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Тёмная сторона шоколада

09:24. 10 августа 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Практически любая плитка шоколада, которая лежит на полках наших магазинов, содержит какао-порошок родом из Кот-д’Ивуар. А знаете, кого на Берегу Слоновой Кости используют для сбора какао? Маленьких детей-рабов. В Западной Африке уже давно используют детский труд. Маленьких рабов сюда свозят со всего континента — их попросту воруют и заставляют собирать какао на плантациях.

По некоторым оценкам, на плантациях какао в одном только Кот-д’Ивуар работают порядка 200 000 детей. До 12 000 из них являются рабами.

Источник: www.kramola.info

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