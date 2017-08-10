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В небе над Вашингтоном

15:45. 10 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Пролет Ту-154 ВКС РФ над Капитолием в Вашингтоне.



На деле, тут нет ничего особенного, так как такие полеты над территорией РФ и США обычно носят согласованный характер и регламентируются соответствующими договоренностями, но в условиях вполне понятной истерии на тему "русских хакеров" и "агентов Кремля" в Белом Доме, даже этот рутинный эпизод умудрились представить как еще один факт "российского присутствия в Вашингтоне". Обвиняют полицию, которая не сразу сообщила, что большой разведывательный самолет, который пролетел над Капитолием и Пентагоном, это российский самолет-разведчик. Также не забыли упомянуть, что Ту-154 пролетел и над полем для гольфа, где отдыхал Трамп. Здесь точно должна быть связь. RT довольно цинично троллят, назвав ролик "Putin’s watching you!"

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, вашингтон, Видео, вкс рф, разведка, Россия, США, Трамп
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