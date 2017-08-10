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Польша – Германия: где наши репарации? А губу закатайте, панове!

20:33. 10 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Срочно нужны деньги? Не знаете, где взять? Растрясти карманы союзников, друзей и просто знакомых, как это сделала Варшава. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский пожелал подвести (пересмотреть!) итоги Второй мировой войны и заново оценить потери, понесенные Польшей. Германия, пора платить репарации! Отказ не принимается.

«Польша была одной из наиболее пострадавших стран, является жертвой войны. Следует, прежде всего, подвести баланс Второй мировой войны, оценить потери».

Развести на бабки, но как же красиво им было сказано: «подвести баланс». Оказывается, дело запутанное и виноваты во всем текущие польско-немецкие отношения, осложненные ложным чувством признательности к Берлину. Мол, привели немцы поляков в Евросоюз и НАТО, а мы еще возмущаемся, денег требуем. Зато теперь забыли и потребовали диалога на эту тему.

Сначала лидер правящей партии ПиС Ярослав Качиньский заявил, что Польша никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Затем глава военного ведомства, поддакивая, подтвердил, что пора требовать выплаты от Берлина репараций.

В немецком правительстве никто навстречу не пошел, заявив, что вопрос давно урегулирован: читайте, получат поляки деньги, когда рак на горе свистнет. Но для интереса и понимания польской настойчивости стоит озвучить и сумму репараций - $45,3 млрд.

Губа не дура, как говорится, у поляков! Такие деньги никому не помешают. Еще и удивляются, почему немцы такие неблагодарные и платить не желают. Ведь Польша их от русских спасла в далеком 1944 году, когда подняла бунт против Третьего рейха. Здесь вообще нет логики. Советские войска, итак, дошли до Берлина. Ну, и причем тут поляки с их сопротивлением?

 

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Вот зачем им все это нужно? Захотелось больше внимания? Подгадить Германии за Туска? Показать Европе, что не последнее место занимают в «цивилизованном обществе»?

Именно так: щелкнуть Брюссель по носу, чтобы в Евросоюзе осознали, что Варшава никого не боится, даже Берлин. Решили сократить полякам объемы финансовой помощи от Еврокомиссии? Ну, что ж, платите репарации. Не будь военного прошлого, придумали бы еще что-нибудь. Это ж поляки!

Вот только у них тоже рыльце в пушку!

 

 

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Решили теперь с бывшего подельника военные репарации по второму кругу содрать? А не подумали о том, что и к Польше претензий хватает: и со стороны России, Украины, Белоруссии, Чехии и Словакии? Амнезия? Забыли о том, что Первая мировая война пополнила список военных преступлений шляхтичей против России. Ну, как панове? Не боитесь, что и к Вам претензии предъявят? Не в защиту Германии, а просто ради принципа?


 

Метки: аналитика / экономика, Германия, польша, репарации
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