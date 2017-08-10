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Как изменить свою жизнь в лучшую сторону: 12 законов кармы, о которых мало кто знает

19:53. 10 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:



Карма – это совершенные человеком поступки и их последствия, которые определяют судьбу. Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь из нее какие-либо уроки. «Нельзя уйти от результатов наших поступков» – основа кармических законов

Чтобы изменить жизнь к лучшему, обрати внимание на эти 12 законов кармы. Именно они формируют судьбу человека.

1. Великий закон

Ты находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в нее. Если ты хочешь быть счастливым и любимым, нужно самому любить, относиться к другим с уважением и добротой.

2. Закон созидания

В жизни ничего не будет происходить само по себе, мы должны что-то делать для этого. Будь самим собой.

3. Закон роста

Чтобы идти вперед, меняй себя, а не других людей. Как только человек меняет свои мысли, при этом меняются и внешние факторы.

4. Закон смирения

Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять его как данность. Старайся замечать в людях хорошее. Концентрируйся на своих друзьях, а не врагах.

5. Закон ответственности

Если у тебя в жизни есть проблема, значит она в тебе самом. Человек – это отражение мира, а мир – наше отражение. Никто кроме нас не несет ответственность за нашу жизнь.

6. Закон взаимосвязи

У каждого твоего поступка есть последствие. Чтобы получить результат, нужно начать. Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. На пути к цели все шаги важны, даже самые маленькие. Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связанны между собой.

7. Закон фокуса

Фокусируйся всегда только на чём-то одном. Когда ты думаешь о чем-то высоком, сложно упасть вниз.

8. Закон дарения

Если ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. Человек способен научить только тому, что он сам прошел на практике.

9. Закон здесь и сейчас

Не сожалей о прошлом и не гадай о будущем. Живи сегодняшним днем. Всё хорошее в жизни надо реализовывать прямо на месте. Старое мешает появиться новому.

10. Закон терпения и вознаграждения

Ценные награды требуют большего труда. Радость в том, чтобы делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение.

11. Закон перемен

Пока ты не извлечешь урок из чего-либо, жизнь будет помещать тебя в ситуации, которые будут способствовать этому и заставят тебя изменить свой путь. Всё течет, всё меняется.

12. Закон вдохновения

Человек получает то, что заслужил. То, что делается с любовью, всегда вдохновляет.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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