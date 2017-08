Четырнадцат фактов о еде в Макдоналдсе, узнав которые вы позабудете дорогу в него

Популярность Макдоналдса не спадает, но многие эксперты по-прежнему утверждают, что такая еда губительна для здоровья людей. Фактрум приводит 15 причин, которые убедят вас отказаться от Бигмака и картошки фри навсегда.Не так давно корпорация уверяла всех приверженцев вегетарианства, что вместо говяжьего жира картошка фри готовится на 100% оливковом масле. Отчасти слово Макдоналдс сдержал, только вот еще до попадания во фритюрницу картофель проходит обработку с использованием небольшого количества натурального говяжьего ароматизатора!Макдоналдс не желает иметь убытки. Поэтому в скоропортящуюся выпечку добавляется столько консервантов, что она может оставаться «свежей» несколько лет. Один из волшебных ингредиентов — сульфат кальция, который также известен как гипс. Но еще хуже — сульфат аммония, способный вызвать тошноту и понос.Цены на фастфуд растут, а качество еды падает. На стоимость обеда в Макдоналдсе можно купить немало полезных продуктов в магазине, из которых получится питательный суп для всей семьи. В любом случае, чтобы питаться экономно, нужно готовить самостоятельно.С виду аппетитный сезонный бургер в Макдоналдс, судя по названию с ребрышками. Как оказалось после проверки, ребрышек в нем нет и в помине. Это лишь имитация, полуфабрикат сформирован так, чтобы котлета напоминала мясо на ребрышках.В 2004 году американский режиссер-документалист Морган Сперлок провел любопытный эксперимент: 30 дней мужчина питался исключительно в Макдоналдсе. За это время он набрал 11 килограммов, доказав окружающим, что фастфуд приводит к быстрому ожирению. А чрезвычайно высокий уровень холестерина становится причиной множества заболеваний, в том числе и сердечных приступов.В 2005 году английское медицинское издание The New England Journal of Medicine опубликовало доклад, в котором говорилось, что продолжительность жизни нынешнего поколения детей в Америке может сократиться из-за ожирения. Здоровье несовершеннолетних напрямую зависит от питания, а фастфуд часто становится причиной детского ожирения и сахарного диабета. Но Макдоналдс не забывает открывать все новые игровые комнаты и выпускать все новые коллекции игрушек для своих маленьких посетителей.В Макдоналдсе утверждают, что котлеты готовятся из высококачественного бескостного мяса с лучших комбинатов, и соблюдается строжайший контроль всей цепочки производства. В действительности же мясо идет с ферм, где животных содержат в антисанитарии, колют антибиотиками и гормонами роста. Более того, фраза «100% говядина» может подразумевать наличие в фарше коровьих глаз или потрохов.Большинство блюд Макдоналдса «богаты» высоким содержанием фосфатов, что увеличивает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с почками. Особые опасения вызывают куриные блюда этого ресторана быстрого питания.Понятно, что никто и не думал, что картошка фри может быть полезной. Только для ее приготовления еще и применяется глюкоза, которая быстро превращается в жир и сильно влияет на уровень сахара в крови. Такая картошка фри насытит вас, но лишь на короткое время, а следующее чувство голода будет сильнее предыдущего.Многие полагают, что самое вредное в любом бургере из Макдоналдса — котлета. Как показывают исследования, булка не менее опасна. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и натрий приводят к тому, что уже спустя 20 минут после съеденного БигМака в вас снова просыпается голод.Известный шеф-повар Джейми Оливер продемонстрировал, как в Макдоналдсе готовятся наггетсы: берутся остатки куриной кожи, жира, потрохов и даже костей, затем перемалываются, а потом из этого месива машина формирует всем привычные «куриные» кусочки. Стоит отметить, что дети из Великобритании отказались есть получившиеся наггетсы, чего не скажешь об американских детях. Корпорация утверждает, что не использует такие технологии, о которых рассказал Джейми Оливер.Множество ресторанов быстрого питания Макдоналдс оказываются рассадником антисанитарии. Поступают массовые жалобы посетителей на грязь и качество продуктов. Работники нарушают нормы гигиены как во время приготовления блюд, так и во время уборки залов.Трансжиры представляют собой ненатуральные изомеры жирных кислот, образующиеся, в частности, при производстве маргарина и растительных масел. Маргарин и другие видоизмененные растительные масла повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, транжиры вмешиваются в метаболизм клетки (замещая ненасыщенные жирные кислоты), способствуя развитию определенных видов злокачественных новообразований. А в БигМаке содержится 1,5 гр трансжиров, а на их переваривание требуется 51 день!В своем шоу «Пищевая Революция» шеф-повар Джейми Оливер рассказал, из чего на самом деле делаются котлеты для гамбургеров. Во время производства будущих котлет используются непригодные в пищу отходы мясного производства, предварительно отмытые в гидроксиде аммония для обеззараживания и придания розового цвета. Приготовленная смесь выглядела как розовая слизь, а при добавлении загустителя и красителя приобретала вид настоящей котлеты.

Источник: nashaplaneta.su