером США Рональдом Рейганом после 40 лет конфронтации закончилась не мирной беседой, а острой полемикой и взаимными обвинениями.

Политик отметил, что он и Рейган понимали, что мир стоит на пороге ядерной войны и в целом были готовы к конфликту. Однако в СССР в то время к власти пришло новое поколение, которое предложило выход из кризиса. «Спасательным кругом» стало снижение напряженности за счет сокращения вооружения и отказа от его накопления. Горбачев характеризует период налаживания отношений с США как очень трудный. Экс-президент считает, что избежать большой войны удалось благодаря стремлению к поиску диалога. Именно это привело к тому, что отношения СССР и Америки вышли на новый уровень.

Горбачев считает, что современным российским властям также необходимо договориться с США, пока не поздно, так как есть возможность избежать масштабного конфликта.

Необходимо отметить, что фигура Михаила Горбачева достаточно неоднозначна в политических кругах и истории российского государства. Часть историков и экспертов действительно считает, что бывший президент СССР смог снизить градус напряженности между Советским Союзом и Америкой. Однако есть ряд политологов, профессоров исторических наук, которые придерживаются других взглядов.

Они видят Горбачева предателем СССР, с момента властвования которого некогда великое государство начало неумолимо разрушаться. Ему приписывают намеренный развал идеологической и политической систем Советского Союза, что в итоге привело к деморализации социума.

Некоторые эксперты и вовсе считают Горбачева предателем, который из-за слабости пошел на поводу у американских дипломатов и властей, а, возможно, даже из собственных корыстных соображений. Так, известный российский политолог Николай Стариков считает, что Горбачев совершил измену родине, так как не стал отстаивать целостность страны в момент распада СССР в 1991 году и проигнорировал Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции, просто сложив с себя полномочия лидера страны. Ряд зарубежных СМИ прямо говорит о том, что Горбачев за отдельную плату сотрудничал с Америкой и целенаправленно приводил государство к краху, решив прогнуться под чуждые СССР западные демократические ценности.

В контексте заявлений экспертов, негативного образа политика и исторических фактов, призыв Горбачева к переговорам с США выглядит как очередная попытка продать Россию или заставить её прогнуться под Запад. Пока не поздно, как говорит сам политик.

Автор: Григорий Павлодубов.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 75 53
    Людмила 11 августа 2017 в 14:38 Ссылка Пометить
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    Опять вылез этот старый маразматик. Что деньги кончились или хозяева требуют отработать уже полученное?..

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  • 461 379
    МариКа 11 августа 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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    Старая мерзость урегулировала отношения с извечным врагом путем унижения, голода, смертей и лишения всех нас будущего. Как смеет этот Ирод давать какие-то советы и почему он, до сих пор, не подвержен светскому суду и духовному проклятию всего российского народа.

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