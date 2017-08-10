Угроза ядерной войны в карикатуре

..., возвращение ей статуса ядерной державы, вывод из ...героев. Скорее оно напоминает карикатуру или ту картину, ... и сейчас он представляет угрозу для посещающих мемориал туристов...ядерный, но при этом еще погружённый в состояние, близкое к гражданской войне...