Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 августа 2017
- 05:30 Армия Сирии и ВКС РФ атакуют ИГИЛ в Хаме, террористы массово бегут из Хомса.
- 04:30 Армия Сирии проводит разведку боем и перебрасывает значительные силы для атак в Западном Алеппо (ВИДЕО).
- 02:48 Идлиб под властью «Аль-Каиды»: политтехнологии и образовательные программы террористов (ФОТО).
- Вчера 23:26 ВАЖНО: Армия США нанесла мощные удары по шиитским отрядам, поддержав атаку ИГИЛ на границе Сирии и Ирака.
- Вчера 22:20 Бомба для бармалея: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО).
Армия Сирии и ВКС РФ атакуют ИГИЛ в Хаме, террористы массово бегут из Хомса
Сирийская Армия и ВКС России продолжают операцию по вытеснению ИГИЛ из Центральной Сирии.
В среду армейцы снова атаковали врага в восточной части провинции Хама, атаковав террористов в районе Аль-Саламия.
Используя противотанковые ракеты, САА нанесла удары по позициям ИГИЛ, нанеся тяжелый урон боевикам в городе
Аль-Дакилах.
В 11-й танковой дивизии САА сообщили, что в результате атак армейцы уничтожили 3 бронемашины и один беспилотник (БПЛА) террористов.
Во время нападения правительственные войска не захватили какой-либо значительной территории, но они начали штурмовать город Аль-Дакила.
Минувшим вечером появилась информация, что ИГИЛ начинает вывод своих сил в центральную Сирию после недавних побед Сирийской арабской армии в восточной части провинции Хомс.
«Наши самолеты заметили боевиков ИГИЛ, бегущих на восток Саламии в больших количествах», — цитирует слова военного источника арабское агентство AMN.
«Они бегут, потому что несомненно будут окружены нашими войсками в ближайшее время. Мы собираемся соединиться с нашими сослуживцами в Ресафе (юг Ракки) и отрезать линии снабжения террористов на востоке Саламии», — добавил источник.
Недавний успех Сирийской армии в Эс-Сухнэ дал возможность САА продвинуться с востока Хомса в сторону провинции Ракка, а не к Дейр эз-Зор.
Хотя снятие осады на с Дейр эз-Зор является важнейшей целью, но сначала армейцам необходимо зачистить большой анклав ИГИЛ в Центральной Сири, чтобы избежать возможных контрударов вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.
В последних числах июля Сирийская Арабская Армия открыла новый крупный фронт против хорошо укрепившихся террористов в восточной части Хамы.
Атаки САА стабильно начинались с мощных артиллерийских обстрелов позиций боевиков к юго-востоку от города Итрия. После чего правительственные войска отбивали важные точки и холмы, расположенных недалеко от Каньона Хасиях.
Многие десятки боевиков были уничтожены в ходе последних боёв на этом участке фронта.
Открытие этого нового фронта стало частью возобновленного наступления Вооруженных сил САР для изоляции банд ИГИЛ* в восточной части провинции Хама. Эта операция не была нацелена на сам город Акербат, но ее целью было освобождение последнего участка территории, который стоит между линиями правительственных войск на юге Ракки и востоке Хомса.
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ИГИЛ — Запрещенная в России террористическая организация
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Армия Сирии проводит разведку боем и перебрасывает значительные силы для атак в Западном Алеппо (ВИДЕО)
В западную часть Алеппо продолжают прибывать большие подкрепления Сирийской Армии и Национальных сил обороны.
Прибывшие свежие силы разделены и отправлены на два разных фланга в западном Алеппо. Одна группа отправилась в район научно-исследовательского фонда, а другая в квартал Аль-Захра.
На этих двух направлениях закрепилось значительное количество террористов, совершивших в этом году большое количество атак на позиции САА и ее союзников в западных кварталах города Алеппо.
Как сообщала «Русская Весна», Армия САР готовит наступление под городом Алеппо.
Защита квартала Аль-Захра и района научно-исследовательского фонда имеет первостепенное значение для правительственных сил, если они хотят обезопасить западную часть города.
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Syrian Army is preparing for large-scale offensive on western suburbs of #Aleppo. Troops regroup on direction #Rashidin #SAA #Syria #حلب pic.twitter.com/nBHZkd1mxY— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 8 августа 2017 г.
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Идлиб под властью «Аль-Каиды»: политтехнологии и образовательные программы террористов (ФОТО)
7 августа стало известно, что лидеры сирийской «Аль-Каиды» планируют в очередной раз встретится с преподавателями Идлибского университета. Такие встречи проводятся регулярно, но цель их не настолько очевидна, насколько таковой кажется.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» — не обычная горстка бандитов, объединенных общим руководством. Цели и заказчики ее действий в Сирии — тема столь обширная, что достойна отдельного материала. Как и все марионеточные группировки, «Джабхат ан-Нусра»* (крыло «Аль-Каиды»* в САР) снабжена штатом высококвалифицированных медиа-технологов и, в отличие от обыкновенных местных бандитов, большое внимание уделяет PR-акциям различных уровней.
В подтверждение этого в первую очередь следует упомянуть тот факт, что это формирование уже в четвертый раз меняет название. Делается это для того, чтобы, формально став «новой» группировкой, «избавиться» от клейма международных террористов. Будучи террористической группировкой, нельзя претендовать на статус «умеренной оппозиции» и надеяться на участие в политическом процессе.
Подобным поведением отличаются лишь те незаконные вооруженные формирования, заказчиком действий которых является зарубежное государство, заинтересованное в вооруженном конфликте в стране и желающее претендовать на его ресурсы.
Что же касается встречи полевых командиров с преподавателями университета в оккупированном Идлибе, то цель ее отнюдь не в оказании помощи вузу.
Университет в Идлибе: бородатые преподаватели и закутанные в паранджу студентки
Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» чрезвычайно активно публикует в социальных сетях и на собственных ресурсах сообщения о том, что ее силами в захваченном регионе восстанавливаются школы и другие учебные заведения. Такие публикации работают сразу на несколько целей: во-первых, создают иллюзию заботы о местном населении, во-вторых, служат подтверждением к отчетам перед спонсорами, в-третьих, за счет семантического противопоставления формируют в общественном мнении заблуждение о том, что правительственные войска вели огонь по образовательным учреждениям.
На деле же эти встречи, как и в прочих подобных ситуациях (в странах, подготавливаемых к вооруженному правительственному перевороту или уже находящихся в состоянии «гражданской» войны) проводятся лишь с одной целью — подготовка будущих кадров.
В ходе таких совещаний профессоров и доцентов вуза вербуют и обучают тому, что именно необходимо вкладывать в умы доверчивых и податливых студентов вместе с основным материалом учебной программы.
Случается, что отказавшихся для примера другим жестоко наказывают, увеличивая тем самым число «идейных сторонников». Впоследствии такие работники системы образования, выполняя заказ людей с оружием и деньгами, разрабатывают методические пособия для вузов и школ. Такие не сложные меры через каких-то пару десятков лет дают просто фантастические результаты. Энергичные и искренне ненавидящие свою историю юнцы собственными руками разрушают свою страну и послушно передают ее в руки тем, кто раздавал им плакаты и мотивировал на собраниях.
В условиях того, что «Джабхат ан-Нусра», контролируя огромную территорию, уже сейчас создает квази-государство «Исламское правительство», глупо предполагать, что подобные меры ими еще не предпринимаются. Эффективность этой схемы подтверждена многими удачными «цветными революциями» в странах Восточной Европы, Южной Америки и Ближнего Востока. К сожалению, она по-прежнему работает, несмотря на то, что представители всех без исключения международных организаций знают ее досконально.
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Дмитрий Колосов, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в России террористическая организация
На фото здание университета и школа в Идлибе
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ВАЖНО: Армия США нанесла мощные удары по шиитским отрядам, поддержав атаку ИГИЛ на границе Сирии и Ирака
США поддержали наступление ИГИЛ на сирийско-иракской границе, нанеся массированные удары по шиитскому ополчению.
Генеральный секретарь одного из объединений шиитского ополчения Ирака — «Катаиб Сейид Аш-Шухада» — Аль-Хадж Абу ль-Аляви выступил с официальным заявлением, размещенном на сайте организации:
«После того, как силы американского Тагута (символ идолопоклонства и зла в исламе) объявили о том, что границы Ирака и Сирии являются красной линией, к которой не должны приближаться ни „Хашд Аш-Шааби“, ни какие-либо другие шиитские формирования, утром в понедельник, 7 августа 2017 года они произвели массированную бомбардировку позиций моджахедов „Катаиб Сейид Аш-Шухада“ на этой линии границы и склонах у н.п. Аль-Акашат (на территории иракской провинции Анбар, на границе с зоной, где действуют отряды ИГИЛ*).
Это привело к большому количеству убитых и раненых (среди ополченцев, – прим. РВ), так как была применена реактивная артиллерия. Как и заявило ранее утром сего дня американское командование, они использовали РСЗО против позиций ИГИЛ, однако мы знаем, что в нас они целились преднамеренно…»
Далее Аль-Хадж Абу ль-Аляви призывает уполномоченные органы и иракское правительство отреагировать на данный инцидент и обещает США не оставить это без последствий (Оригинал заявления: http://saidshuhada.com/index.php/moqa/sh/15820.html).
7 августа 2017 года заместитель генерального секретаря «Катаиб Сейид Аш-Шухада» Ахмад Аль-Максуси в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» и информагентству «Ассошиэйтед Пресс» заявил, что утром 7 августа позиции движения в местности Джамуна возле сирийско-иракской границы юго-восточнее оазиса Ат-Танф подверглись массированному обстрелу американской реактивной артиллерии. Сразу после обстрела, по его словам, позиции «Катаиб Сейид Аш-Шухада» подверглись атаке ИГИЛ с использованием заминированных транспортных средств.
Представители Пентагона посредством официальных аккаунтов в Интернете эти обвинения отвергли, заявив, что никаких ударов по шиитским отрядам в районе иракско-сирийской границы вооруженные силы США не наносили.
Но подтверждение сообщениям иракских ополченцев пришло от террористической группировки ИГИЛ.
8 августа её медиа-крыло распространило заявления о том, что накануне ими была проведена атака на шиитское ополчение на иракско-сирийской границе, с применением в авангарде смертников на заминированных бронеавтомобилях.
Источники в Минобороны САР подтверждают, что 7 августа американцы использовали дислоцированные ими в районе оазиса Эт-Танф реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по целям в пустыне на границе Сирии и Ирака.
Получается, что армия США действительно нанесла удар по тем, кто внес столь значительный вклад в победу над ИГИЛ в Фаллудже, Тикрите и Мосуле. При этом игиловцы, судя по их готовности к атаке с применением «джихад-мобилей», от американских ударов нисколько не пострадали.
Как сказал один из командиров «Катаиб Сейид Аш-Шухада», Карим Ан-Науи, в интервью иракскому изданию «Эль-Нашра», ИГИЛ не располагает реактивными системами залпового огня подобной мощности и удар по шиитскому формированию был нанесен именно американцами в качестве предупреждения и угрозы.
С заявлениями о необходимости оперативного расследования причастности вооруженных сил США к инциденту выступили вице-президент Ирака Нури Аль-Малики и член комитета иракского парламента по внешним сношениям Самира Аль-Маусави.
В своих новостных рассылках организация «Катаиб Сейид Аш-Шухада» сообщила о том, что 7 августа погибло 36 и было ранено более 80 бойцов движения. Тела погибших доставлены в аэропорт Багдада…
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Бомба для бармалея: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)
Опубликованы новые кадры авиаударов ВКС России по технике и объектам ИГИЛ на востоке провинции Хама.
Российские военные самолеты продолжают бомбить террористов у их последнего оплота в центральной части САР — города Акербат.
Рейды ВКС РФ на востоке Хамы ежедневно уничтожают живую силу врага в восточной части Хамы. ИГИЛ* несет очень тяжелые потери в живой силе и технике. В ходе воздушных атак (на видео) было уничтожено более 30 боевиков-джихадистов и 10 их военных транспортных средств, сообщает Минобороны Сирии.
Как сообщала «Русская Весна», «Правление» ИГИЛ в Центральной Сирии близится к концу: ВКС РФ и САА штурмуют последний оплот террористов – г. Акербат (КАРТА).
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*Запрещенная в России террористическая организация
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