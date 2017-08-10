Советский Союз возродится в XXI веке?

В декабре 1991 года распался Советский Союз. Это событие застало врасплох всех, вплоть до правящей верхушки США, получившей неожиданный приятный подарок на Рождество. Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как "самую крупную геополитическую катастрофу двадцатого века". Можно ли было избежать этого распада? Сегодня принято считать, что к концу 1991 года не было никакого способа сохранить СССР в том виде, в каком он существовал с 1922 года.

Согласно уже сложившемуся мнению, распад Союза произошел вследствие политических, экономических и социокультурных процессов, случившихся в стране с 1986 года. Но до сих пор ученые и общественные деятели задаются вопросом, что было бы, если бы Советский Союз не распался, смог бы он полноценно функционировать в двадцать первом веке?

Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) было подписано 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом (Беларусь) президентом РСФСР Борисом Ельциным, президентом Украины Леонидом Кравчуком и председателем Верховного совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем. Договор основывался на 72 Статье Конституции СССР и стал неожиданностью для всего населения СССР.

21 декабря в Алма-Ате была подписана декларация о целях и принципах СНГ. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Тогда к СНГ присоединилось еще восемь республик: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года.

А до этого, 17 марта 1991 года, в девяти советских республиках был проведен народный референдум. Подавляющее большинство избирателей проголосовали за сохранение федеральной системы Советского Союза. По итогам референдума 23 апреля 1991 года советское центральное правительство подписало соглашение с девятью республиками. Если бы этот договор был реализован, СССР стал бы федерацией независимых республик с одним президентом, армией и общей внешней политикой. К августу 1991 года девять республик, за исключением Украины, одобрили проект нового договора. Возможно, что в таком виде СССР мог бы существовать и дальше, но этому помешали различные политические силы.

В своем стремлении либерализировать некоторые аспекты государственного управления Горбачев фактически ослабил государственный контроль, что привело к экономическому и политическому хаосу, а также к росту националистических и сепаратистских движений во многих республиках. Но что было бы, если бы Горбачеву удалось осуществить свой комплекс реформ? Что, если бы советская коммунистическая партия смогла удержать в своих руках власть над политической идеологией?

Такой прецедент уже имел место. В 1921 году после победы советского государства над царскими и антибольшевистскими силами в гражданской войне 1918-1920 годов была принята Новая экономическая политика. Благодаря НЭПу экономика страны почти полностью восстановилась и достигла довоенного уровня. Но затем, в 1928 году, НЭП отменил Иосиф Сталин. Если бы этого не произошло, то сектор легкой промышленности и сельского хозяйства находился бы сейчас в частной собственности, а шахты и тяжелая промышленность — в руках государства.

Чтобы осуществить такой сценарий в конце 1980-х годов, Горбачеву нужно было убедить своих товарищей-коммунистов в том, что его новая политика не подорвет репутацию партии. В то время доверие советского населения к партийным лозунгам и управлению страной было минимальным. Тем не менее если судить по результатам мартовского референдума в 1991 году, многие республики СССР по-прежнему считали себя частью единого государства.

Согласно новому экономическому плану, средние и крупные предприятия остались бы в руках государства, но люди могли бы осуществлять мелкомасштабную экономическую деятельность, особенно в сельском хозяйстве. Правительство могло бы выдавать мелкие коммерческие кредиты, формируя таким образом предпринимательский класс, причем большинство этих предпринимателей могли быть членами партии, чтобы правительство следило за своими наиболее активными гражданами.

Благодаря такому подходу население стало бы больше заботиться об экономической выгоде и прибыли, как это произошло, например, в Китае, и меньше думать о политике. Советское общество в середине 80-х годов уже было готово к экономическим реформам. И такая экономическая трансформация позволила бы сохранить управляемое государство

Насколько эта новая страна смогла бы на международной арене конкурировать с Соединенными Штатами, Западной Европой и Китаем? Возможно, со временем сложился бы новый союз после выхода стран Восточной Европы из Варшавского договора. Возможно, новый СССР уменьшил бы свое присутствие в Африке и Латинской Америке в качестве скорее всего временной меры, пока не будет реформирована экономика страны.

Трудно предсказать, как развивались бы отношения нового СССР и Китая, который стал бы его прямым конкурентом. Возможно, они нашли бы варианты сотрудничества. Китайская модель государственного капитализма оказалось довольно эффективной, поэтому по ее аналогии можно представить себе модель советского капитализма. Руководство новой страны должно было бы быть твердым и сильным, способным принимать жесткие решения на государственном уровне. Китайцы тоже должны были сделать такой выбор в 1989 году, когда военные разгромили демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Они решили сохранить имеющееся государственное устройство.