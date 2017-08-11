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Чему учит телеканал МУЗ-ТВ?

12:55. 11 августа 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм посвящён оценке влияния телеканала МУЗ-ТВ на массовую аудиторию – какие идеи и ценности он предлагает своим зрителям.

МУЗ-ТВ — культовый музыкальный телеканал, в эфире которого транслируются клипы российских и западных исполнителей. Телеканал начал свое вещание в 1996 году и с тех пор не только освещает творчество так называемых «звёзд эстрады», но и служит одним из главных инструментов продвижения и распространения поп-музыки среди массовой аудитории.

С 2003 года на главной арене Спортивного комплекса «Олимпийский» проходит также «Премия Муз-ТВ», которая вручается за знаковые достижения в популярной музыке. Песни тех исполнителей, которые удостаиваются этой награды, начинают звучать не только на самом телеканале Муз-ТВ, но и на основных радиостанциях страны. О каких же достижениях идёт речь? Что надо сделать, чтобы получить музыкальную премию, и чтобы твои клипы крутили на главном музыкальном телеканале страны? Узнайте из этого фильма.

Содержание:

00:10 – Влияние попсы на массовую аудиторию
07:45 – Чему учат песни Леди Гаги?
15:45 – Песни Мадонны: Гимн демонизму
23:25 – Кто делает клипы западным поп-звёздам?
29:30 – Пропаганда извращений в популярных клипах
37:00 – Песни Дискотеки Аварии
40:30 – Чему учит группа Quest Pistols Show?
47:00 – Чему учат песни дуэта Потап и Настя
54:05 – Чему учат песни группы Reflex, или как Ирина Нельсон заслужила медаль?
01:02:30 – Группа Ленинград: То, что должно быть сказано
01:08:15 – Чему учат песни Рианны?
01:14:50 – Творчество Rammstein: Смесь фашизма и педерастии
01:25:05 – Майли Сайрус – эталонный продукт компании Дисней

В фильм «Чему учит телеканал МУЗ-ТВ?» вошли видеообзоры проекта Научи хорошему, посвящённые творчеству таких популярных исполнителей, как Мадонна, Леди Гага, Рианна, Майли Сайрус, Лениград, Потап и Настя, Дискотека Авария, Reflex, Quest Pistols Show и других. Клипы и композиции этих «звёзд» регулярно занимают лидирующие позиции в чартах Муз-ТВ, а в многочисленных программах телеканала обсуждаются не только их творческие достижения, но и личная жизнь, интересы, вкусы, планы на будущее и даже стиль одежды. Многие из них, благодаря вниманию главного музыкального телеканала России, становятся кумирами молодёжи и служат эталонами для подражания в глазах всех тех, кто также мечтает о славе и известности. Заслужили ли они быть на вершине?

Другие фильмы проекта Научи хорошему – здесь.

Источник: feedproxy.google.com

Метки: видеообзоры, муз-тв, музыка, обзоры музыкальных групп
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