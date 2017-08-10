Угроза ядерной войны в карикатуре
23:17. 10 августа 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Переписка Трампа с Ким Чен Ыном http://colonelcassad.livejournal.com/360
С фантазией видимо напряженно и стороны скорее заходят на второй круг, повторяя уже озвученные угрозы по второму разу.
Президент США предположил, что возможно слова о том, что Северную Корею ждут «огонь и ярость», «не были достаточно жесткими». Он заявил, что КНДР следует «взять себя в руки», или их ждут проблемы
Северную Корею ждут проблемы, с которыми «мало какие страны сталкивались», заявил президент США Дональд Трамп. Во избежание этого он предложил Пхеньяну «взять себя в руки». Об этом сообщает Associated Press.
Пхеньяну следует «очень, очень нервничать», если они решат сделать что-либо США, также заявил Трамп, передает Reuters.
http://www.rbc.ru/politics/10/08/2017/59
Все это естественно дает обильную пищу для всевомозможных карикатуристов имеющих возможность пошутить на тему безответственной политики и угрозы ядерной войны.
PS. Трамп не удержался и еще добавил.
"Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук.Посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал"
Источник: colonelcassad.livejournal.com