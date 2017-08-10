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Танец девочки на фоне войны

12:10. 10 августа 2017 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:

Сергей Шаргунов о чиновном равнодушии к соотечественникам.

Танец девочки на фоне войны
 

В знаменитую фразу «своих не бросаем» каждый вкладывает свое, в том числе и жители многострадального Донбасса.

Но точно никому из них не могло прийти в голову, что пребывание в России, куда бежали от войны, обернется бесстыжим бюрократическим издевательством.

Как себя должны чувствовать «свои», если им все время грозят депортацией? И гонят взашей…

Поверьте, таких случаев много.

Хорошо, когда удается помочь в конкретном случае.

Помочь человеку — святое дело.

Но отдельный случай обнажает тенденцию.

Мне написала бабушка 14-летней Валерии Дышлевой, поделилась историей внучки. Девочка родилась в Макеевке. В три года ее отвели в танцевальный кружок, где она была счастлива. Выступала в Донецком академическом драмтеатре, участвовала в международных фестивалях и конкурсах. Валерия продолжала заниматься, даже когда в 2014 году разразилась война. В мае занятия в танцевальной школе приостановили на неопределенный срок.

Вместе с матерью Татьяной Дышлевой девочка уехала в Москву.

В нашей столице Валерию приняли в Московское хореографическое училище при государственном академическом театре танца «Гжель». Ее приглашали участвовать в постановках классических произведений. Прошлым летом побывала в образовательном центре «Сириус». Казалось бы, сложилось.

Но в ноябре 2016-го началось… Татьяна Дышлева подала в очередной раз документы на продление разрешения на временное проживание. И всё — стена. Разрешение не получили. Почему? Без объяснения.

 

Из полиции не было никаких ответов больше, чем полгода. На официальном сайте ГУ МВД по Москве никакой информации, по телефону горячей линии не дозвониться.

А девочке надо сдавать экзамены по окончании 9 класса, готовиться к продолжению образования. Мать с дочкой хотят оформить российское гражданство, но для этого надо иметь вид на жительство. А вот что с ним — неясность полнейшая. Но если вовремя не получил разрешительную бумажку — предстоит депортация.

Кстати, последнее время слишком часто на вопрос о том, почему выдворяют из России беженцев, почему русских людей обижают, получаю от всемогущих инстанций отписки с оттенком парализующей таинственности: данные сведения составляют тайну.

Вечная и великая тайна унижения и отторжения своих…

 

 

http://svpressa.ru/blogs/article/17876

 

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Один комментарий»

  • 1405 1275
    александр 10 августа 2017 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Нужно было денег дать. Построенная нашей властью система безоткатно не работает. При чем гражданин ты или нет разницы нет.

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