Как изменить свою жизнь в лучшую сторону: 12 законов кармы, о которых мало кто знает

Карма – это совершенные человеком поступки и их последствия, которые определяют судьбу. Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь из нее какие-либо уроки. «Нельзя уйти от результатов наших поступков» – основа кармических законовЧтобы изменить жизнь к лучшему, обрати внимание на эти 12 законов кармы. Именно они формируют судьбу человека.1. Великий законТы находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в нее. Если ты хочешь быть счастливым и любимым, нужно самому любить, относиться к другим с уважением и добротой.2. Закон созиданияВ жизни ничего не будет происходить само по себе, мы должны что-то делать для этого. Будь самим собой.3. Закон ростаЧтобы идти вперед, меняй себя, а не других людей. Как только человек меняет свои мысли, при этом меняются и внешние факторы.4. Закон смиренияЧтобы что-то изменить, нужно сначала принять его как данность. Старайся замечать в людях хорошее. Концентрируйся на своих друзьях, а не врагах.5. Закон ответственностиЕсли у тебя в жизни есть проблема, значит она в тебе самом. Человек – это отражение мира, а мир – наше отражение. Никто кроме нас не несет ответственность за нашу жизнь.6. Закон взаимосвязиУ каждого твоего поступка есть последствие. Чтобы получить результат, нужно начать. Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. На пути к цели все шаги важны, даже самые маленькие. Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связанны между собой.7. Закон фокусаФокусируйся всегда только на чём-то одном. Когда ты думаешь о чем-то высоком, сложно упасть вниз.8. Закон даренияЕсли ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. Человек способен научить только тому, что он сам прошел на практике.9. Закон здесь и сейчасНе сожалей о прошлом и не гадай о будущем. Живи сегодняшним днем. Всё хорошее в жизни надо реализовывать прямо на месте. Старое мешает появиться новому.10. Закон терпения и вознагражденияЦенные награды требуют большего труда. Радость в том, чтобы делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение.11. Закон переменПока ты не извлечешь урок из чего-либо, жизнь будет помещать тебя в ситуации, которые будут способствовать этому и заставят тебя изменить свой путь. Всё течет, всё меняется.12. Закон вдохновенияЧеловек получает то, что заслужил. То, что делается с любовью, всегда вдохновляет.

Источник: nashaplaneta.su