России некому сдаваться, даже если она захочет

Смысл международных санкций в том, чтобы навязать неприятелю свою волю, избегая, однако, последнего довода королей, потому что, допустим, пускать его в ход все-таки боязно. И к тому же довольно дорого.

А так — типичный ультиматум. «Вы окружены, ваше положение безнадежно, сдавайтесь во избежание бессмысленного кровопролития».

К тому же в сдаче нет ничего ужасного, а только прекрасное — «будешь дома, будешь в хате и с женою на кровати». В Великую Отечественную немцы для большей наглядности изображали на листовках чернобровую красавицу-жену с бюстом пятого размера.

То ли размер бюста, то ли иные интересные выгоды от предполагаемой капитуляции так подействовали на целевую аудиторию, что последние американские санкции против России вызвали у этой аудитории — nomina sunt odiosa — живейшее желание сдаться на полный аккорд.

Что было идеально-желаемым ответом на слова госсекретаря США Тиллерсона — «Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США».

Какие шаги — понятно. Почетная (или не почетная, как получится) капитуляция с признанием своего безусловного вассалитета. Взамен Россия избежит ужасов ожесточенного штурма (вар.: «ожесточенных санкций»). Все, как в послании хана Ахмета Ивану III:

«А еще островерхий колпак свой вдави



В знак покорности хану Ахмету.



А не то потоплю твою землю в крови,



По хребтам по боярским проеду».

Причем поскольку капитуляции в истории имели место, теоретически не исключено — по крайней мере, законы природы того не запрещают — что и в данном случае сбылись бы лучшие мечты наших партнеров и нашей целевой аудитории. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал» — это же было, из песни слова не выкинешь.

Но тут наши партнеры допустили ошибку, решив одним выстрелом убить сразу двух зайцев. То, что один заяц, — это Россия, понятно, она давно ведет себя нехорошо с точки зрения всемирного сюзерена. Но другой заяц был президент США Трамп, чьи внешнеполитические полномочия были с легкостью необычайной обнулены в пользу конгресса США решением самого этого конгресса.

Любовь Капитолия к Трампу общеизвестна — «мимо трамповского дома я без шуток не хожу». Но в желании нагадить Трампу конгрессмены в акте о санкциях урезали президентские полномочия как таковые, и с этим придется жить не только Трампу, но и его преемникам, ибо сомнительно, что конгрессмены захотят отказаться от кровного, завоеванного.

Апологеты американской демократии жестоко насмехаются над теми, кто усматривает в случившемся существенное перераспределение полномочий. «У вас-де раболепная Дума, и в ваши мозги не укладывается, как выглядит истинное разделение властей».

Возможно, нам этого в самом деле не понять. Но при этом нам не понять еще и небольшой технической детали.

Сделаем очень сильное допущение. Случилось чудо, и бояре решили вручить ключи от города нашему заокеанскому партнеру. Как и кому конкретно их вручать, если нынешние полномочия администрации США никому не понятны, а обязательства этой администрации (например, не допускать разграбления города) конгресс в любой момент может объявить ничтожными?

Все, что остается, так это с величайшей вежливостью и политесом заявить спецпредставителю США, госсекретарю США, да хоть и президенту США следующее: «Мы всегда рады услышать от американской стороны интересные конструктивные предложения и мы глубоко уважаем американские политические обычаи, но покуда ваши полномочия не вполне ясны, переговоры вряд ли получатся, поскольку непонятно, кто за что отвечает.

Потребуйте полномочий — тогда хотя бы будет о чем разговаривать. Или — если это почему-либо невозможно — вы можете действовать по принципу «приди и возьми». Этот принцип не требует переговоров, победитель получит все. Получите ли вы — это уже другой вопрос».

Другая формулировка той же проблемы верительных грамот содержится в вопросе, заданном Данте апостолом Петром:

«…Неуличим в изъяне



Испытанной монеты вес и сплав,



Но есть ли у тебя она в кармане?».

И покуда конгресс наслаждается своей победой над президентом, но вопрос о монете и грамотах совершенно неясен, мы просто постоим в стороне.