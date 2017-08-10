Сразу две уголовные статьи за одну публикацию в Интернете!

Готовится арест Антона Благина!

Из Перми мне позвонил по телефону Роман Юшков, ставший недавно известным на всю Россию из-за своей непримиримой борьбы с религиозной сектой Хабад, пустившей корни в Пермском крае. Роман сообщил: "вчера в квартире был обыск, была конфискована вся оргтехника, компьютер, мобильный телефон, флэшки..."

Причина наезда — перепубликация в Интернете моей, Антона Благина, статьи ещё за 2015 год: "Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews"!".

Как сообщил по телефону Роман Юшков, по данной интернет-публикации в Перми было проведено аж две экспертизы. Эксперты, делавшие эти экспертизы, усмотрели в моей публикации признаки преступления по двум уголовным статьям сразу:

Статья 282 УК РФ: "разжигание межнациональной, религиозной или иной розни".

Статья 354.1 УК РФ: "Реабилитация нацизма".

Замечу, что в отличие от этих двух уголовных статей, моя СТАТЬЯ была написана про МОШЕННИЧЕСТВО, творимое НЕКОТОРЫМИ бесчестными представителями еврейского народа, которые спекулировали (и до сих пор спекулируют!) на жертвах Второй Мировой войны.

Обращаю ваше внимание, что я, Антон Благин, огульно не обвиняю весь еврейский народ. Точно так же я не обвиняю весь немецкий народ в преступлениях немецкого фашизма и не обвиняю весь итальянский народ в преступлениях итальянского фашизма, как и не обвиняю весь японский народ в преступлениях японского милитаризма. Также нельзя обвинять всех христиан в преступлениях Инквизиции и Крестовых походов и нельзя обвинять всех мусульман в преступлениях "исламских террористов". Поскольку я занимаюсь историческими и научными исследованиями и изысканиями о роли еврейского народа в глобальном мировом историческом процессе и роли евреев в истории России, мне приходилось и приходится читать огромное количество источников, в том числе и еврейских исследователей и учёных на тему преступлений еврейских ФАШИСТОВ-СИОНИСТОВ. Поэтому, если выводы исследователей, в том числе и еврейской национальности, о мошенничестве некоторых представителей еврейского народа касательно "Холокоста 6 миллионов евреев" неверны, предлагаю возможный суд надо мной превратить либо в реабилитацию версий или теорий холокоста, как её преподносят нам на сегодняшний момент, либо в признание того факта, что такое преступление немецкого фашизма против еврейского народа как "Холокост" не существовало и не существует в природе! И согласно всем юридическим нормам и правам немцы должны быть осуждены только за то, что они сделали. Обращаю ваше внимание: только за то, что они сделали, и ни за что больше!

Вот что сегодня поведали СМИ по этому факту:



Источник.

Делавшие экспертизу текстов моей статьи специалисты, удивительное дело, никаких ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА, о которых я рассказал, в ней не обнаружили! Между тем, такое мошенничество в нашей истории было! И было не раз! Что собственно я и стремился показать в своей публикации.

Вот, к примеру, опубликованная мною в той статье ВИДЕОЗАПИСЬ, сделанная англоязычным человеком, который снял на видеокамеру целую подшивку газет "New York Times" за 1915 — 1938 годы. Во всех этих газетах имеются статьи еврейских авторов, которые в период 1915 — 1938 годов, то есть задолго до начала Второй Мировой войны, писали о "Холокосте 6 миллионов евреев"!

Сделавший эту видеозапись человек справедливо спрашивает: "так когда же и где состоялся Холокост 6 миллионов евреев?!"

В своей статье под этим видео я написал:

"Этого материала уже вполне достаточно, чтобы в Международном Суде начать процесс по разоблачению этой великой еврейской аферы ХХ века и по возвращению Немецкому Народу денежных средств, вытребованных у него евреями незаконно, в качестве компенсации за "Holocaust six millions Jews", которого не было".

Именно за эту фразу ухватились пермские эксперты, отрабатывающие заказ местного Центра противодействия экстремизму. Мол, вот признаки преступления, подпадающие под действие Статьи 354.1 УК РФ: "Реабилитация нацизма".

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, — наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Между тем, годом ранее я написал в другой своей статье следующее: был геноцид евреев! А ХОЛОКОСТА в соответствии с точным значением этого слова не было!

Там же я объяснил, почему так:

Циничным западным политикам и их агентам и содержанцам в нашей стране очень хотелось бы сделать подмену понятий и выдать одно за другое.

Что можно классифицировать как акт мошенничества!

Они назвали УБИЙСТВО тысяч и тысяч евреев в годы Второй Мировой войны словом ХОЛОКОСТ. Однако, это УБИЙСТВО евреев (СТРАШНЕЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ), тем не менее, не было ХОЛОКОСТОМ!!! Повторяю, ХОЛОКОСТОМ ЭТО НЕ БЫЛО! Следуя их логике это можно было назвать Армагеддоном и Апокалипсисом вместе взятыми! И я, Антон Благин, доказываю, что фактом мошенничества являлась подмена понятий и терминологии, что и легло в основу МОШЕННИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ МЁРТВЫМИ ДУШАМИ, которых не существовало. Ниже это я объясню и докажу.

ХОЛОКОСТ — это религиозный термин, и он означает ПОЗИТИВНОЕ в религиозном смысле деяние. Причём оно, это деяние, под названием ХОЛОКОСТ, является позитивным как с точки зрения иудаизма, так и с точки зрения христианства!

Ниже я это объясню и докажу.

Само слово ХОЛОКОСТ попало в мировые языки из древнегреческого: ὁλοκαύστος, что означает ВСЕСОЖЖЕНИЕ. Под этим понимается старинный иудейский ритуал жертвоприношения во славу б-га Яхве. Ритуал ХОЛОКОСТА достаточно хорошо описан в религиозной литературе, в частности в иудейской Торе и в христианской Библии.

Поэтому со стороны западных политиков было большой глупостью и даже преступлением перед обществом приписывать Гитлеру (Шикльгруберу), что в годы Второй Мировой войны он был исполнителем религиозного (иудейского) РИТУАЛА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

И уж тем более, было глупо и дико заявлять, что нацист и еврей по совместительству Адольф Алоисович Гитлер (Шикльгрубер) принёс во славу иудейского бога Яхве жертву, состоящую из 6 миллионов евреев!

Даже если бы это было страшной правдой, то всё равно возникает чисто технический вопрос: как он это сделал?

НУ КАК?!

Это то, что касается исторической, моральной, этической и философской сторон вопроса.

Сейчас я хочу коснуться юридической и технической стороны вопроса, касающегося так называемого "Холокоста евреев в годы Второй Мировой войны".

Самым элементарным образом я берусь доказать с помощью простых логических умозаключений, что западные политики самым подлым образом обманули весь мир по поводу 6 миллионов, якобы сожжённых на огне войны в качестве жертвоприношения!

Итак, давайте рассмотрим техническую сторону вопроса.

После Второй Мировой войны были обнаружены практически все массовые захоронения её жертв. В этой связи с очень большими натяжками можно говорить о числе умерщвлённых и захороненных евреев в пределах до 700 тысяч (цифра опять же спорная), но никак не о шести миллионах евреев!

700.000 ЕВРЕЕВ

700.000 загубленных человеческих душ

СТРАШНАЯ ЦИФРА!

Нет слов.

Склоним голову перед их памятью...

Кстати, не будем забывать о 27 миллионах (по некоторым данным о 41 миллионе!) советских людей, о 30 миллионов китайцев, погибших во Второй Мировой войне, и ещё десятках десятках миллионах душ других народов и национальностей, сгоревший в огне Второй Мировой войны.

СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ И ПРЕКЛОНЯЕМ КОЛЕНИ...

Но, вернёмся к вопросу, по которому меня и других исследователей истории хотят осудить...

Если возможно убрать эмоции и прислушаться только к голосу рассудка, включить логику, то невольно возникает вопрос: где остальные жертвы еврейской национальности в количестве 5.300.000 человек из заявленных 6.000.000 миллионов, если в реальности их погибло не более 700.000?

Повторяю, смерть даже одного человека – это трагедия! Это как если бы погасла на небе звезда.

Шесть миллионов звёзд – уже маленькая Галактика!!!

Однако, вернёмся к технической стороне темы под названием ХОЛОКОСТ.

Еврейские историки утверждают, что миллионы их соотечественников были уничтожены в печах немецких концлагерей Бухенвальд, Освенцим, Майданек, Заксенхаузен и других.

Во время стремительного наступления Красной Армии и союзных англо-американских войск все построенные немцами-нацистами концлагеря были захвачены. Все они были сфотографированы, были составлены их подробные планы и чертежи, и всё это было задокументировано для истории. Поэтому, размер печей крематориев и их количество известно.

Как показали «следственные эксперименты», пропускная способность печей крематориев (а они были все стандартными, как всё у немцев), составляла 2 трупа в сутки до состояния пепла, как должно быть при процедуре иудейского холокоста. Если суммировать все печи, какие только были в нацистских концлагерях и посчитать их круглосуточную работу за все пять лет войны, то мы не получим и 1/20 от заявленной цифры – 6.000.000 евреев. Это менее 300.000 тысяч!

Кстати говоря, можно ознакомиться с производительностью современных крематориев, действующих на газе с принудительным наддувом воздуха, и выяснится, что их пропускная способность тоже невысока.



Печи Бухенвальда.

Задумаемся.

Многие из нас видели страшные пожары, когда сгорали деревянные дома и в них сгорали люди. Редчайший случай, когда тело погибших в пожаре людей сгорало полностью до золы. Как правило, тела обнаруживались всегда, на любом пожаре – пусть сильно обгоревшие, обуглившиеся, но они оставались.

А теперь задумайтесь, какое количество топлива нужно было немцам, чтобы сжечь до состояния пепла те самые потерянные 5 с половиной миллионов евреев?!

Газа в Германии не было, угля-антрацита не было так же. Практически единственным источником нефти для производства топлива было месторождение Плойешти в Румынии и этой нефти не хватало даже для производства бензина для нужд фронта. По этой причине немцы производили синтетический бензин из растительного сырья, которого также не хватало для военной техники. Бурый уголь с низкой теплотворной способностью был так же в огромном дефиците. Остаётся лес, которого в Германии, как известно, немного. Его не хватало даже для отопления немецких домов. Откуда же могло взяться у Гитлера (Шикльгрубера) огромное количество топлива для сожжения шести миллионов евреев?

Нет ответа!

Но и это не всё.

Кто это топливо добывал? Кто грузил? И самое главное: какими силами и средствами оно доставлялось в концлагеря?

Я уже не говорю о мелких вопросах, вроде того, где это топливо хранилось на территории концлагерей?

Как известно братья белорусы и украинцы (будучи партизанами) уничтожили значительную часть железнодорожного транспорта Германии, которого катастрофически не хватало для перевозки необходимых ресурсов на Восточный фронт и для перевозки раненых солдат Вермахта вместе с покорёженной военной техникой на территорию Германии.

Получается, что фашисты были не только сволочами, развязавшими мировую бойню, но и ещё и редкостными идиотами?!

Вместо того, чтобы все свои силы направить на «русского медведя», они жгли "ритуальные" костры по всей Германии дабы ублажить иудейского бога Яхве. При этом они сами мёрзли, используя для этих костров с евреями топливо, которого катастрофически не хватало фронту и тылу.

По поводу того, что фашисты были сволочами – двух мнений быть не может. Но вот по поводу того, что они были клиническими идиотами – есть сомнения.

Путём несложных логических умозаключений можно прийти к выводу, что столь ненавистные Гитлеру (Шикльгруберу) соплеменники-жиды, делающие в силу свой порочной привычки гешефт на всём, на чём только можно, и даже на чём нельзя, после Второй Мировой войны решили заработать огромные деньги на «МЁРТВЫХ ЕВРЕЙСКИХ ДУШАХ», нагло спекулируя на теме ХОЛОКОСТА.

Эти иудеи-жиды, проливая «крокодиловы слёзы» по несуществующим жертвам, без зазрения совести, нисколько не смущаясь, по сегодняшний день продолжают как ни в чём ни бывало приторговывать «мёртвыми душами» своих соплеменников. (Такой вот у них нехитрый жидовский бизнес!).

И вот уже четвёртое (!) по счёту послевоенное поколение немцев, оболваненное иудейской пропагандой с одной стороны, и испытывающее чувство вины за содеянное жидовской бандой Гитлера (Шикльгрубера) с другой стороны, а так же запуганное уголовной статьёй за отрицание ХОЛОКОСТА с третьей стороны, молча и сжав зубы, регулярно платит Израилю дань за НЕСОДЕЯННОЕ.



Источник.

Кстати, кому интересно, пофамильный список жидовской банды Шикльгрубера приведен в книге Григория Климова "Красная Каббала". Найдите её и прочтите!

Акцентирую внимание читателя: мерзкого, гнусного, жуткого немцы под предводительством банды Гитлера (Шикльгрубера), который был сам носителем еврейской крови, сделали в ХХ веке много. За это они и получили сполна! Но, навешивать на немцев злодеяния, которых они не совершали – это тоже ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Эта новость была озвучена по всем центральным российским телеканалам:

Так что же такое ХОЛОКОСТ, которым жиды спекулируют и которым они по сей день запугивают миллионы простых евреев?!

На каком же основании ещё в самом начале этой статьи я сделал утверждение, что ХОЛОКОСТ — во всех смыслах ПОЗИТИВНОЕ деяние?

Объясняю ещё раз: с точки зрения иудаизма, ХОЛОКОСТ — это священный ритуал принесения жертвы Б-гу Яхве.

Плохо это или хорошо приносить жертву Б-гу?

Иудеи утверждают, что это хорошо.

В мусульманской религии, например, принято во славу Аллаха во время религиозных праздников резать жертвенное животное — барана. Для меня лично, русского человека, имеющего дар различения и внутренний закон, прописанный в моей генной памяти, этот ритуал — дикость.

Я убежден, что Богу не нужна чья-либо жертвенная кровь. Бог – это прежде всего Высший Разум, который создал и очень тонко устроил наш мир. Зачем Ему, Всевышнему, наделённому Высшим Разумом, нужен какой-то баран с перерезанным горлом???

Однако, если мусульмане считают, что Аллаху нужна такая жертва, я ничего не имею против такой их традиции. Это их мнение, это их мировоззрение, и я обязан принимать его, как есть, и относиться к этому веротерпимо (толерантно), иначе исчезнет добрососедство, а без него наша жизнь сразу превратится в Ад.

Мы, люди, все разные, мы имеем совершенно разные представления о Боге, сотворившем этот мир, и я не вправе навязывать верующим мусульманам своё личное мнение в области религии.

Что касается верующих иудеев, то у них тоже имеется своё отличное от всех мнение. Они не просто режут ритуальных животных во славу своего Б-га Яхве во время религиозных праздников, но имеют ещё традицию сжигать жертву на особом огне.

Этот иудейский ритуал жертвоприношения и называется ХОЛОКОСТОМ (ВСЕСОЖЖЕНИЕМ).

Иудеи почему-то убеждены, что запах жжёного мяса – это благоухание для их Господа! А сожженная без остатка ритуальная жертва через огонь и дым костра прямиком переходит к Яхве как пища или лакомство.

У них такое мировоззрение, и я тоже в соответствии с действующим российским законодательством обязан принимать его, как есть, и относиться к этому веротерпимо!

Подробно процедура ХОЛОКОСТА описана в Торе. Цитирую книгу Левит, главу 9:

1 В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых

2 и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лице Господне;

3 и сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца, однолетних, без порока, во всесожжение,

4 и вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицем Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам.

5 И принесли то, что приказал Моисей, пред скинию собрания, и пришло всё общество и стало пред лицем Господним.

6 И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня.

7 И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твоё, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь.

8 И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него, в жертву за грех:

9 сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а [остальную] кровь вылил к подножию жертвенника,

10 а тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжёг на жертвеннике, как повелел Господь Моисею;

11 мясо же и кожу сжёг на огне вне стана.

12 И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь; он покропил ею на жертвенник со всех сторон;

13 и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике,

14 а внутренности и ноги омыл и сжёг со всесожжением на жертвеннике.

15 И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принёс его в жертву за грех, как и прежнего.

16 И принёс всесожжение и совершил его по уставу.

17 И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжёг на жертвеннике сверх утреннего всесожжения.

18 И заколол вола и овна, которые от народа, в жертву мирную; и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон;

19 [поднесли] и тук из вола, и из овна курдюк, и [тук] покрывающий [внутренности], почки и сальник на печени,

20 и положили тук на грудь, и он сжёг тук на жертвеннике;

21 грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицем Господним, как повелел Моисей.

22 И поднял Аарон руки свои, [обратившись] к народу, и благословил его, и сошёл, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную.

23 И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу:

24 и вышёл огонь от Господа и сжёг на жертвеннике всесожжение и тук; и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице своё...

Идея ХОЛОКОСТА наиболее ярко характеризует мировоззрение иудеев. Родилась эта идея, судя по всему, на принципе своекорыстных взаимоотношений древних иудеев с их воображаемым Господом: «Ты — мне, я — Тебе».

Причём жертвенный огонь и сам ХОЛОКОСТ стал для иудеев ещё и важным средством наказания соплеменников, которые нарушили тот или иной религиозный закон.

Сжигая своих соплеменников в наказание за те или иные преступления или прегрешения, древние иудеи были уверены, что их наказывает огнём сам Б-г Яхве, которого они рисовали в своём воображении ревнителем и мстителем!

"Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих" (Наум 1: 2).

Вот два примера из Торы о применении ХОЛОКОСТА по отношению к евреям:

«Если кто возьмёт себе жену и мать её: это беззаконие; на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами» (Библия. Лев. 20: 14).

«Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнём должно сжечь её» (Библия. Лев. 21: 9).

Итак, мы видим, что с точки зрения иудаизма, ХОЛОКОСТ как сожжение жертвенного животного или человека, преступившего иудейский уголовный кодекс или иудейский божий закон — это ПОЗИТИВНОЕ ДЕЯНИЕ, совершённое во благо или во спасение рода или общества.

Замечу, что издревле ХОЛОКОСТ был нацелен на избавление рода или общества в целом от самых страшных грешников и преступников!

Теперь, после прочитанного, будем ли мы удивляться, что и с точки зрения христианства СОЖЖЕНИЕ САМОГО СТРАШНОГО ЗЛА — тоже позитивное деяние?!

Вот красноречивый пример, подтверждающий мои слова — слова самого Иисуса Христа:

«...Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и ОГНЁМ СЖИГАЮТ, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).

Итак, мы видим, что авторы еврейских газетных публикаций о "Холокосте 6 миллионов евреев", опубликованных в газете "New York Times" в период 1915-1938 годы — все поголовно МОШЕННИКИ! И те, кто создал миф о "Холокосте 6 миллионов евреев" в годы Второй Мировой войны 1939-1945 годов — тоже мошенники!

В ХХ веке никакого ХОЛОКОСТА евреев не было!

Ни разу!

Ещё раз повторяю: было жестокое убийство евреев нацистами, которые ещё в 1936 году на 8-м съезде "национал-социалистической рабочей партии" Германии поставили перед собой цель уничтожить как страшную угрозу всему миру прежде всего евреев-большевиков. Подчинившись в начале 30-х годов ХХ века Сталину, евреи-большевики откололись тогда от мирового еврейства и вышли из повиновения единому для всех евреев иудейскому Закону!

В силу этого обстоятельства, они и подлежали по закону иудаизма жестокой смерти, как в Торе прописано: "Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью" (Библия, Евреям, 10: 28).

И что мы имеем по факту? А по факту, 10 сентября 1936 года в Нюрнберге, после знаменитой речи министра пропаганды и просвещения нацистской Германии Йозефа Геббельса был массовый экстаз нацистов, и они поклялись уничтожить прежде всего всех советских евреев как страшную угрозу западному миру! Прочесть про это можно здесь: http://zarubezhom.com/gebbels2.htm

Вот о чём сегодня не принято вспоминать и писать в мировых СМИ! Ведь люди могут понять, что Вторая Мировая война, развязанная Адольфом Гитлером, преследовала совсем не те цели, о которых рассказывают сегодня историки!

Между тем, только потому, что эти слова Йозефа Геббельса про советских "евреев-большевиков, которые представляют угрозу для всего мира", и которых нацисты вознамерились в 1936 году "уничтожить, чтобы спасти Европу", были сказаны в Нюрнберге на 8-м съезде НСДАП, руководитель СССР Иосиф Сталин и генералиссимус Красной Армии настоял на том, чтобы суд над нацистскими преступниками проходил в том же Нюрнберге.

Это очень важный исторический нюанс, о котором почему-то никто сегодня не рассказывает.

"Во время Крымской конференции руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февр. 1945 г.) премьер-министр Великобритании Черчилль сказал, «что лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». В ходе беседы Сталин настоял, «что перед расстрелом главные преступники должны быть судимы». На вопрос Черчилля, «какова должна быть процедура суда: юридическая или политическая?», Рузвельт заявляет, что процедура не должна быть слишком юридической. При всяких условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы. Черчилль говорит, что, по его мнению, суд над главными преступниками должен быть политическим, а не юридическим актом. Черчилль хотел бы, чтобы между тремя державами была ясность во взглядах по этому вопросу. Однако ничего на данную тему не должно публиковаться, чтобы главные преступники не стали заранее мстить союзным военнопленным.

Требование о создании Международного военного трибунала содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы». Соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава были выработаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе Лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно разработанный документ отразил согласованную позицию всех 23 стран-участниц конференции, принципы устава утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа ещё до суда опубликован первый список главных военных преступников, состоящий из 24 нацистских политиков, военных, идеологов фашизма.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в «Зале 600» нюрнбергского Дворца юстиции. Источник.

Итак, повторюсь, мошенничество было совершено бесчестными евреями как со словом "Холокост", так и с цифрой "6.000.000 евреев". И судя по тому, что еврейские писатели, журналисты и политики начали употреблять в СМИ эту цифру "6 миллионов евреев" ещё с 1869 года, то нет и не может быть веры в то, что в годы Второй Мировой войны было убито именно 6 миллионов евреев!

Ниже коллаж из публикаций в газете "New York Times" за разные годы, в которых было употреблено слово "холокост" или упомянута сакральная цифра "6 миллионов евреев".

Ниже целиком страница со статьёй сенатора США Мартина Глинна за 31 октября 1919 года, где также имеется слово "холокост", а цифра "6 миллионов" употребляется 7 раз!

Это 1919 год, господа!

Ещё один факт ЕВРЕЙСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА связан с историей концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц).

В 1948 году, через 3 года после Победы СССР над нацистской Германией, в концлагере Освенцим (Аушвиц) была установлена иудейскими организациями вот эта памятная табличка, где на английском языке написано про смерть четырёх миллионов человек от рук нацистских бандитов в период с 1940 по 1945 годы:

В 1989 году после большого скандала в СМИ эта памятная табличка была заменена на другую, содержащую уже иные цифры: "примерно полтора миллиона мужчин, женщин и детей, преимущественно евреев":

А уже в наше время вдруг выяснилось, что при освобождении Красной Армией нацистского концлагеря "Освенцим" ("Аушвиц") в январе 1945 года никто не видел в нём евреев!

Там видели венгров, итальянцев, французов, чехословаков, греков, югославов, румын, датчан, бельгийцев и советских людей из Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской и Московской областей, а также из всех регионов Украины, крайне истощённых, со следами пыток. Но никто при этом никаких евреев в "Освенциме" не видел!!!

Более того, в документе, подписанном 29 января 1945 года членом Военного Совета 1-го Украинского Фронта генерал-лейтенантом К. Крайнюковым отдельной строкой записано, что в концлагере по "показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно сотни тысяч людей".

Сотни тысяч жертв! При этом ни о каких МИЛЛИОНАХ ЖЕРТВ никто из узников концлагеря Освенцим не говорил тогда!!! Их просто не было, что в последствии подтвердила бухгалтерия концлагеря, захваченная Красной Армией!

В газете Дуэль N17-18 за 2005 год была опубликована заметка как раз по этому случаю. Она называлась "4 миллиона или 70 тысяч?"

"...Интересно, что число 1,5 миллиона жертв в Освенциме тоже «среднепотолочное». Дело в том, что Освенцим взяли советские войска, и его архивы не были уничтожены, а хранились в Центральном государственном особом архиве СССР. В перестройку в этот архив допустили журналистов и те, просмотрев их и не подумавши, успели сообщить следующее: «Но дожили мы, слава богу, до гласности. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда с превеликим трудом, освенцимские Книги смерти с фамилиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырех стран, погибших в лагере уничтожения». Э. Максимова, «Пять дней в особом архиве», «Известия», N49, 1990. То есть, за пять лет существования в системе трудовых лагерей Освенцима умерло 70 тысяч человек всех национальностей — это в пределах естественной смертности города с населением около 1 млн. человек".

Кстати, представленный выше документ (телеграмма Крайнюкова товарищу Маленкову) был опубликован министром обороны РФ Сергеем Шойгу 27 января 2015 года, чтобы доказать лживость заявления правительства Украины, которое заявило, что концлагерь "Освенцим" якобы освобождали украинцы.

А ведь не увидеть евреев в концлагере Освенцим (Аушвиц) было невозможно! У немцев-нацистов была практика: при взятии кого-либо в плен или при аресте на оккупированной территории каких-либо групп населения, они незамедлительно выявляли среди них евреев и выдавали им особый отличительный знак, который евреи должны были нашивать на верхнюю одежду.

Нацистские стрелки должны были видеть этот знак за сотню метров!

По причине наличия у евреев такого отличительного знака на верхней одежде, не заметить их при освобождении концлагеря "Освенцим" воины Красной Армии никак не могли!

Таким образом, всё, что связано с "холокостом 6 миллионов евреев", сплошь МОШЕННИЧЕСТВО!

И последняя капля в этом еврейском беспределе — взимание денег "за Холокост 6 миллионов евреев" уже с пятого поколения немцев, народившихся и выросших в Германии.

Каким образом они виновны перед евреями? Почему они обязаны регулярно платить евреям компенсации за то, чего они не совершали???

Вот почему я написал в той статье, которую пермский суд намерен признать экстремистской сразу по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации:

Если вся правда вылезла, наконец, на поверхность и стала всеобщим достоянием, то евреи обязаны теперь вернуть немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews"!

Это не реабилитация нацизма! И это не "разжигание межнациональной и религиозной розни"!

Это восстановление исторической правды и справедливости!

Евреи обязаны вернуть деньги как минимум трём поколениям немцев, непричастных к геноциду евреев в годы Второй Мировой войны 1939-1945 годов, но вынужденных платить евреям компенсации, потому что этого требовало от них их нынешнее правительство Германии в лице рейхсканцлера Ангелы Меркель!

Что собою представляла Вторая Мировая война и какие задачи решал Адольф Гитлер, я рассказал в серии отдельных статей:

1. "Это было опубликовано 24 июня 1941 года..."

2. "Кем был Гитлер на самом деле?"

3. "22 июня, в "День нападения Германии на СССР", есть повод вспоминать и про солнечный культ наших предков, и про европейские "ценности", и про западные амбиции!".

4. "Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста..."

В последней из указанных статей приводится видеозапись выступления каббалиста Михаэля Лайтмана, который отрыто заявляет сегодня, ни много, ни мало, что "новый Холокост евреев скоро должен начаться на территории США, потому что всё зло в евреях, а они не хотят исправляться и делать то, что они обязаны делать в рамках своей исторической миссии!"

И ещё. Возможно, что уже завтра ко мне тоже придут "люди в чёрном" с ордером на обыск и на изъятие оргтехники, как вчера пришли к Роману Юшкову ...только потому, что он сделал перепубликацию моей статьи! Поэтому, я хочу сразу предупредить всех своих читателей, что вполне возможно, что это моя последняя публикация в Интернете.

Очень прошу всех неравнодушных читателей скопировать мои статьи с КОНТА и с ЖЖ, потому как всё мною написанное с января 2011 года может быть удалено по решению суда... А это многие сотни статей! На ЖЖ — тысячи! В нужное время эта информация выстрелит!

За победу над несправедливостью!

За нашу Победу, товарищи!

08.08.2017 г. Мурманск. Антон Благин

Скачать статью в PDF-формате можно по ссылке: https://yadi.sk/d/wufyc5vb3LrLDM

Комментарий:

Неравнодушный еврей: Антон, если всё же сионисты решаться устроить над тобой судилище, постараемся превратить его над Суд над ними же! В Суд справедливости! Мы готовим группы юристов, которые составляют так называемый вопросник: перечень вопросов к стороне обвинения. Мы подадим их в судилище над тобой и в суды в других регионах. Будут поданы заявки на проведение многочисленных экспертиз по каждому слову и аргументу обвинения! Обратись в частном порядке к наиболее последовательным твоим единомышленникам с целью создания таких же групп.

Колорад: Уважаемый Антон. Читаю вашу статью про так называемый Холокост и злодеяния жидовской банды Шикльгрубера-Гитлера, а перед глазами стоит ненька Украина. Всё то же самое! Жидовская банда Порошенко-Вальцмана, Тимошенко-Капительман, Кличко-Этинзона, Тягнибока-Фротмана, Яценюка, Гройсмана и прочая, прочая, прочая... Эта банда держит власть над Украиной всего несколько лет, а в результате многие десятки тысяч убитых и пропавших без вести русских, сожжённые одесситы, и разодранная в клочья экономика страны. Они всё это устроили, и они ответят за всё!

Gilliotinus: очень познавательно! Думаю что вряд ли те, кто пытается завести уголовное дело, "одолеют" сей материал на предмет проникновения в саму суть доказательств посредством вышеприведенных аргументов. Скорее всего, здесь тупое педалирование владельца организации, непосредственного начальства. Так же думаю, что и сами хабадовцы вряд ли понимают, что такое есть Холокост, кроме того, что под этим подразумевается ныне. Скорее всего, автор превзошел их самих в познании корней их традиции и религии (по крайней мере основную массу адептов). Так что им самим было бы весьма пользительно ознакомиться с материалом, на предмет изучения. Да и Яхве сделали бы приятное...

Osolntseva: а я то думаю, к чему это вчера на "Вечере с Владимиром Соловьевым от 08.08.2017" Яков Кедми аж несколько раз сказал: "Морали никогда нет, не было и не будет! Есть мораль сильного как в джунглях" (см. 10:17). Антон Павлович, если они посмеют на Вас, НАШЕГО ПИСАТЕЛЯ, посягнуть, ОНИ тем самым ЯВНО ПОКАЖУТ миллионам НЕВЕРУЮЩИХ и СОМНЕВАЮЩИМСЯ: КТО в нашей стране РЕАЛЬНО у власти!

Александр Фомин: в январе 1991 года президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман, выступая в Нью-Йорке в культурном центре Уай с обращением "О состоянии мирового еврейства", в частности сказал: "Я не устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а в защите сверхправ евреев от большинства". Так что, мы видим реализацию этого тезиса путём использования демократических процедур. Возвращаясь к теме Холокоста, нужно вспомнить материалы проходивший 11-12 декабря 2006 года Тегеранской Международной конференции "Исследование холокоста. Глобальное видение", изданные и в России: "Исследование холокоста, Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11-12 декабря 2006 года". Под ред. О. Платонова, / Сост, Ф. Брукнер. Пер. с анг., фр., нем. Е.С. Бехтеревой, А.М. Иванова. — М.: Алгоритм, 2007. —272 с. ISBN 978-985-90134-7-8 (ссылка на http://textarchive.ru/c-2558275.html ). Также Харвуд Ричард в своей книге "Шесть миллионов потеряны и найдены" неопровержимо доказал всю ложь еврейского мифа о Холокосте. Но самое интересное то, что ребе Шнеерсон, назначенный евреями Мошиахом, фактически оправдывает Холокост! ("Mada Ve'emuna," Machon Lubavitch, 1980, Kfar Chabad).

Tikhomirov Sergey: собственно все, что пишет Благин, известно уже давно. И по существу никем не оспаривается. Благину формально инкриминируют отрицание "фактов установленных приговором международного трибунала". Имеется в виду именно Нюренбергский процесс. Но там нет ни слова о 6 миллионах, это раз. И нет ни слова о ритуальном сожжении, это два. То есть отрицание Холокоста в принципе не может подпадать под эту статью. Ни о какой реабилитации фашизма речи вовсе нет. Тогда в чем причины заведения дела? Как я понимаю, их две. Первая: показать нам, кто реальный хозяин в нашем доме. Вторая: задета кормушка. Да ещё с реальной перспективой возврата денег. Этого не прощают. Я очень надеюсь, что Российская судебная власть все-таки будет Российской. И второе. Интересно, что Яков Кедми во многих своих выступлениях и публикациях в СМИ России ни разу не поднял тему Холокоста! Я по крайней мере ни разу не встречал этого.