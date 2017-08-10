Новости Украины и Новороссии 10 августа 2017
- 09:50 Грэм Филлипс женится на девушке из Луганска (ФОТО).
- 08:51 Жить стало интереснее, — пилот-герой Акопов рассказал об ощущениях после посадки и свалившейся популярности.
- 07:40 Александр Захарченко: «Малоросии» не будет! Но и «Украины» тоже.
- 03:00 «Решение принято»: Киев разорвал соглашение с Москвой об экспорте военной продукции в третьи страны.
- 01:30 Определена дата встречи Суркова со спецпредставителем Госдепа по Украине.
- Вчера 23:37 Малороссии не будет.
Грэм Филлипс женится на девушке из Луганска (ФОТО)
Знаменитый независимый военкор из Британии Грэм Филлипс нашел на Донбассе свою любовь и готовится к свадьбе.
На своих официальных страницах в соцсетях Грэм разместил фотографии со своей избранницей, луганчанкой по имени Юля. На правом безымянном пальце у девушки (по западной традиции) красуется колечко, которое, наверняка, подарил ей жених в преддверии будущей свадьбы.
«Я счастлив сообщить, что сегодня (9 августа — прим. РВ) в Луганске я сделал предложение девушке, которую я люблю…
Она ответила согласием, и наша свадьба состоится в августе 2018 года в Луганске. Я сделаю все, чтобы быть самым лучшим мужем для моей любимой Юли!» — пишет Филлипс.
В комментариях жители ДНР и ЛНР, для которых Грэм давно стал по-настоящему родным и любимым, от всей души поздравляют пару и желают им, чтобы год до бракосочетания пролетел быстро, а главное — мирно.
Редакция «Русской Весны» присоединяется к поздравлениям и желает Грэму и его избраннице большого счастья, которое они, несомненно, заслужили.
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Жить стало интереснее, — пилот-герой Акопов рассказал об ощущениях после посадки и свалившейся популярности
Украинский пилот турецкого авиаперевозчика Atlas Global Александр Акопов, вслепую посадивший пассажирский самолёт в Стамбуле, в интервью RT рассказал о своих ощущениях после посадки повреждённого лайнера и о том, что изменилось в его жизни.
«Первое время я практически ничего не чувствовал, было послепосадочное волнение небольшое. Было неприятно, конечно, от всего произошедшего, но в принципе ничего сверхъестественного не чувствовал. Выполнял дальше свою работу. После заруливания и высадки пассажиров осмотрел самолёт, написал в бортжурнале о том, какие части самолёта повреждены, и с экипажем поехали проходить далее все процедуры», — рассказал Акопов.
По словам пилота, после случившегося он стал более известным — нашлись старые друзья, о которых он не слышал и которых не встречал уже около 30 лет.
Также ему стали звонить и писать в соцсетях люди, выражать благодарности.
«Жить, так скажем, стало интереснее», — отметил Акопов.
Кроме того, лётчик рассказал о своём профессиональном пути. После того, как не стало авиакомпании «Донбассаэро», ему пришлось перейти в киевскую авиакомпанию «Роза Ветров», где он проработал один год. Затем его пригласили в новую компанию Atlasjet Украина.
27 июля самолёт турецкой авиакомпании Atlas Global вылетел из стамбульского аэропорта имени Ататюрка на Северный Кипр. Через несколько минут полёта на высоте 4 тыс. футов (около 1220 метров) лайнер попал в грозовой фронт. Крупным градом была серьёзно повреждена носовая часть Airbus A320, экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета.
Акопов посадил самолёт практически вслепую, из 127 человек на борту никто не пострадал.
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Александр Захарченко: «Малоросии» не будет! Но и «Украины» тоже
Глава ДНР Александр Захарченко считает идею создания государства Малороссия продуктивной, но признал название неподходящим.
«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку», – заявил Захарченко, добавив, что «уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», передает «Интерфакс».
Захарченко отметил, что в адрес руководства Республики поступило много предложений и комментариев. Это, по его мнению, «свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря».
Напомним, 26 июля Захарченко объяснил идею о создании Малороссии. «Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию», – заявил он.
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«Решение принято»: Киев разорвал соглашение с Москвой об экспорте военной продукции в третьи страны
Украина аннулировала договор о сотрудничестве с Россией при осуществлении экспорта военной продукции в третьи страны.
Кабмин без обсуждений проголосовал за это решение. По сути это оказалось официальным прекращением договорённостей, которые с 2014 года и так не выполняются. Россия пока никак официально не отреагировала на действия украинского партнёра. На сайте МИД РФ соглашение пока значится как действующее.
Кабинет министров Украины принял постановление о разрыве межправительственного соглашения с Россией по взаимодействию при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Решение было принято без отдельного обсуждения в пакете с другими документами.
«Решение принято», — заявил премьер Украины Владимир Гройсман во время заседания кабмина.
Киев разорвал соглашение с Москвой об экспорте военной продукции в третьи страны
В пояснительной записке к документу говорится, что этот шаг позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу «в соответствие с современными реалиями» отношений Украины и России.
В Москве пока никак не отреагировали на это решение, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства соглашение помечено как действующее.
Между тем о намерениях кабмина принять такое решение было известно ещё накануне. Сегодня депутаты проголосовали за аннулирование договора без обсуждения в пакете с другими вопросами.
Под реалиями, видимо, кабмин подразумевает конфликт на востоке страны. Напомним, Киев обвиняет Москву во вторжении на свою территорию. В Кремле не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и готова сделать всё от неё зависящее для содействия его скорейшему разрешению.
Предмет договорённостей
Соглашение о двустороннем взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны было подписано 18 июля 2003 года в Ялте и вступило в силу на следующий год 21 июля. С российской стороны выполнение соглашения возлагалось на Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, с украинской — на министерство промышленной политики Украины.
Государства договорились сотрудничать в сферах экспорта военной продукции в третьи страны, совместных маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции. Кроме того, документ предполагал обмен информацией по этим вопросам, проведение консультаций для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон.
Военные ведомства России и Украины могли при необходимости проводить предварительные консультации по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны. Кроме того, в рамках совместного производства комплектующих и техники стороны имели право использовать эти части и агрегаты в своих целях или перепродать в третьи страны.
Подразумевалось также, что Москва и Киев могут привлекать специалистов с обоих сторон для продажи или передачи военной продукции в третьи страны. Совместно осуществлялась патентная защита военной продукции, а также ремонт такого вооружения.
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Срок действия договора
Изначально Россия и Украина заключали договор на пять лет, по окончании которых автоматически срок действия документа продлевался на годичные периоды. Причём это происходило автоматически, если за шесть месяцев до окончания очередного периода одна из сторон письменно не уведомляла другую о намерении прекратить сотрудничество.
В тексте документа говорится, что прекращение действия соглашения «не влияет на выполнение незавершенных проектов, программ, контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения».
При этом, нужно отметить, что Украина приостановила сотрудничество с Россией по поставкам оружия в третьи страны ещё в 2014 году. Сейчас же соответствующее соглашение было формально аннулировано. В том же году Киев прекратил экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения.
В мае же 2015 года правительство расторгло межправительственное соглашение с Россией в сфере ВТС от 1993 года. А уже в августе Киев денонсировал соглашение с о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.
Таким образом, по оценке экспертов, Пётр Порошенко, который подписал указ, нанёс ущерб лишь собственной стране, так как до 2014 года украинские высокотехнологичные компании получали заказы от российских коллег или Минобороны РФ. Россия приобретала различные двигатели и агрегаты, транспортные самолёты и запчасти к ним, системы управления ракетами и многое другое. Москва платила за те типы техники, вооружений и услуг, на которые нет серьёзного спроса в самой Украине.
Военные потребности
В советское время на Украине были построены десятки оборонных предприятий, которые работали в кооперации с заводами на территории РСФСР. Это была единая, взаимосвязанная научно-производственная система. После распада Советского Союза хозяйственные контакты между Москвой и Киевом резко сократились, но не исчезли. Теперь же они сошли практически на нет.
При этом на Украине потребность в российских запчастях и технике сохраняется. После начала военной операции на востоке страны Киев закупил бронежилеты, радары контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения, системы связи, беспилотные аппараты, медицинское оборудование и бронетехнику, включая подержанные бронеавтомобили за рубежом.
Пострадали многие предприятия. Например госпредприятие «Антонов» по производству и ремонту самолётов серии «Ан» не выпустило ни одной новой машины в 2016 году, так как производство было завязано на российских поставках силовых установок и приборов. В июне 2017 года была продемонстрирована новая модель Ан-132, но при этом он при этом украинская сторона занималась практически только сборкой, потому что основные составляющие были поставлены из Канады, США и Германии.
При этом с 2015 года страны НАТО ограничивают продажу Украине техники, которая необходима для производства вооружений. Речь идёт об электронике, различных узлах и агрегатах.
В США же, напротив, обсуждается возможность начала поставок летального оружия Киеву. Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил на прошлой неделе, что Вашингтон не исключает, отправки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, в интересах США — повышать обороноспособность Украины, основываясь на её потребностях, с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на её территорию».
Ранее Вашингтон направлял Киеву нелетальные вооружения, такие как небронированные автомобили «Хамви», прицелы и другая оптика, радары контрбатарейной борьбы, бронежилеты, разведывательные беспилотники. Кроме того, специалисты из США обучали украинских военнослужащих.
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Валерия Маслова
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Определена дата встречи Суркова со спецпредставителем Госдепа по Украине
Встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера состоится в Москве в последние две недели августа.
Об этом сообщили дипломатические источники «Известий».
Собеседник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Известиям», что российская сторона намерена детально разъяснить все пункты Минских соглашений, которые так и не выполняются Киевом.
Разговоры о том, что планируется встреча между кураторами украинского направления в России и США, ведутся уже несколько недель. Однако детали появились только после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях форума АСЕАН 6 августа в Маниле.
Высокопоставленные источники в дипломатических кругах России сказали «Известиям», что в столице Филиппин было принято решение провести встречу в Москве во второй половине августа.
— Достигнута договоренность о предстоящей встрече между [Куртом] Волкером и [Владиславом] Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели, — сказал дипломатический источник.
По словам собеседника «Известий», близкого к администрации президента, стороны будут обсуждать вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и недопущения эскалации конфликта. Одной из главных тем станет соблюдение Минских соглашений сторонами конфликта: Киевом и ДНР и ЛНР.
— В центре переговоров будут Минские соглашения и их выполнение. Сейчас идет подготовка к встрече. Москва предъявит факты, указывающие на то, что Киев не выполняет договоренности, и растолкует обязательства Украины по Минским соглашениям, — пояснил собеседник «Известий».
Дипломат Курт Волкер был назначен спецпредставителем Государственного департамента в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при Госдепартаменте была создана впервые за всю историю США.
Первый визит Курта Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении госсекретаря Рекса Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23—24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск, находящиеся на линии соприкосновения. По итогам визита дипломат заявил, что на Украине идет «не замороженный конфликт, а настоящая горячая война».
После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в «нормандском формате».
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Известиями» отметил, что Курт Волкер ни разу пока не упомянул тот факт, что Киев также обязан выполнять Минские соглашения.
— Дипломат в своих интервью говорил только об обязательствах Москвы, ДНР и ЛНР. Курт Волкер пока производит впечатление человека, который плохо или недостаточно информирован о происходящих на Украине событиях.
Ну, например, на вопрос, собирается ли он посетить другую сторону границы, то есть ДНР и ЛНР, он сказал, что там опасно и даже ОБСЕ туда не ездит, а если ездит, то подвергается обстрелам.
То есть дипломат не знает, что в Донбассе ежедневно работают десятки наблюдателей, постоянно приезжают европейские политики, — сказал он.
Политолог отметил: так как это первая встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, то она будет ознакомительной, серьезные решения, скорее всего, приняты не будут. Однако вполне вероятно, что эти переговоры всё же добавят Волкеру понимания реального положения дел в Донбассе.
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Малороссии не будет
На сайте Захарченко появился официальный отказ от названия "Малороссия".
Комментарий Главы ДНР Александра Захарченко по вопросу дискуссии на тему переучреждения Украины.
Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимаюшего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение.
Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.
Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны.
https://av-zakharchenko.su/inner-article/G
PS. Отдельно порадовала фраза "Киев должен задуматься".
Киев уже 3 года ведет такую политику совершенно сознательно, с полным осознанием последствий этой политики как для ДНР и ЛНР, так и для Украины.
И недоговороспособность Киева, также совершенно сознательна, как в отношении переустройства и федерализации Украины в интересах окончания войны, так и в отношении прекращения текущих боевых действий.
Также последовательна и сознательна недоговороспособность реальных зарубежных хозяев режима Порошенко.
Война не прекратится, потому что "в Киеве задумаются". Война может прекратиться лишь после того, как текущий режим в Киеве будет тем или иным способом ликвидирован.
До тех пор, убийственная по отношению к Украине и Донбасса будет продолжаться, какую бы дискуссию или игру в слова в Донецке или Луганске не проводили.
PS2. Относительно названия возможной федерации/конфедерации ЛНР и ДНР, то на мой взгляд, название Новороссия вполне подходит и лишние сущности тут излишни.
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