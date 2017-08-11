Эволюционное развитие Владимира Путина 1999 – 2017 годы.
9 августа 1999 года Борис Ельцин объявил о том, что предлагает кандидатуру Владимира Путина на пост главы правительства России и видит его в качестве своего преемника на посту президента.
Между 46-летним секретарем Совета безопасности и главой ФСБ, на которого обрушилась ответственность за страну в августе 1999-го, и 64-летним президентом в августе 2017-го – дистанция огромного размера. Как между тогдашней Россией и нынешней – война на Кавказе, олигархи хозяйничают в стране, абсолютная вседозволенность «элиты», бардак в стране в целом и неуверенность в завтрашнем дне для всех по отдельности. Не Путин вытащил страну, а сам народ – просто именно на нем сфокусировались внимание и надежда людей на руководство процессом наведения порядка. И
А дальше уже перед ним встал выбор – уйти от власти, к которой он, кстати, не рвался, или остаться. Он остался.
Власть, естественно, затягивает, от нее очень сложно отказаться – но она и подчиняет себе, испытывает на прочность, выявляет все присущие тебе качества. Мелкие человеческие слабости могут вырасти в большие пороки, да и в целом слабый (морально), коварный или просто злой человек часто превращается в монстра. Стремление любой ценой удержать власть становится главной мотивацией, поэтому контроль за этим занимает большую часть времени, вытесняя из сознания все остальные желания и мотивы. Что мешает перерождению?
Вера, честность, адекватное отношение к себе – и, главное, понимание власти как служения.
Того, что ты должен пытаться постичь, уловить, осознать, почувствовать токи и смыслы русской жизни, русской истории, настроений и мечтаний русских людей. Служить всем русским людям – и живым, и нашим предкам, и будущим поколениям.
Именно это есть у Путина: понимание, что президентский пост – это не уникальная возможность для удовлетворения своего эго и всех своих желаний, или даже претворения в жизнь своих представлений о том, как нужно устроить Россию, а служение. Людям, России – по типу монашеского, священнического, как это и было с царским правлением, когда монарх проходил через обряд помазания, венчания на царство.
Это не какая-то там абстрактная «мистика» – это самоощущение человека, который руководит страной уже 18 лет. Он не сразу пришел к нему – но у него были задатки для того, чтобы осознать это. Он из простой русской семьи, все его прадеды были крестьянами, а дед выучился на повара в Петербурге, отец был простым рабочим. Сам Путин с юношеских лет был движим желанием служить Родине – именно этим объяснялось его желание идти в КГБ, стать разведчиком.
И потом, в 90-е годы, пройдя через весь мрак и ужас распада страны, когда страшно было не только уничтожение государства и издевательство над народом, но и чудовищный цинизм пришедших к власти прохиндеев, Путин не превратился в одного из них. Да, он работал и в Питере, и в ельцинском Кремле, не пытаясь побороть ту систему, что сложилась – смиряясь с ней, подлаживаясь под нее, но оправдывая себя тем, что служит государству, а не людям. То, что он изначально не был циником, спасло его – иначе, став президентом России, он бы не смог постепенно прийти к осознанию главной функции правителя. А не поняв это, не смог бы и сделать для страны много хорошего – потому что давно бы уже превратился в служителя культа власти или потерял бы ее.
Будет ли Путин меняться в дальнейшем? Нет, он просто будет становиться все более и более уверенным в том, чем он занимается – а значит, вырастет не только его опыт, но и его «эффективность» (говоря его же языком) как лидера страны.
Не имеет значения, кем он будет после 2024 года,
то есть когда перестанет носить титул президента страны – главой нового союзного государства или каким-нибудь «верховным лидером» с прописанными полномочиями – понятно, что Путин останется реальным руководителем государства.
Его опыт и его жизнь не принадлежат ему, поэтому когда Путин, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, когда не будет президентом, говорит о том, что есть много интересных занятий, видно, что он просто фантазирует. Нет ничего у Путина своего – то есть, конечно, есть дочки, внуки, друзья и рыбалка в Туве, но все это лишь отвлечение от того, что из работы стало служением. С этой службы нельзя уволиться, уйти, от нее нельзя отречься – потому что это, по сути, будет отречением от России. Которую Путин действительно любит больше всего на свете.
Каким он станет в ближайшие годы? Выходя на 19-й год своего руководства, Путин оставил позади Леонида Брежнева, который стоял во главе страны с 1964 по 1982-й. Теперь в прошлом веке больше него стаж только у двух людей – Сталина и Николая Второго. Царь правил 23 года, а вождь – 29, и к 2024-му Путин обгонит императора.
Весной 2024-го ему будет 72 года – немногим меньше, чем Сталину (73) или Брежневу (75) в конце их жизни, но при этом Путин будет в несравнимо лучшей физической форме, чем они. То есть теоретически его руководство страной может длиться и 30, и 35 лет. И что, в стране наступит страшный застой?
Всех, кроме путинского? Да, а что в этом страшного? Есть кандидаты на смену? То есть они, конечно, есть – Путин уникален не в силу своей личности, а в силу приобретенного им опыта, и если с ним, не дай Бог, чего случится, среди его соратников найдется кем его заменить. Это будет вынужденная замена – но зачем добровольно устраивать «конкуренцию», то есть борьбу за власть, фактический переворот?
Это на Западе смена президентов носит формальный характер – просто после замены одного зицпредседателя на другого перераспределяются доли власти внутри узкой прослойки правящего класса. Но стоит появиться реально самостоятельному президенту – и мы видим, что начинается в США.
России предстоят большие, серьезные перемены – мы прошли этап наведения порядка, закончили время собирания сил и живем во время поиска смыслов. Нам необходимо сформулировать нашу модель будущего – и начинать ее строить. Не Путин будет диктовать описание «русской мечты» – он просто будет служить ее осуществлению.
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И восстанет в изгнании из рода твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет Избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто же речет: «Царь здесь или там», но все: «Это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание. Имя его трикратно суждено Истории Российской.Авель. Имя его трикратно суждено. Значит третий срок Путину обеспечен.https://biblecode.ru/168
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Он на пятый срок пойдет (медведев – дублер). Вернее мы при нем будем пятый срок мотать. За что ему конечно отдельное большое спасибо. О том, что при нем “мудром” и “великом” страна расцветает всё пышнее и пышнее узнаешь только из подобного рода статей. Больше признаков успеха обнаружить никому и нигде не удавалось.
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Тебе как лучче: “срок мотать” или таки сдохнуть сразу?.. или ты таки думаешь, если пиндосники Путина свергнут, то будет тебе счастье?..
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Нострадамус о 1999 годе. В год 1999-й, месяц 7-й
С небес спустится великий король Ужаса,
Он воскресит великого Короля Анголмуа,
И до и после марс будет счастливо царствовать.
Понятно что Путин пришёл к власти в 1999 году.Король ужаса пусть вас не пугает, это он ужасом является для Украины, Запада и США. Потому что не поддается на их условия. Впрочем мы всегда были для них ужасом.Тартария может означать и ад.Воскресит великого короля, это значит воскресил царскую власть от Бога. И в завершение , до и после марс будет счастливо царствовать. В марте выборы. Март можно сказать марс. Значит Путин правил до марта и после будет счастливо править.
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Хороший материал.Интересны будут вопли путиноненавистников.Недалёким чужда личность,что в своём развитии достигла высоких результатов,им не ведомых и не понимаемых,она им чужда,а значит и ненавистна.Двух слов связать не в состоянии,а орать дурь всякую горазды так,что слышно на другом конце мира,не умом,так силой дури своей считают возьмут,как кастрюлеголовые Украины.
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Люся а почему Вы никогда не говорите о его с связях с евреями ,и той ролью какую играет Б.Лазар(имено он по словам Зазнобина посадил ходора ,а не путин.)Я не сомневаюсь в его любви к родине,он очень любит песни Любе.Но никто не развеял слухи о его детях с кабаевой,раньше ради родины цари связывали себя браком с дочерями других государств.Об этом нигде ни слова,но меня это расстраивает и именно это вызывает сомнения,не обусловленные фактами ,а на другом уровне.Если бы это было офишировано,то разумеется, большой человек имеет право на любой каприз.А вдруг как все ,резко поменяли старых русских жен на молодых спортсменок из рода Эстер.Люся ,я согласна прослыть мелочной,но ответь мне .
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Не дождёшься.Люся опасных тем не затрагивает.
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Молитвы отдыхают. Я очень рад за него. Рад что он развивается, набирается опыта и мудрости в управлении. Только почему мы при этом живем все беднее, образование с медициной становиться все хуже, коррупция и бюрократия, не смотря на все МФЦ, все больше. Лучше живут только чиновники и олигархи. Получается что опыта и мудрости хватает только на них, а на нас грешных не хватает и поэтому население беспрерывно сокращается. Поэтому количество его опыта и мудрости ни какого положительного влияния на жизнь граждан не оказывает.
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Так и ты не отставай – развивайся, набирайся опыта и мудрости ….
Может тогда и помощь его не понадобится.
Он создал и создает условия для развития, ограждает Россию от внешних катастроф….
А мы развиваясь и набираясь опыта сами положительно влияем на свою жизнь….
глядишь и коррупция и бюрократия сама себя и сожрет без нашей поддержки.
А то мы молча кормим коррупционеров и бюрократов, а он должен прийти и выкосить их …
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Совершенно верно,граждане голову уже включите
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Факты вещь упрямая: Россия 90-х при Эльсине и Россия при Путине – две большие разницы…