Новости Украины и Новороссии 10 августа 2017

Украина аннулировала договор о сотрудничестве с Россией при осуществлении экспорта военной продукции в третьи страны.

Кабмин без обсуждений проголосовал за это решение. По сути это оказалось официальным прекращением договорённостей, которые с 2014 года и так не выполняются. Россия пока никак официально не отреагировала на действия украинского партнёра. На сайте МИД РФ соглашение пока значится как действующее.

Кабинет министров Украины принял постановление о разрыве межправительственного соглашения с Россией по взаимодействию при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Решение было принято без отдельного обсуждения в пакете с другими документами.

«Решение принято», — заявил премьер Украины Владимир Гройсман во время заседания кабмина.

Киев разорвал соглашение с Москвой об экспорте военной продукции в третьи страны

В пояснительной записке к документу говорится, что этот шаг позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу «в соответствие с современными реалиями» отношений Украины и России.

В Москве пока никак не отреагировали на это решение, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства соглашение помечено как действующее.

Между тем о намерениях кабмина принять такое решение было известно ещё накануне. Сегодня депутаты проголосовали за аннулирование договора без обсуждения в пакете с другими вопросами.

Под реалиями, видимо, кабмин подразумевает конфликт на востоке страны. Напомним, Киев обвиняет Москву во вторжении на свою территорию. В Кремле не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и готова сделать всё от неё зависящее для содействия его скорейшему разрешению.

Предмет договорённостей

Соглашение о двустороннем взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны было подписано 18 июля 2003 года в Ялте и вступило в силу на следующий год 21 июля. С российской стороны выполнение соглашения возлагалось на Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, с украинской — на министерство промышленной политики Украины.

Государства договорились сотрудничать в сферах экспорта военной продукции в третьи страны, совместных маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции. Кроме того, документ предполагал обмен информацией по этим вопросам, проведение консультаций для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон.

Военные ведомства России и Украины могли при необходимости проводить предварительные консультации по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны. Кроме того, в рамках совместного производства комплектующих и техники стороны имели право использовать эти части и агрегаты в своих целях или перепродать в третьи страны.

Подразумевалось также, что Москва и Киев могут привлекать специалистов с обоих сторон для продажи или передачи военной продукции в третьи страны. Совместно осуществлялась патентная защита военной продукции, а также ремонт такого вооружения.

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Срок действия договора

Изначально Россия и Украина заключали договор на пять лет, по окончании которых автоматически срок действия документа продлевался на годичные периоды. Причём это происходило автоматически, если за шесть месяцев до окончания очередного периода одна из сторон письменно не уведомляла другую о намерении прекратить сотрудничество.

В тексте документа говорится, что прекращение действия соглашения «не влияет на выполнение незавершенных проектов, программ, контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения».

При этом, нужно отметить, что Украина приостановила сотрудничество с Россией по поставкам оружия в третьи страны ещё в 2014 году. Сейчас же соответствующее соглашение было формально аннулировано. В том же году Киев прекратил экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения.

В мае же 2015 года правительство расторгло межправительственное соглашение с Россией в сфере ВТС от 1993 года. А уже в августе Киев денонсировал соглашение с о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.

Таким образом, по оценке экспертов, Пётр Порошенко, который подписал указ, нанёс ущерб лишь собственной стране, так как до 2014 года украинские высокотехнологичные компании получали заказы от российских коллег или Минобороны РФ. Россия приобретала различные двигатели и агрегаты, транспортные самолёты и запчасти к ним, системы управления ракетами и многое другое. Москва платила за те типы техники, вооружений и услуг, на которые нет серьёзного спроса в самой Украине.

Военные потребности

В советское время на Украине были построены десятки оборонных предприятий, которые работали в кооперации с заводами на территории РСФСР. Это была единая, взаимосвязанная научно-производственная система. После распада Советского Союза хозяйственные контакты между Москвой и Киевом резко сократились, но не исчезли. Теперь же они сошли практически на нет.

При этом на Украине потребность в российских запчастях и технике сохраняется. После начала военной операции на востоке страны Киев закупил бронежилеты, радары контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения, системы связи, беспилотные аппараты, медицинское оборудование и бронетехнику, включая подержанные бронеавтомобили за рубежом.

Пострадали многие предприятия. Например госпредприятие «Антонов» по производству и ремонту самолётов серии «Ан» не выпустило ни одной новой машины в 2016 году, так как производство было завязано на российских поставках силовых установок и приборов. В июне 2017 года была продемонстрирована новая модель Ан-132, но при этом он при этом украинская сторона занималась практически только сборкой, потому что основные составляющие были поставлены из Канады, США и Германии.

При этом с 2015 года страны НАТО ограничивают продажу Украине техники, которая необходима для производства вооружений. Речь идёт об электронике, различных узлах и агрегатах.

В США же, напротив, обсуждается возможность начала поставок летального оружия Киеву. Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил на прошлой неделе, что Вашингтон не исключает, отправки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, в интересах США — повышать обороноспособность Украины, основываясь на её потребностях, с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на её территорию».

Ранее Вашингтон направлял Киеву нелетальные вооружения, такие как небронированные автомобили «Хамви», прицелы и другая оптика, радары контрбатарейной борьбы, бронежилеты, разведывательные беспилотники. Кроме того, специалисты из США обучали украинских военнослужащих.

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Валерия Маслова