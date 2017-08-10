Зачем Пенсионный Фонд требует свидетельства о рождении?

Добрый день, Татьяна!

Учитывая то положение дел вокруг СССР и его ресурсов, складывается впечатление о том, что планомерно и в спешке изымаются свидетельства о рождении пенсионеров, почему-то они понадобились Пенсионному фонду для пересчета пенсий. Пенсионеры как угорелые ищут свои свидетельства и несутся с ними в Пенсионный.

Это все звенья одной цепи, можете как-либо прокомментировать?

С уважением,Виктор.

Т. В. Совершенное верно, это имеет прямое отношение к активам СССР.

Председатель правительства Д. А. Медведев хочет наложить лапу на пенсионный фонд СССР, размещенный в Deutsche Bank и ABN AMRO, создав свою частную управляющую структуру.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ABN_AMRO

ABN AMRO (Эй-Би-Эн Амро Euronext: AABA, NYSE: ABN) — финансовый конгломерат, один из крупнейшихбанков в Нидерландах, с историей, восходящей к 1824 году. В рейтинге по объёму общих активов АБН АМРО занимает восьмое место в Европе и тринадцатое в мире. Банк имеет 4500 отделений в 53 странах мира, штат Банка насчитывает более 105 тыс. сотрудников. Общие активы составляют 912 млрд евро (на июнь 2009).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank

Право на получение средств пенсионного фонда СССР есть только у граждан (пенсионеров) СССР, то сбор свидетельств о рождении с печатями и штампами бывшего СССР и его союзных республик лишит граждан СССР (и их наследников) возможности в дальнейшем обращаться в суды за восстановлением своих прав на аннуитет СССР.

Поэтому, первый совет: ни в коем случае не отдавать в руки сотрудников пенсионных фондов оригинал свидетельства о рождении.

Ранее большинство граждан СССР уже совершило аналогичную ошибку, передав сотрудникам паспортных столов коммерческой компании – РФ оригиналы паспортов СССР. Паспортистки требовали эти паспорта с особым служебным рвением, получая денежное вознаграждение за каждый изъятый паспорт. В дальнейшем нескончаемый поток контейнеров с паспортами граждан СССР (200 млн штук, плюс загран паспорта, плюс чистые бланки) был налажен из славного города — колыбели революции прямиком в США. Незаконно изъятые паспорта граждан СССР были помещены на хранение в Форт-Нокс, как гарантии прав требования на активы бывшего СССР.

Теперь Медведев решил изъять у граждан еще остающиеся на руках документы, бесспорно доказывающие рождение на территории СССР.

Доказательства связи с СССР могут вскоре понадобиться нам всем — во-первых, судьба юр. лица «РФ» представляется весьма туманной к началу февраля 2018 года, а ПФ РФ, не дожидаясь 2018 года, начал незаконно и массово отказывать в назначении пенсий уже сейчас.

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/31/10605221.shtml

Требования к пенсионерам, которые на протяжении многих десятков лет ограничивались лишь возрастом и трудовым стажем, резко изменились с 2015 года. Теперь пенсия по старости, которая раньше именовалась трудовой, называется «страховая», и для ее назначения гражданину нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.

http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/ne-chvatilo-pensionnich-ballov-dlya-naznacheniya-pensii-prodolzhayte-rabotat-eto-ne-blagotvoritelnost

Статья сайта для пенсионеров «Мои года» «Достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначение пенсии» от 27 марта 2017 года вызвала реакцию, словно в ней говорилось о высадке марсиан на Землю, хотя и сообщалось о первых результатах работы новой системы назначения пенсии. В тот же день федеральное информационно-аналитическое агентство «Росбалт» и десятки других новостных сайтов подготовили на основе материала МГ свои публикации. Вскоре новость обсуждали Газета.RU, Аргументы и факты, Общественное телевидение России. Пенсионный фонд РФ даже выступил со специальным заявлением, опровергая комментарий депутата Госдумы Олега Шеина. Да,парламентарий, взволнованный темой, немного запутал её, пресс-служба ПФР – распутала, надо отдать должное – быстро. Но относительно самих причин отказов в назначении пенсии, возможные последствия которых поразили депутата, возразить нечего. Наконец, «Ведомости» опубликовали комментарий руководителя Пенсионного фонда России Антона Дроздова. Глава ведомства полагает, что такие случаи единичны, когда гражданину, достигшему пенсионного возраста и имеющему необходимый стаж, отказывают в назначении пенсии из-за недостатка баллов. Верно – единичны, например, для Йошкар-Олы с общей численностью населения в 265 тыс. человек и трудоспособным в 150 тыс. (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года). В 2016 году в Йошкар-Оле 15 жителям города отказали в назначении пенсии по причине нехватки пенсионных баллов. Поделим 150 тысяч работяг на 15 отказников и получим 1 факт отказа в назначении пенсии (именно из-за недостатка пенсионных баллов) на 10 тысяч жителей трудоспособного возраста. В России в 2016 году численность трудоспособного населения составляла 84 миллиона человек. Опять же, делим 84 млн на 10 тыс. и видим, что в 2016 году «недобаллы» стали причиной отказа в назначении пенсии для 8400 россиян. Это, конечно, несерьёзные расчёты, потому что в них учитываются и те, кому только исполнилось 16 лет, то есть, едва-едва в трудоспособном возрасте. По-хорошему, из расчётов надо убрать всех россиян от 16 до 54-59 лет и оставить лишь достигших пенсионного возраста. Среди них и смотреть долю отказов в назначении пенсии по причине нехватки пенсионных баллов. В 2016 году для назначения пенсии необходимо было иметь 9 пенсионных балов, в 2017-м потребуется уже 11,4 баллов и так далее с ежегодным приростом до 2025 года включительно. Необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов по годам выхода на пенсию: ·2017 – 11,4 ·2018 – 13,8 ·2019 – 16,2 ·2020 – 18,6 ·2021 – 21 ·2022 – 23,4 ·2023 – 25,8 ·2024 – 28,2 ·2025 и позднее – 30 Количество пенсионных баллов напрямую зависит от размера «белой» зарплаты. Чем выше официальная оплата труда, тем больше страховых взносов поступает в пенсионную систему на счёт работника и, как следствие, ему больше начисляется пенсионных баллов. Минимальный размер оплаты труда в России в настоящее время составляет 7500 рублей. Если получать официальную зарплату в размере одного МРОТ, то за год можно заработать 1 пенсионный балл, если официальный доход составляет два МРОТ, тогда за год начислят 2 балла и так далее. Желательно не опускаться ниже двух МРОТ, потому что положенные за них два пенсионных балла гарантируют соблюдение обязательных условий назначения пенсии – необходимое количество пенсионных баллов и необходимый страховой стаж. Требования к стажу тоже растут. Необходимый для назначения пенсии страховой стаж, количество лет: ·2017 – 8 ·2018 – 9 ·2019 – 10 ·2020 – 11 ·2021 – 12 ·2022 – 13 ·2023 – 14 ·2024 – 15 ·2025 и позднее – 15 Уже совсем скоро, с 2025 года, для выхода на пенсию нужно будет иметь 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Зарплата может и не превышать один МРОТ, но тогда, чтобы подняться до обязательной для пенсии планки в 30 пенсионных баллов, придётся трудиться 30 лет. Естественно, речь идёт об официальном трудоустройстве и официальной зарплате. В противном случае, можно работать хоть целый век, но так и не заработать страховую пенсию. Глава ПФР советует несостоявшимся пенсионерам, кто не набрал нужного количества баллов, продолжать работать или дождаться назначения социальной пенсии – женщинам она полагается в 60 лет,а мужчинам – в 65. Подробнее о размерах и условиях назначения социальной пенсии можно прочитать здесь. По словам Антона Дроздова, если нет стажа, не было легального заработка, «то за вас реально взносы не отчислялись». Вклад в пенсионную систему не был внесён. «Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность», – говорит руководитель Пенсионного фонда, отмечая, что таких граждан не очень много. «Для регионов, я думаю, это единичные случаи». Важно также понимать, что соблюдение минимальных требований – 15 лет и 30 баллов – гарантирует минимальную пенсию. Меньше чем у вас не будет ни у кого, хотя такая же, возможно, будет у миллионов. Хотите пенсию больше? Зарабатывайте больше. Официально. Уже сейчас.

Отказы в назначении пенсий по достижению пенсионного возраста получают работники, занятые на самых низкооплачиваемых работах. Кто был при жизни нищим — не может рассчитывать даже на своевременную пенсию.

Аналогичные «новеллы» в законодательство о пенсионном обеспечении ввели и на Украине:

https://cont.ws/@Taksist1964/684984

Вчера решил поговорить со своими родственниками из Мариуполя. И вот они мне рассказали интересную вещь. Кстати на Украине об этом не пишут. Пенсии по достижению пенсионного возраста теперь нет. Нужен стаж официальный. Т.е. если в вашей трудовой книжке есть 35 лет стажа, то вы может быть и получите пенсию, нет стажа – пашите еще долго. А теперь вспомним, что начиная с 1991 года, после развала СССР, люди потерявшие работу, да и просто на многих предприятиях не только не заключали договора, но и предлагали работать без трудовой. И вот теперь, когда моей свахе пришел пенсионный возраст, она оказалась на обочине. Теперь ей не хватает 15 лет стажа. И будет трудиться за копейки до 75 лет. Хотя в официальных источниках, на Украине пишут совсем не то, что говорят людям. Мол, минимальный стаж выхода на пенсию – 15 лет. Но, при этом не упоминается и не объясняется, если трудовой стаж меньше 35 или 30 лет. После консультации в пенсионном фонде, моей свахе однозначно дали понять, что на пенсию она может не рассчитывать, даже на социальную. Негласно – запрещено давать. Вот так… лихо решили на Украине сократить пенсионный фонд. А ведь таких людей, после 1991 года очень много. Я сам работал очень долгое время без трудовой и если бы находился на территории Украины, то пенсию мне не пришлось бы вообще увидеть даже в глаза. Забавные происходят дела, а тут тебе Гройсман рассказывает басни, как они будут поднимать пенсии и заработную плату… Всему свое время… Ваш Таксист…

Но не все так плохо с пенсиями на бывшем постсоветском пространстве — граждане Израиля, выехавшие с территории РСФСР теперь могут рассчитывать на получение пенсий из бюджета Российской Федерации:

https://lenta.ru/news/2017/07/11/rusisrael/ (11 июля 2017)

Россия и Израиль договорились о взаимном признании трудового стажа в обеих странах при назначении пенсий и пособий. Решение вступит в силу 1 октября 2017 года. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Минтруд. Подписи под соглашением поставили глава Минтруда Максим Топилин и министр социального обеспечения и услуг Израиля Хаин Кац. «Для определения права на пенсию каждая сторона при необходимости будет суммировать свой стаж со стажем другой стороны. Например, если российского стажа не будет хватать (на 2017 год требуется восемь лет), то Россия будет учитывать стаж в Израиле», — отмечается в сообщении. При этом каждая сторона будет исчислять размер пенсии, соответствующий трудовому стажу, приобретенному на территории ее государства. Воспользоваться соглашением смогут граждане, которые желают подать соответствующее заявление о признании стажа работы и заработка в органы, назначающие выплаты по пенсиям и пособиям. «Этим летом в Израиле в русскоязычных центрах сотрудники Пенсионного фонда России проведут консультации по вопросам назначения российских пенсий», — сказал Топилин. Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан в июне 2016 года и прошел ратификацию в парламентах обеих стран. В июне 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что репатрианты Израиля из СССР и России будут получать пенсионные выплаты напрямую из российского бюджета, а не из Пенсионного фонда. Министр труда, в свою очередь, заявил, что у России хватит денег на выплаты и российским, и израильским пенсионерам.

https://ura.news/news/1052251844 (07 июня 2016)

Право на получение российских страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца получат бывшие жители РСФСР, перебравшиеся в Израиль до 1992 года и никогда не имевшие российского гражданства. Согласно действующему соглашению пенсии получают только те, кто сохранил российское гражданство, пишет РБК.

Так что, уважаемые пенсионеры, берегите свои свидетельства о рождении как зеницу ока, еще придется через суд требовать с правительства Д. А. Медведева выплат пенсии из пенсионного фонда СССР и уравнивания в правах с теми, кто после развала СССР гражданство РФ не принимал, выехав на ПМЖ, например, в Израиль.