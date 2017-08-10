Главная » Аналитика, Видео, Война миров, История, Мировоззрение

Открытая встреча с автором книги “Честь” 17.01.2017

17:14. 10 августа 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

00:00:03 — Ментальные смещения: как выглядит сумасшествие
00:06:00 — Право выбора и подмена инструментов для него
00:12:41 — Не уходить от чего-то, а приходить к чему-то
00:16:45 — Искренность в социуме 
00:20:52 — Предел расширения ментального тела
00:25:17 — Развитие ментального тела
00:31:10 — Карма идёт из будущего
01:02:10 — Карма славян
01:13:43 — Возникновение религий на платформе древней Веры
01:46:00 — Солнце — глаз Всевышнего на Земле
01:54:16 — Все храмы должны олицетворять Солнце
01:58:22 — О Киево-Печерской лавре
02:05:12 — Почитание святынь
02:09:09 — Восстановление иерархии Света
02:29:48 — О социальных проектах
02:33:21 — Фундамент для выхода из кризиса
02:45:21 — Совесть как Знание
03:01:19 — Места Силы в Киеве
03:04:33 — Хранители древней Веры
03:08:19 — Суть распятия на кресте
03:12:18 — Вестфальский мир
03:27:50 — Состояние Совести
03:29:35 — Земля — плоская или круглая?
03:33:13 — Знание Крышня
03:43:00 — Как минимизировать последствия прививок
03:50:20 — Вопрос про новый год

Метки: геополитика, книга честь, Мировые религии, славяне. родная вера. веды., честь, Честь Родины
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Онлайн-встреча с автором книги "Честь" 28.02.2017
... февраля 2017 года состоится онлайн-встреча с автором книги «Честь». Вопросы к предстоящей онлайн.... Онлайн-встречи с автором книги «Честь» Виталием Присяжнюком созданы для возможности в открытом чате задать...
Онлайн-встреча с автором книги "Честь 07.03.2017
... марта 2017 года состоится онлайн-встреча с автором книги «Честь». Вопросы к предстоящей онлайн.... Онлайн-встречи с автором книги «Честь» Виталием Присяжнюком созданы для возможности в открытом чате задать...
Открытая встреча с автором книги "Честь" 20.12.2016
... Варны Созидания 00:12:32 — Открытое Сердце на уровне социума 00... Духа 01:59:28 — Цель открытых встреч 02:17:35 — Как повысить...
Онлайн-встреча с автором книги "Честь" 25.07.2017
...для подготовки кадров в государство Чести 0:20:58 — Взаимодействие...состояния второго и третьего уровней открытого Сердца 0:39:04 —...ведические меры наказания в государстве Чести 1:04:49 — ...поддерживаться стабильность валюты в государстве Чести 1:10:13 — Вопрос...
Онлайн-встреча с автором книги "Честь" 07.03.2017
... на него влияние интернета. Как Открытое Сердце может изменить социум. 32... одержимость у вторых Каст. Онлайн-встречи будут проводиться каждый вторник с...
ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ "ЧЕСТЬ" 13.12.2016
00:00:00 — Борьба с Системой 00:05:35 — О знамении и пророчествах 00:14:14 — О работе науки образности 00:15:41 — Об идеалах Духа 00:26:56 — Приход к Первоистоку 00:43:38 — Передача Знания 00:56:34 — «Эксперты» по борьбе с Системой 01:00:55 — Как ...

Комментирование закрыто.