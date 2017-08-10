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Русская Прибалтика в прошлом: Литва превращается в форпост НАТО

18:10. 10 августа 2017 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

voennye_ssha4

Здравствуйте, приехали! Литовское руководство стремительно толкает свою страну к пропасти. Ведь сколько не внушай собственному населению, что только НАТО способно защитить государство от внешних врагов, в число которых включили Россию, а сказка не станет реальностью. «Пушечное мясо» просто морально готовят к безрадостному будущему.

Тем временем, как сообщает литовский МИД, американцы построят порядка 50 различных военных объектов на полигонах в Пабраде и Гайжюнай, в районе деревни Мумайчай и на военно-воздушной базе в Шауляе. Ради такого дела литовцам из бюджета США перечислили 37 млн. евро.

Часть военных объектов будут готовы в этом году.

Так, на полигоне Пабраде завершается строительство складов боеприпасов. Планируют построить и сооружения для броневой и колесной техники, стрельбища, парки снабжения и здания для техобслуживания.

На полигоне Гайжюнай построят стрельбища с инфраструктурой для их обслуживания и склады.

 До момента распада Советского Союза в этих местах дислоцировался 242-й окружной учебный центр по подготовке младших специалистов ВДВ. Если вспомнить, как уходили наши войска из Прибалтики, становится ясно, что натовцы не просто так на него нацелились: инфраструктура необходимая уже имелась.

В Мумайчае - сеть внутренних дорог, а на авиабазе в Шауляе перестроят рулежные дорожки и территорию, прилегающую к самолетным ангарам.

Военные авантюры Вашингтона на литовской земле

Зачем гегемону такой рудимент, как нищая Литва с вечно скулящим о «российской агрессии» руководством? Разве что, для реализации сумасбродных планов по подготовке нового плацдарма военных действий.

США не просто так занимаются реконструкцией советских военных баз в странах Балтии. Здесь планируют разместить наступательные ракетные комплексы, способные произвести порядка 4 000 пусков высокоточных ракет по стратегическим объектам России. Это как раз те плацдармы, которые нужны Штатам для реализации новой концепции молниеносного глобального удара по нашей стране.

На Западе поговаривают, что в 2018 году Россия успеет перевооружить армию до такой степени, что Америка и НАТО утратят безусловное военное превосходство в мире. Мол, нанести удар по России надо сейчас. Но единственный сдерживающий фактор, как и прежде, ядерная триада России.

Стоит отметить и тот факт, что США вынуждены скорректировать свои планы после крымского референдума и создания на Донбассе народных республик. Это лишило их возможности создать в этих местах удобный плацдарм для нападения на Россию. От Луганска до Москвы ведь всего 600 километров, а до Петербурга еще ближе.

Одна надежда на Прибалтику. По мнению знающих людей, натовцы могут попробовать мощным броском оккупировать российские территории до линии Санкт-Петербург – Великий Новгород – Калуга – Тверь и Волгоград.

Для того, чтобы наступление было удачным и максимально неожиданным, американцам нужно бросить в атаку порядка 220 самолетов и выпустить в Балтийском море более 500-800 крылатых ракет с кораблей и подлодок, противодействуя российским ПВО. Насколько реалистичен такой сценарий – другой вопрос. Ведь не стоит забывать и про наши средства РЭБ, ракетные комплексы, передовые системы антистелс и пр.

Может, американская авантюра начнет развиваться по иному сценарию? Так, крылатые ракеты будут нейтрализованы российскими системами ПВО и истребителями МиГ-31. Плюс процентов на 70 «проредят» самолеты американцев и союзников. Да и настройки наведения натовских бомб и ракет будут сбиты нашей «Красухой-4». А сколько новинок российского ВПК можно будет испытать в деле, удивив наших западных «партнеров»?

Недаром военные эксперты в Пентагоне так недовольны развитием в России гиперзвукового оружия и новейших противоспутниковых систем, сводящих на нет преимущества США при нанесении глобального мгновенного удара. Но, как видим, Вашингтон это не останавливает. Американцы продолжают превращать Прибалтику во враждебные России территории. Такие угрозы не останутся незамеченными и не смогут избежать ответного удара.

От себя хочу добавить только одно: позорище! Литва помогает Штатам нацелить ракеты на Россию. На страну, которая виновата лишь в том, что помогла ей восстановить и сохранить свою государственность в 1918 году.

Метки: агрессия нато, запад и россия, литва, нападение, нато у границ россии, прибалтика
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