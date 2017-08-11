Эволюционное развитие Владимира Путина 1999 – 2017 годы.

18 лет назад фактически началось правление Владимира Путина, и за это время он прошел долгий путь и приобрел, без всякого преувеличения, огромный опыт руководства страной. Как сильно изменился Путин и будет ли он меняться дальше?

9 августа 1999 года Борис Ельцин объявил о том, что предлагает кандидатуру Владимира Путина на пост главы правительства России и видит его в качестве своего преемника на посту президента.

Между 46-летним секретарем Совета безопасности и главой ФСБ, на которого обрушилась ответственность за страну в августе 1999-го, и 64-летним президентом в августе 2017-го – дистанция огромного размера. Как между тогдашней Россией и нынешней – война на Кавказе, олигархи хозяйничают в стране, абсолютная вседозволенность «элиты», бардак в стране в целом и неуверенность в завтрашнем дне для всех по отдельности. Не Путин вытащил страну, а сам народ – просто именно на нем сфокусировались внимание и надежда людей на руководство процессом наведения порядка. И

он выдержал, оправдал эти надежды – причем уже в первые годы.

А дальше уже перед ним встал выбор – уйти от власти, к которой он, кстати, не рвался, или остаться. Он остался.

Власть, естественно, затягивает, от нее очень сложно отказаться – но она и подчиняет себе, испытывает на прочность, выявляет все присущие тебе качества. Мелкие человеческие слабости могут вырасти в большие пороки, да и в целом слабый (морально), коварный или просто злой человек часто превращается в монстра. Стремление любой ценой удержать власть становится главной мотивацией, поэтому контроль за этим занимает большую часть времени, вытесняя из сознания все остальные желания и мотивы. Что мешает перерождению?

Вера, честность, адекватное отношение к себе – и, главное, понимание власти как служения.

Того, что ты должен пытаться постичь, уловить, осознать, почувствовать токи и смыслы русской жизни, русской истории, настроений и мечтаний русских людей. Служить всем русским людям – и живым, и нашим предкам, и будущим поколениям.

Именно это есть у Путина: понимание, что президентский пост – это не уникальная возможность для удовлетворения своего эго и всех своих желаний, или даже претворения в жизнь своих представлений о том, как нужно устроить Россию, а служение. Людям, России – по типу монашеского, священнического, как это и было с царским правлением, когда монарх проходил через обряд помазания, венчания на царство.

Это не какая-то там абстрактная «мистика» – это самоощущение человека, который руководит страной уже 18 лет. Он не сразу пришел к нему – но у него были задатки для того, чтобы осознать это. Он из простой русской семьи, все его прадеды были крестьянами, а дед выучился на повара в Петербурге, отец был простым рабочим. Сам Путин с юношеских лет был движим желанием служить Родине – именно этим объяснялось его желание идти в КГБ, стать разведчиком.

И потом, в 90-е годы, пройдя через весь мрак и ужас распада страны, когда страшно было не только уничтожение государства и издевательство над народом, но и чудовищный цинизм пришедших к власти прохиндеев, Путин не превратился в одного из них. Да, он работал и в Питере, и в ельцинском Кремле, не пытаясь побороть ту систему, что сложилась – смиряясь с ней, подлаживаясь под нее, но оправдывая себя тем, что служит государству, а не людям. То, что он изначально не был циником, спасло его – иначе, став президентом России, он бы не смог постепенно прийти к осознанию главной функции правителя. А не поняв это, не смог бы и сделать для страны много хорошего – потому что давно бы уже превратился в служителя культа власти или потерял бы ее.

Будет ли Путин меняться в дальнейшем? Нет, он просто будет становиться все более и более уверенным в том, чем он занимается – а значит, вырастет не только его опыт, но и его «эффективность» (говоря его же языком) как лидера страны.

Не имеет значения, кем он будет после 2024 года,

то есть когда перестанет носить титул президента страны – главой нового союзного государства или каким-нибудь «верховным лидером» с прописанными полномочиями – понятно, что Путин останется реальным руководителем государства.

Его опыт и его жизнь не принадлежат ему, поэтому когда Путин, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, когда не будет президентом, говорит о том, что есть много интересных занятий, видно, что он просто фантазирует. Нет ничего у Путина своего – то есть, конечно, есть дочки, внуки, друзья и рыбалка в Туве, но все это лишь отвлечение от того, что из работы стало служением. С этой службы нельзя уволиться, уйти, от нее нельзя отречься – потому что это, по сути, будет отречением от России. Которую Путин действительно любит больше всего на свете.

Каким он станет в ближайшие годы? Выходя на 19-й год своего руководства, Путин оставил позади Леонида Брежнева, который стоял во главе страны с 1964 по 1982-й. Теперь в прошлом веке больше него стаж только у двух людей – Сталина и Николая Второго. Царь правил 23 года, а вождь – 29, и к 2024-му Путин обгонит императора.

Весной 2024-го ему будет 72 года – немногим меньше, чем Сталину (73) или Брежневу (75) в конце их жизни, но при этом Путин будет в несравнимо лучшей физической форме, чем они. То есть теоретически его руководство страной может длиться и 30, и 35 лет. И что, в стране наступит страшный застой?

Конечно, нет. Чем сильнее и опытнее будет Путин, тем легче ему будет ускорять развитие страны. То есть менять страну должны все мы – но мудрый руководитель далеко не лишний элемент. У нас не будет борьбы за власть? Страшная потеря, но, думаю, русский народ легко ее переживет. У нас не будет конкуренции? Но почему – ведь в экономике у нас разнообразные формы собственности, а олигархов и картели власть вполне может успешно ограничивать. Конкуренция за право работать на государство – что чиновников, что бизнесменов на подряде – будет расти по мере того, как мы будем, с одной стороны, выжигать казнокрадство, а с другой – обеспечивать смену руководящих кадров на всех уровнях власти.

Всех, кроме путинского? Да, а что в этом страшного? Есть кандидаты на смену? То есть они, конечно, есть – Путин уникален не в силу своей личности, а в силу приобретенного им опыта, и если с ним, не дай Бог, чего случится, среди его соратников найдется кем его заменить. Это будет вынужденная замена – но зачем добровольно устраивать «конкуренцию», то есть борьбу за власть, фактический переворот?

Это на Западе смена президентов носит формальный характер – просто после замены одного зицпредседателя на другого перераспределяются доли власти внутри узкой прослойки правящего класса. Но стоит появиться реально самостоятельному президенту – и мы видим, что начинается в США.

России предстоят большие, серьезные перемены – мы прошли этап наведения порядка, закончили время собирания сил и живем во время поиска смыслов. Нам необходимо сформулировать нашу модель будущего – и начинать ее строить. Не Путин будет диктовать описание «русской мечты» – он просто будет служить ее осуществлению.

Источник: https://vz.ru/columns/2017/8/9/881995.html