Тёмная сторона шоколада

Практически любая плитка шоколада, которая лежит на полках наших магазинов, содержит какао-порошок родом из Кот-д’Ивуар. А знаете, кого на Берегу Слоновой Кости используют для сбора какао? Маленьких детей-рабов. В Западной Африке уже давно используют детский труд. Маленьких рабов сюда свозят со всего континента — их попросту воруют и заставляют собирать какао на плантациях.

По некоторым оценкам, на плантациях какао в одном только Кот-д’Ивуар работают порядка 200 000 детей. До 12 000 из них являются рабами.