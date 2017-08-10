Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 августа 2017

Сирийская Армия и ВКС России продолжают операцию по вытеснению ИГИЛ из Центральной Сирии.

В среду армейцы снова атаковали врага в восточной части провинции Хама, атаковав террористов в районе Аль-Саламия.

Используя противотанковые ракеты, САА нанесла удары по позициям ИГИЛ, нанеся тяжелый урон боевикам в городе

Аль-Дакилах.

В 11-й танковой дивизии САА сообщили, что в результате атак армейцы уничтожили 3 бронемашины и один беспилотник (БПЛА) террористов.

Во время нападения правительственные войска не захватили какой-либо значительной территории, но они начали штурмовать город Аль-Дакила.

Минувшим вечером появилась информация, что ИГИЛ начинает вывод своих сил в центральную Сирию после недавних побед Сирийской арабской армии в восточной части провинции Хомс.

«Наши самолеты заметили боевиков ИГИЛ, бегущих на восток Саламии в больших количествах», — цитирует слова военного источника арабское агентство AMN.

«Они бегут, потому что несомненно будут окружены нашими войсками в ближайшее время. Мы собираемся соединиться с нашими сослуживцами в Ресафе (юг Ракки) и отрезать линии снабжения террористов на востоке Саламии», — добавил источник.

Недавний успех Сирийской армии в Эс-Сухнэ дал возможность САА продвинуться с востока Хомса в сторону провинции Ракка, а не к Дейр эз-Зор.

Хотя снятие осады на с Дейр эз-Зор является важнейшей целью, но сначала армейцам необходимо зачистить большой анклав ИГИЛ в Центральной Сири, чтобы избежать возможных контрударов вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.

В последних числах июля Сирийская Арабская Армия открыла новый крупный фронт против хорошо укрепившихся террористов в восточной части Хамы.

Атаки САА стабильно начинались с мощных артиллерийских обстрелов позиций боевиков к юго-востоку от города Итрия. После чего правительственные войска отбивали важные точки и холмы, расположенных недалеко от Каньона Хасиях.

Многие десятки боевиков были уничтожены в ходе последних боёв на этом участке фронта.

Открытие этого нового фронта стало частью возобновленного наступления Вооруженных сил САР для изоляции банд ИГИЛ* в восточной части провинции Хама. Эта операция не была нацелена на сам город Акербат, но ее целью было освобождение последнего участка территории, который стоит между линиями правительственных войск на юге Ракки и востоке Хомса.

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ИГИЛ — Запрещенная в России террористическая организация