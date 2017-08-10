Открытая встреча с автором книги “Честь” 17.01.2017

00:00:03 — Ментальные смещения: как выглядит сумасшествие

00:06:00 — Право выбора и подмена инструментов для него

00:12:41 — Не уходить от чего-то, а приходить к чему-то

00:16:45 — Искренность в социуме

00:20:52 — Предел расширения ментального тела

00:25:17 — Развитие ментального тела

00:31:10 — Карма идёт из будущего

01:02:10 — Карма славян

01:13:43 — Возникновение религий на платформе древней Веры

01:46:00 — Солнце — глаз Всевышнего на Земле

01:54:16 — Все храмы должны олицетворять Солнце

01:58:22 — О Киево-Печерской лавре

02:05:12 — Почитание святынь

02:09:09 — Восстановление иерархии Света

02:29:48 — О социальных проектах

02:33:21 — Фундамент для выхода из кризиса

02:45:21 — Совесть как Знание

03:01:19 — Места Силы в Киеве

03:04:33 — Хранители древней Веры

03:08:19 — Суть распятия на кресте

03:12:18 — Вестфальский мир

03:27:50 — Состояние Совести

03:29:35 — Земля — плоская или круглая?

03:33:13 — Знание Крышня

03:43:00 — Как минимизировать последствия прививок

03:50:20 — Вопрос про новый год