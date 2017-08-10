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России некому сдаваться, даже если она захочет

18:24. 10 августа 2017 Просмотров - 184 Один комментарий Опубликовал:

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Смысл международных санкций в том, чтобы навязать неприятелю свою волю, избегая, однако, последнего довода королей, потому что, допустим, пускать его в ход все-таки боязно. И к тому же довольно дорого.
А так — типичный ультиматум. «Вы окружены, ваше положение безнадежно, сдавайтесь во избежание бессмысленного кровопролития».
К тому же в сдаче нет ничего ужасного, а только прекрасное — «будешь дома, будешь в хате и с женою на кровати». В Великую Отечественную немцы для большей наглядности изображали на листовках чернобровую красавицу-жену с бюстом пятого размера.
 

То ли размер бюста, то ли иные интересные выгоды от предполагаемой капитуляции так подействовали на целевую аудиторию, что последние американские санкции против России вызвали у этой аудитории — nomina sunt odiosa — живейшее желание сдаться на полный аккорд.

Что было идеально-желаемым ответом на слова госсекретаря США Тиллерсона — «Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США».
 
Какие шаги — понятно. Почетная (или не почетная, как получится) капитуляция с признанием своего безусловного вассалитета. Взамен Россия избежит ужасов ожесточенного штурма (вар.: «ожесточенных санкций»). Все, как в послании хана Ахмета Ивану III:
«А еще островерхий колпак свой вдави

В знак покорности хану Ахмету.

А не то потоплю твою землю в крови,

По хребтам по боярским проеду».
Причем поскольку капитуляции в истории имели место, теоретически не исключено — по крайней мере, законы природы того не запрещают — что и в данном случае сбылись бы лучшие мечты наших партнеров и нашей целевой аудитории. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал» — это же было, из песни слова не выкинешь.
Но тут наши партнеры допустили ошибку, решив одним выстрелом убить сразу двух зайцев. То, что один заяц, — это Россия, понятно, она давно ведет себя нехорошо с точки зрения всемирного сюзерена. Но другой заяц был президент США Трамп, чьи внешнеполитические полномочия были с легкостью необычайной обнулены в пользу конгресса США решением самого этого конгресса.
Любовь Капитолия к Трампу общеизвестна — «мимо трамповского дома я без шуток не хожу». Но в желании нагадить Трампу конгрессмены в акте о санкциях урезали президентские полномочия как таковые, и с этим придется жить не только Трампу, но и его преемникам, ибо сомнительно, что конгрессмены захотят отказаться от кровного, завоеванного.
 

 

Апологеты американской демократии жестоко насмехаются над теми, кто усматривает в случившемся существенное перераспределение полномочий. «У вас-де раболепная Дума, и в ваши мозги не укладывается, как выглядит истинное разделение властей».
Возможно, нам этого в самом деле не понять. Но при этом нам не понять еще и небольшой технической детали.
Сделаем очень сильное допущение. Случилось чудо, и бояре решили вручить ключи от города нашему заокеанскому партнеру. Как и кому конкретно их вручать, если нынешние полномочия администрации США никому не понятны, а обязательства этой администрации (например, не допускать разграбления города) конгресс в любой момент может объявить ничтожными?
Все, что остается, так это с величайшей вежливостью и политесом заявить спецпредставителю США, госсекретарю США, да хоть и президенту США следующее: «Мы всегда рады услышать от американской стороны интересные конструктивные предложения и мы глубоко уважаем американские политические обычаи, но покуда ваши полномочия не вполне ясны, переговоры вряд ли получатся, поскольку непонятно, кто за что отвечает.
Потребуйте полномочий — тогда хотя бы будет о чем разговаривать. Или — если это почему-либо невозможно — вы можете действовать по принципу «приди и возьми». Этот принцип не требует переговоров, победитель получит все. Получите ли вы — это уже другой вопрос».
Другая формулировка той же проблемы верительных грамот содержится в вопросе, заданном Данте апостолом Петром:
«…Неуличим в изъяне

Испытанной монеты вес и сплав,

Но есть ли у тебя она в кармане?».
И покуда конгресс наслаждается своей победой над президентом, но вопрос о монете и грамотах совершенно неясен, мы просто постоим в стороне.
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