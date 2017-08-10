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Сводки от ополчения Новороссии 10 августа 2017

09:43. 10 августа 2017 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ манипулируют данными о потерях в Донбассе

Фото: Baz Ratner/Reuters

С момента начала военной операции в Донбассе боевые потери украинских военных составили 2307 силовиков, небоевые – 871 человека, в целом погибли 3178 человек, еще порядка 8,1 тыс. ранены, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Есть основания полагать, что эти цифры сильно занижены – с совершенно конкретными целями.

К небоевым потерям украинский Генштаб относит гибель военнослужащих от болезней и нарушения мер безопасности – здесь и неосторожное обращение с оружием, и ДТП, и самоубийства. «По сравнению с 2015–2016 годами они (небоевые потери – ВЗГЛЯД) уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов», – цитирует Муженко РИА «Новости».

На днях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по состоянию на июль 2017 года самоубийства совершили порядка 500 участников АТО. При этом он имел в виду в том числе демобилизованных, которых статистика министерства обороны не будет учитывать никогда. Точно так же в качестве боевых потерь не учитываются умершие в госпиталях, так как в свидетельстве о смерти причиной указан диагноз, а не получение боевой раны или травмы.

При этом официальная статистика минобороны Украины расходится с данными, которые озвучил начальник Генштаба. В начале прошлого месяца МО сообщало, что в Донбассе погибли более 2,7 тыс. украинских солдат, а свыше 10 тыс. получили ранения разной степени тяжести.

Вряд ли это проблема в «округлении» или незнании арифметики. Скорее всего, МО и Генштаб используют одни и те же «причесанные» данные, но трактуют их по-разному. 

Украинские источники зациклились именно на небоевых потерях, поскольку подвергать ревизии боевые потери никто не рискует. Например, результаты Дебальцевского котла засекречены, а официальные данные о потерях – 66 убитых – просто смехотворны. Целые подразделения были либо расформированы, либо переформированы, что якобы повлекло за собой «утрату» документации (ранее подобные истории происходили с частями, вышедшими из Иловайского котла и из-под Саур-Могилы), а официальное число погибших было зафиксировано на столь низком уровне из-за позиции пропагандистской машины, согласно которой ВСУ одержали под Дебальцево победу, поскольку вывели большую часть группировки из окружения. При этом приходится отрицать очевидное. Например, кадры видеохроники с замершими в степи трупами украинских солдат. 

Под потери не подпадают и дезертиры. Предположительно, на сторону ДНР и ЛНР за все время конфликта перешло до 9 тыс. военнослужащих украинской армии. Потери это или нет – зависит от методики, в любом случае информацию о них замалчивают особо – чересчур невыгодно с пропагандистской точки зрения.

Кроме того, в статистику МО Украины не попадают всякого рода неформальные подразделения – от «международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» и «Правого сектора*» до частей МВД типа батальона особого назначения «Донбасс».

В Дебальцево основные потери понесли батальонно-тактические группы 25-й воздушно-десантной и 128-й горно-пехотной бригад. Но под раздачу попали все, кого туда нелегкая занесла: ротно-тактическая группа 17-й танковой бригады, 38-я отдельная гвардейская механизированная бригада, отдельная 1-я танковая бригада, 54-й отдельный разведывательный батальон и еще много кто по мелочи.

Суммарно численность окруженной группировки могла достигать 5 тыс. человек, подавляющее большинство из которых были разбросаны по опорным пунктам и блиндажам без связи друг с другом. Потери в 66 человек при около 120 пленных – это фантастика. В реальности ВСУ потеряли в Дебальцево до пятой части всей группировки.

Само МО Украины заявило, что из Дебальцево вышло 2459 человек (из 8 тыс. заявленных) и 15 танков (из 200), при этом основу спасшихся составили военнослужащие только двух подразделений: 128-й горно-стрелковой бригады (Мукачевской) и добрбата территориальной обороны «Кривбасс». Куда делись все остальные?

Нечто похожее происходит и со статистикой потерь по боям за донецкий аэропорт, с Иловайским котлом, Саур-Могилой и тыловым рейдом десантников. Сейчас при формально действующем перемирии украинское командование само заявляет о безвозвратных потерях в 5–10 человек в неделю. При этом три человека в день – это критические потери для отдельно взятого небольшого подразделения, так как они начинают сказываться на боевом духе младших офицеров.

Через пару недель суммарная статистика уже накрывает штаб и старших офицеров, после чего начинаются необратимые изменения в поведении личного состава. 

Давно подмечено, что на Украине жонглирование статистикой потерь всегда к чему-нибудь приурочено. Например, публикация данных о крупных одноразовых потерях нужна для разжигания ненависти или для подготовки общественного мнения перед проведением наступательной операции. При этом предполагается, что опасных умников, которые годами фиксируют все сообщения о мелких потерях в том или ином подразделении и суммируют их, попросту нет. Скрывать разовые потери, как недавно в Марьинке и Красногоровке, не удается почти никогда, но вполне можно манипулировать данными о крупных операциях, как в Дебальцево. Та же история и с пленными, которых украинская сторона убедительно «сортирует» по различным категориям, в результате чего общая цифра не видна.

Сейчас минобороны и Генштаб Украины настаивают на проведении очередной волны мобилизации. В том же сообщении про потери, буквально через запятую генерал Муженко заявил, что готов отправить сейчас в Донбасс даже тех военнослужащих, которые уже «отбыли срок в АТО» и уволены в запас.

Напомним, что с начала войны в МО были мобилизованы более 200 тыс. человек, большая часть из которых уже демобилизованы. Призывники, по сути, закончились, и министерству требуется срочно восполнить штатный состав, тем более что Генштаб считает нынешнюю численность группировки в Донбассе (более 120 тыс. человек) недостаточной для стратегической операции по молниеносному уничтожению противника. 

Взять этих людей просто неоткуда. И обнародование Муженко этих странных цифр одновременно преследует две противоположные цели.

Во-первых, эти цифры не должны пугать украинское население. Во-вторых, они демонстрируют необходимость срочного пополнения. И это притом, что современная украинская группировка – это все-таки не набор необученных фанатиков, а вполне себе боеспособные люди.

Ориентировочно цифру безвозвратных потерь ВСУ за все время войны можно определить в 10 тыс. человек (точных данных, конечно же, нет) при почти 9 тыс. дезертиров и неустановленном количестве пленных (в разное время их могло быть от нескольких тысяч до двухсот в зависимости от процесса обмена). Источники в ДНР дают гораздо большие цифры, но это тоже «издержки производства».

Обычно в эти 10 тыс. записываются не только убитые, но и тяжелораненые, потерявшие боеспособность, умершие в госпиталях.

Вообще, точные данные потерь за долгий военный период – вплоть до человека – всегда кажутся подозрительным. Вот и сейчас в «цифрах Муженко» отсутствует очень важный показатель – пропавшие без вести. Уже потому, что их нет как явления, вся калькуляция украинского Генштаба гривны ломаной не стоит.

Евгений Крутиков

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”

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Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР

Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР | Русская весна

Украинские военные 9 августа вечером открыли огонь по селу Безыменное на юге Донецкой Народной Республики, в зоне обстрела — наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около 22:30 украинская сторона начала обстрел села Безыменное. Зафиксированы прилеты в непосредственной близости к наблюдательному пункту СЦКК, — сказал собеседник агентства. — Офицеры укрылись в подвале».

Источник добавил, что огонь ведется из танковых орудий и минометов калибра 120 мм. В настоящее время обстрел продолжается.

Напомним, что прошлой ночью в результате обстрелов на южном участке фронта были обесточены пять сел ДНР, включая Коминтерново, Заиченко, Октябрь. В целом, по данным оперативного командования Республики, за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 48 раз.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли прилегающие к Бахмутской трассе дома поселка Донецкий

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ЛНР: Карта обстрелов, обстановка на линии соприкосновения 09.08.2017

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