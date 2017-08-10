Михаил Хазин: Люди отвыкли думать и работать головой

То, что в мире в последние годы происходит что-то необычное, пишут уже практически все. Беда состоит в том, что те, кто пишут, видят некоторые признаки сложных и непонятных событий, но пытаются их интерпретировать, исходя их старых представлений о жизни. Все вспоминают предыдущие кризисы и считают, что идет один из них. Ну а дальше — каждый в меру своего разумения.

Классический пример — доллар. Кто-то обращает внимание на растущие долги, кто-то — на то, что падают инвестиции в реальный сектор, кто-то — на падение реального уровня жизни населения (в жизни, а не в официальных отчетах!) и усиление разрыва между бедными и богатыми. В ответ, опытные профессионалы дают вполне адекватные объяснения (что важен не долг, а стоимость его обслуживания, что спад скоро сменится ростом, по мере «выхода» из кризиса, что какая разница, каков уровень богатства у самых богатых, если нижние все равно растут …) и начинает казаться, что всё вовсе не так плохо, как пишут «разные паникеры». Поскольку я был причислен к этим самым «паникерам» уже много-много лет назад, все это я слышал много раз.

Но поскольку есть все-таки на свете люди, которые пытаются исследовать экономику системно, то есть во взаимосвязи всех показателей, то реальная картина кризиса, все-таки, на сегодня существует и даже довольно успешно верифицирована. Суть его состоит в том, что парадигма (базовая модель) капитализма, построенная на постоянном углублении разделения труда (и включении затрат на разработку инноваций в воспроизводственный контур) требует постоянного расширения рынков. Если расширения нет (а сейчас его в принципе быть не может, поскольку вся планета представляет собой единый контур разделения труда) , то и рост останавливается. То есть — останавливается развитие. И начинается глобальный системный кризис.

Понимается он разными участниками по разному. Но каждый понимает, что если развития нет, то нужно «грабить ближнего». То, как это делают США мы все видим. Вы думаете, зря в Восточной Европе разрушали промышленность? И разрушают сейчас на Украине? Если кризис будет продолжаться и спрос падать, то в мире появится много лишних мощностей. И ликвидировать их нужно у чужих, а не у своих. Кто-то скажет, мол, а откуда «они» (ну, те, кто принимал решение ликвидировать) уже тогда знали что к чему? А ответ очень простой. Кризис-то начался довольно давно и понимание его направления (не механизмов!) вполне себе было. Вспомним речь Обамы в середине его срока на открытии очередной Генассамблеи ООН, в которой он объяснял, что у США уже нет ресурсов на то, чтобы в одиночку держать мировой порядок … А ведь это он уже сказал открыто и всем! Другое дело, что его не услышали и не поняли, но кто ж в этом виноват!

Так вот, поскольку у большинства комментаторов всех происходящих событий нет в голове системной картины происходящих событий (частично в этом виновато современное образование, которое готовит узких специалистов, которые за пределами формальных и узких границ своих профессиональных рамок вообще ничего не знают), то они пытаются объяснить последствия происходящих событий именно в этих своих узких рамках. Ну давайте посмотрим, например, на функционеров НАТО. Они экономикой не занимаются (у них, формально, другая профессия), но угрозу сокращению финансирования они видят очень хорошо. Что это значит? Это значит, что виноваты во всем «враги» (которых нужно найти) и единственный выход из ситуации — срочно увеличить финансирование на борьбу с этими «врагами».

При этом, поскольку за пределами их профессиональных рамок они видят только пропагандистскую картинку (поскольку наша свобода и демократия — это лучшее, что бывает в мире, реального недовольства нами быть не может, только происки врагов), то объяснить им что-то просто невозможно. Они не могут в этом разобраться и только усиливают собственные действия по внедрению своей картины мира.

Разумеется, объективные процессы они потому и объективные, что протекают помимо воли конкретных людей. И поэтому негативные процессы только нарастают (смотри нашу теорию кризиса). И в этой ситуации количество «паникеров» увеличивается (а число статей, в которых описываются разные скорые катаклизмы в последнее время сильно растет), а содержательные тексты теряются в этом вале панических воплей.

Вспомним, как заполонили СМИ разные экстрасенсы и проповедники в позднем СССР. А это была простая реакция обывателя, который видел, что что-то идет не так, но объяснить для себя это не мог. И начал метаться, в том числе — решая свои психологические проблемы. Сейчас такая ситуация начинается во всем мире. Но при этом люди не понимают, где и что искать. Да и навыки соответствующее утеряны. Для примера можно привести наш Фонд. Я, как человек, выросший в СССР, не могу обойтись без политинформации. Что, где, когда и кто. Да, часть этой информации бессмысленна, но часть отлично ложится в общую картину, ее дополняя и уточняя. И мы начали делать такую политинформацию для всех, в виде наших регулярных обзоров.

Да, они требуют некоторого «вчитывания» и привычки, даже мне некоторые моменты требуется читать по несколько раз. Но к политическую картину мира они рисуют вполне четкую, много более адекватную, чем программа «Время» или аналитические сайты. И — их практически никто не читает. При этом на встречах и семинарах мне все время задают вопросы, которые в этих обзорах подробно разбираются.

Наши люди (да и не только наши) отвыкли думать и работать головой. Они хотят, чтобы картина мира была привычной и постоянной. А сейчас, когда мир стоит на пороге колоссального по масштабам кризиса, так уже просто не получается. Не нужно ни прятать голову в песок, ни читать страшилки про «колоссальный обвал доллара» или «взрыв вулкана в Йеллоустоне». Нужно самому себе построить образ того мира, в котором вы живете и медленно, но верно выполнять план по защите себя и своей семьи от тех неприятностей, которые вам неизбежно несет изменение этого мира. Нет сейчас другого пути, это вам еще Обама сказал, в упомянутой выше речи.