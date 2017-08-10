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Как ПРОСТО…из КРАСАВИЦЫ сделать ЧУДОВИЩЕ

18:14. 10 августа 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

 

О РОДИТЕЛЯХ И (чужих сказках) ВОСПИТАТЕЛЯХ

Эта статья - ответ на вопрос.

Вопрос был задан к заметке «Красавица и чудовище».

Текст вопроса: «а какая связь? Мне не понятно, ну посмотрит девочка такой мульт и что, не захочет естественно выглядеть?»

 

На выходных ездил на дачу и во вторник утром вернулся в город. На площади возле вокзала мимо меня прошел человек. На вид ему лет тридцать. Одет по летнему, вполне подходяще для своего возраста. Походка ровная, спокойная, можно сказать, что самая обычная и ничем не примечательная. Прическа аккуратная, по вискам видно, что постригся недавно. Единственное, что бьет по глазам, это волосы, окрашенные в сине-голубой цвет. Цвет не просто неестественный, а кричаще неестественный. В природе такую окраску видел только у бабочек в Бразилии. Изумительно красивые бабочки и изумительно глупо это выглядит, когда взрослый(?) мужчина(?) красит(!) волосы в такой цвет.

Поскольку живу в Питере, то доводилось видеть разных персонажей. Когда-то это поражало, но постепенно стало привычным. В конце концов, это же мог быть обычный актер, который снимается в каком-нибудь фантастическом фильме. Вроде бы беспокоиться не о чем, да и какое мне дело до того, кто в какой цвет покрасил свои волосы, даже если по моим представлениям красить волосы для мужчины - странновато. 

Это ведь только мои представления, впитанные в «тоталитарном» советском обществе, а теперь у нас свобода мысли и самовыражения.

Ведь теперь кислотный цвет волос уже почти никого не удивляет. Эксперименты с прической на грани уродства уже давно стали нормой. Я бы и не стал упоминать о встрече с одним из таких экспериментаторов, если бы, придя домой, не увидел тот вопрос, который вынес в начало статьи. Как говорится, случайности не случайны.

На фоне этой встречи хорошо видно, что отбить у девочки желание выглядеть естественно - очень даже легко, если уж это желание пропадает даже у тридцатилетних мужчин. 

 

Мало того, современные технологии постепенного и планомерного слома психики достигли такого уровня, что позволяют без всякого видимого насилия и принуждения отбить у женщины естественное(!) желание родить ребенка, позволяют внедрить в сознание человека желание изменить свой пол, позволяют внушить людям, что называть маму мамой, а папу папой - это дискриминация по половому признаку и поэтому, нужно называть их «родитель один» и «родитель два».

 

В мире уже давно многое перевернуто с ног на голову и таких перевертышей становится всё больше.

Прежде чем читать дальше, посмотрите, пожалуйста, это видео.

В Онтарио будут изымать детей из семьи за нелестные отзывы о ЛГБТ

Не знаю как автор вопроса, но я не хочу жить в таком государстве. Одновременно с этим, очень боюсь, что и Россия станет таким же сумасшедшим домом, в котором естественные(!) законы человеческой природы цинично отправлены на свалку.

В связи с этим, во-первых, слежу за новостями из «свободного мира», а во-вторых, ищу ответы на два вопроса:

- как это было сделано?
- почему это вообще стало возможным?

На второй вопрос ответить легко, если хотя бы немного изучить процесс формирования человека, как личности. Так уж устроено природой, что ребенок рождается лишь с возможностью стать человеком, а станет ли эта возможность реальностью - целиком и полностью зависит от его окружения. Всё, что ребенку жёстко дано от природы - так это потребность и умение подражать, но ведь даже эта потребность не является чисто человеческой.

ВИДЕО:

Children see. Children Do. / Дети видят. Дети делают. (01.32)

 

Поэтому, важно понимать, что в сознании ребенка НИЧЕГО не развивается автоматически. Даже человеческая речь(!) не формируется сама собой, не говоря уж о представлениях о том, что естественно, а что нет, что красиво, а что безобразно, что приемлемо, а что нет. Все это нужно закладывать в сознание малыша день за днем и год за годом.

Еще раз хочу подчеркнуть, что даже умение говорить не заложено в природную программу развития, заложена лишь возможность этому научиться. Если ребенок начал говорить, то это не случилось само собой, это произошло благодаря влиянию родителей и других людей, хоть большинство и не отдают себе в этом отчет.

Сказка про Маугли - это всего лишь сказка, в действительности же ребенок воспитанный собаками будет иметь собачье сознание, ребенок росший среди птиц, будет своими повадками очень сильно походить на птиц и не будет в нем ничего человеческого. Если таких детей до пяти лет не вернуть к людям, то шанс, что ребенок хотя бы в чем-то станет человеком практически равен нулю. Примеры этому есть на ютубе.

 

Всё это отлично знают и умеют использовать, те кто продвигает ценности тотально «свободного» мира

 

 

Они давно уже поняли, что родители ребенка и его воспитатели - это совсем не одно и то же. Родить могут только родители, а вот воспитать ребенка, может кто угодно и что угодно.

ВОСПИТАТЕЛЬ - это не тот, кто проводит больше всего времени с ребенком, а тот или то, что оказывает наибольшее воздействие на его эмоции, чувства и сознание.

 

 

Поэтому, конечно же мультфильмы воспитывают. И кино воспитывает и рекламная картинка и игрушка и вид из окна. Мир полон воспитателей. Пока родители заняты своими делами ребенка кто-то или что-то воспитывает и далеко не всегда так, как этого хотелось бы родителям.

Если это понимать, то вопрос о том, как из девочки воспитать мужчину, а из мальчика женщину, решается очень просто. Для этого нужно заполонить все вокруг соответствующими воспитателями.

Пока кто-то из родителей думает, что семилетний ребенок, который рос исключительно на советских мультиках и русских сказках окончательно впитал в себя эти ценности, цивилизованные дяди и тети отлично знают, что с семи лет все только начинается. 

Именно, поэтому, например, создается так много сериалов о подростках и рисуется так много анимэ на эту же тему. Это не говоря уж о детских глянцевых журналах, уличных танцах, компьютерных играх и т.д. Все это, во всей своей совокупности, создает очень мощное воспитательное давление на неокрепшее сознание.

Цивилизованные дяди и тети давно поняли, что если хочешь продвинуть свои ценности в другую страну, первое что нужно сделать - это убрать барьеры распространения информации, иначе нужные воспитатели не доберутся до целевой аудитории. 

Именно поэтому, «свободные» страны так яростно размахивают флагом с надписью «свобода слова». Только на поверку, эта свобода слова оказывается дорогой с односторонним движением. Воспитывать допускается только в рамках европейских ценностей. Любые другие ценности подвергаются осмеянию и осуждению.

Конечно, на фоне конечного результата такого евровоспитания, когда ребенок даже с тем, кто он мальчик или девочка не может разобраться, стиль манга кажется вполне безобидным и безопасным, но ведь и зима после лета приходит не за один день. 

Поворот с лета на зиму начинается с малого - с первого пожелтевшего листочка, за которым последует второй, потом третий и так до тех пор пока не останется ни одного зеленого листа на всех деревьях.

Та же Канада дошла до того, до чего она дошла не за один год и даже не за одно поколение. Когда появились хиппи, наверняка, многие люди, рожденные в начале XX века, думали в стиле «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось». 

Потом в семидесятые годы гомосексуализм перестали считать заболеванием, потом отменили уголовное преследование. Да-да. Оно было не только в СССР, оно было и на Западе. И так шаг за шагом дошли до того, до чего дошли. На этот путь ушло около шестидесяти лет.

Россию тоже толкают на этот путь. До ЛГБТ-зимы нам еще далеко, но желтые листочки уже видны повсюду, чтобы это осознать нужно хоть немного присмотреться и призадуматься. 

Традиционные модели поведения мужчины и женщины уже сильно надломлены. Разве этого не видно?

Мало того, это искажение продолжается, в том числе и через «безобидные» анимэ. 

Надеюсь, что автор вопроса посмотрит этот мультфильм до конца и тогда скорей всего поймет, что насмотревшись таких мультфильмов, девочка не то что выглядеть естественно не захочет, она не захочет даже вести себя естественным для девочки образом.

Он Сильнейший Учитель. 1 серия

Я не выбирал мультфильм специально, на ютубе он первый по запросу «анимэ мультфильм».

 

Источник

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 

https://cont.ws/@infobazasm/31...

 

Мульт-Салют (1937 - 2006). Классика нашей мультипликации

Гopa caмoцвeтoв. Сборник мультфильмов

Мульт-Салют. Классика нашей мультипликации (рисованные мультфильмы)

Посмотрите список хороших мультфильмов для детей разных возрастов.

30 гениальных советских мультфильмов, которые нужно показать своим детям. 

История Руси, России  в видео: фильмах, сказках, мультфильмах (со ссылками на просмотр)

 

Брошюра «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры»

Брошюра «Детство под угрозой: вредные мультфильмы»

Сказка – это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира

 

P.S.

Некоторые материалы собраны в мультимедийную книгу в формате PDF для просмотра он-лайн.

СОДЕРЖАНИЕ:

Сказка – это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира
СМ.ВИДЕО. Влияние западных мультиков на детей: интеллектуальное растление
Классификация признаков вредного мультфильма
Как ПРОСТО... из КРАСАВИЦЫ сделать ЧУДОВИЩЕ
Посмотрите список хороших мультфильмов для детей разных возрастов
Гopa caмoцвeтoв. Сборник мультфильмов
Мульт-Салют. Классика нашей мультипликации (рисованные мультфильмы)
Брошюра "Детство под угрозой. Вредные мультфильмы"

 

Скачать свободно

 

Форматирование, коллажи - В.Лычковский.

 

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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