Открытая встреча с автором книги “Честь” 17.01.2017
00:00:03 — Ментальные смещения: как выглядит сумасшествие
00:06:00 — Право выбора и подмена инструментов для него
00:12:41 — Не уходить от чего-то, а приходить к чему-то
00:16:45 — Искренность в социуме
00:20:52 — Предел расширения ментального тела
00:25:17 — Развитие ментального тела
00:31:10 — Карма идёт из будущего
01:02:10 — Карма славян
01:13:43 — Возникновение религий на платформе древней Веры
01:46:00 — Солнце — глаз Всевышнего на Земле
01:54:16 — Все храмы должны олицетворять Солнце
01:58:22 — О Киево-Печерской лавре
02:05:12 — Почитание святынь
02:09:09 — Восстановление иерархии Света
02:29:48 — О социальных проектах
02:33:21 — Фундамент для выхода из кризиса
02:45:21 — Совесть как Знание
03:01:19 — Места Силы в Киеве
03:04:33 — Хранители древней Веры
03:08:19 — Суть распятия на кресте
03:12:18 — Вестфальский мир
03:27:50 — Состояние Совести
03:29:35 — Земля — плоская или круглая?
03:33:13 — Знание Крышня
03:43:00 — Как минимизировать последствия прививок
03:50:20 — Вопрос про новый год