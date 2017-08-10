Кадры выбрали роскошь и предательство

Кадры решают все – когда-то сказал товарищ Сталин. От руководителя зависит и результат – можно ведь сказать и иначе.



Бывают ли в жизни такие ситуации – на высокий пост назначается человек. Но вместо того, чтобы работать, выполнять обязанности, «гореть на работе», он начинает интриговать, предавать, заниматься стяжательством? Таких примеров полно в любой век и в любом человеческом обществе. Виноват ли в таком случае тот, кто назначил интригана, предателя и стяжателя на высокий пост?

Есть такое слово – кадровая ошибка и она лучше всего отражает суть. Ответственность за свои преступления несет сам назначенец, а тот, кто его назначил должен сделать выводы и избежать кадровых ошибок в дальнейшем.

А бывает ситуация и ещё более сложная. Когда новый руководитель в силу сложившихся обстоятельств не может ПОКА двигать своего назначенца и вынужден ставить на высокий пост того, кто «по идее» должен занять этот пост. Например, того, кто был заместителем. Кто обладает связями, опытом. Кто не совсем свой, чей «внутренний мир» не совсем понятен. Но если назначить другого, это немедленно вызовет массу проблем.

Почему мы заговорили сегодня об этом? Потому, что журнал «Дилетант» опубликовал протокол обыска у главы НКВД Генриха Ягоды. В этом документе нет новизны, он давно известен. Но сейчас он опубликован с одной только целью – бросить тень на самого Сталина. Мол, такие вот «ближайшие соратники» были у него, значит и сам он такой.

Но не работает такая логика – Сталина невозможно обвинить в стяжательстве. Когда он умер никаких «богатств и счетов» у него не было. Пара мундиров, пара сапог, ордена и сберегательная книжка.

А теперь для полного понимания несколько слов и о Генрихе Григорьевиче Ягоде. Настоящее имя — Енох Гершевич Иегуда. Его отец — Г ершон Фишелевич Ягода ещё в начале ХХ века помогал революционерам с подпольной типографией — он был печатником-гравёром. Тут же рядом был и подросток, в будущем возглавивший ГПУ-НКВД. С раннего детства он был вовлечен в среду тех, кто боролся с российским государством, и это наложило отпечаток на всю его жизнь. Тем более, что в декабре 1905 году во время о вооруженного восстания в Сормове погиб его старший брат Михаил.

Однако было ещё одно обстоятельство, которое способствовало быстрой и уверенной карьере Ягоды в «органах» и советской России. Дело в том, что семья Ягоды была связана родственными отношениями с семьёй Свердловых. Отец будущего наркома приходился двоюродным братом Михаилу Израилевичу Свердлову, отцу Якова Свердлова. Впоследствии Генрих Ягода женился на Иде Леонидовне Авербах (дочери родной сестры Якова Свердлова Софьи Михайловны), своей троюродной племяннице. Будучи родственником Якова Свердлова он сделал ослепительную карьеру.

Начиналась она на Путиловском заводе русской столицы. Здесь Ягоду застала Первая мировая война. Потом фронт, звание ефрейтора и демобилизация по ранению осенью 1916 года. Он вернулся в Петроград прямо накануне исторических событий 1917 года. Далее во время взятия власти большевиками он работал в газете «Крестьянская беднота».

С 1918 года, практически с самого начала Генрих Ягода работает в питерской ЧК. Вот тут родство со Свердловым оказывается ему очень полезным. В 1919 году его переводят в Москву. С 1920 он член Президиума ВЧК, затем член коллегии ГПУ. С сентября 1923 года — второй заместитель председателя ОГПУ. Ягода становится одним из руководителей «органов». Во время разгрома троцкистов и сразу после него, Ягода проявил себя сторонником партийного большинства.

С начала 1930-х годов он становится заместителем председателя ОГПУ В.Р. Менжинского, который из-за болезни толком не может работать. Фактически органами руководит Ягода. В 1936 году его назначают наркомом внутренних дел СССР.

Но наркомом он проработал недолго. В сентябре 1936 года снят с поста наркома внутренних дел и назначен наркомом связи. В апреле 1937 снят и с этого поста, исключён из ВКП(б). 5 апреля 1937 г. арестован НКВД «ввиду обнаружения антигосударственных и уголовных преступлений». Был одним из главных фигурантов на открытом и громком процессе «правотроцкистского блока», по итогам которого был приговорен к высшей мере наказания. (книга об этом процессе издана в серии книг , которые я рекомендую прочитать Среди обвинений Ягоды было отравление своего шефа Менжинского, убийство Горького и его сына, убийство Кирова, заговор с целью захвата власти, организация покушения на Сталина и Ежова.

Был ли Ягода человеком Сталина? Несет ли Сталин ответственность за предательство Ягоды, его стяжательство, за то, что он решил отравить мужа своей любовницы (а жена сына Горького Надежда Пешкова была любовницей Ягоды)? Но протокол обыска публикуется с целью создать ощущение виновности…

Теперь самое время прочитать и сам протокол…

Все это найдено у «несгибаемого» большевика, оказавшегося стяжателем и изменником.

Список поражает.

Хотя, чему удивляться. Те, кто делали очередную «революцию» 1991 года украли и стяжали куда больше, и их предательство не вызывает никаких сомнений.

Те, кто готовит новые потрясения, уже сегодня имея непонятно откуда взявшиеся ресурсы и удивительную юридическую непотопляемость, привыкнув к деньгам и безнаказанности, почему их моральный облик должен быть иным?

Источник: http://diletant.media/

«Акт об обыске у Ягоды

В конце марта 1937 года был арестован Генрих Ягода, ранее бывший одним из ближайших соратников Сталина. Вскоре после этого у наркома был проведен обыск, все его имущество описали и конфисковали. Многие «трофеи», изъятые сотрудниками НКВД, оказались весьма специфическими. Акт об обыске у Ягоды 1937 года, апреля 8 дня. Мы, нижеподписавшиеся, комбриг Ульмер, капитан госуд. безопасности Деноткин, капитан госуд. безопасности Бриль, ст. лейтенант госуд. безопасности Березов¬ский и ст. лейтенант госуд. безопасности Петров, на основании ордеров НКВД СССР за №№ 2, 3 и 4 от 28 и 29 марта 1937 года в течение времени с 28 марта по 5 апреля 1937 года производили обыск у Г. Г. Ягода в его квартире, кладовых по Милютинскому переулку, дом 9, в Кремле, на его даче в Озерках, в кладовой и кабинете Наркомсвязи СССР. В результате произведенных обысков обнаружено: 1. Денег советских 22 997 руб. 59 коп., в том числе сберегательная книжка на 6180 руб. 59 коп.

2. Вин разных 1229 бут., большинство из них заграничные и изготовления 1897, 1900 и 1902 годов.

3. Коллекция порнографических снимков 3904 шт.

4. Порнографических фильмов 11 шт.

5. Сигарет заграничных разных, египетских и турецких 11 075 шт.

6. Табак заграничный 9 короб.

7. Пальто мужск. разных, большинство из них заграничных 21 шт.

8. Шуб и бекеш на беличьем меху 4 шт.

9. Пальто дамских разных заграничных 9 шт.

10. Манто беличьего меха 1 шт.

11. Котиковых манто 2 шт.

12. Каракулевых дамских пальто 2 шт.

13. Кожаных пальто 4 шт.

14. Кожаных и замшевых курток заграничных 11 шт.

15. Костюмов мужских разных заграничных 22 шт.

16. Брюк разных 29 пар

17. Пиджаков заграничных 5 шт.

18. Гимнастерок коверкотовых из заграничного материала, защитного цвета и др. 32 шт.

19. Шинелей драповых 5 шт.

20. Сапог шевровых, хромовых и др. 19 пар

21. Обуви мужской разной (ботинки и полуботинки), преимущественно заграничной 23 пары

22. Обуви дамской заграничной 31 пара

23. Бот заграничных 5 пар

24. Пьекс 11 пар

25. Шапок меховых 10 шт.

26. Кепи (заграничных) 19 шт.

27. Дамских беретов заграничных 91 шт.

28. Шляп дамских заграничных 22 шт.

29. Чулок шелковых и фильдеперсовых заграничных 130 пар

30. Носков заграничных, преимущественно шелковых 112 пар

31. Разного заграничного материала, шелковой и др. тканей 24 отреза

32. Материала советского производства 27 отрезов

33. Полотна и разных тканей 35 кусков

34. Заграничного сукна 23 куска

35. Отрезов сукна 4 куска

36. Коверкот 4 куска

37. Шерстяного заграничного материала 17 кусков

38. Подкладочного материала 58 кусков

39. Кож разных цветов 23

40. Кож замшевых 14

41. Беличьих шкурок 50

42. Больших наборных куска беличьих шкурок 4

43. Каракулевых шкурок 43

44. Мех — выдра 5 шкурок

45. Чернобурых лис 2

46. Мехов лисьих 3

47. Мехов разных 5 кусков

48. Горжеток и меховых муфт 3

49. Лебединых шкурок 3

50. Мех — песец 2

51. Ковров больших 17

52. Ковров средних 7

53. Ковров разных — шкуры леопарда, белого медведя, волчьи 5

54. Рубах мужских шелковых заграничных 50

55. Мужских кальсон шелковых заграничных 43

56. Мужских верхних рубах шелкового полотна загранич¬ных 29

57. Рубах заграничных «Егер» 23

58. Кальсон заграничных «Егер» 26

59. Патефонов (заграничных) 2

60. Радиол заграничных 3

61. Пластинок заграничных 399 шт.

62. Четыре коробки заграничных пластинок ненаигранных

63. Поясов заграничных 42

64. Поясов дамских для подвязок заграничных 10

65. Поясов кавказских 3

66. Носовых платков заграничных 46

67. Перчаток заграничных 37 пар

68. Сумок дамских заграничных 16

69. Юбок 13

70. Костюмов дамских заграничных 11

71. Пижам разных заграничных 17

72. Шарфов разных, кашне и шарфиков заграничных 53

73. Блузок шелковых дамских заграничных 57

74. Галстуков заграничных 34

75. Платьев заграничных 27

76. Сорочек дамских шелковых, преимущественно заграничных 68

77. Кофточек шерстяных вязаных, преимущественно заграничных 31

78. Трико дамских шелковых заграничных 70

79. Несессеров заграничных в кожаных чемоданах 6

80. Игрушек детских заграничных 101 комплект

81. Больших платков дамских шелковых 4

82. Халатов заграничных шелковых, мохнатых и др. 16

83. Скатертей ковровых, японской вышивки заграничных, столовых — больших 22

84. Свитеров шерстяных, купальных костюмов шерстяных заграничных 10

85. Пуговиц и кнопок заграничных 74 дюж.

86. Пряжек и брошек заграничных 21

87. Рыболовных принадлежностей заграничных 73 пред.

88. Биноклей полевых 7

89. Фотоаппаратов заграничных 9

90. Подзорных труб 1

91. Увеличительных заграничных аппаратов 2

92. Револьверов разных 19

93. Охотничьих ружей и мелкокалиберных винтовок 12

94. Винтовок боевых 2

95. Кинжалов старинных 10

96. Шашек 3

97. Часов золотых 5

98. Часов разных 9

99. Автомобиль 1

100. Мотоцикл с коляской 1

101. Велосипедов 3

102. Коллекция трубок курительных и мундштуков (слоновой кости, янтарь и др.),

большая часть из них порнографических 165

103. Коллекция музейных монет

104. Монет иностранных желтого и белого металла 26

105. Резиновый искусственный половой член 1

106. Фотообъективы 7

107. Чемодан-кино «Цейс» 1

108. Фонари для туманных картин 2

109. Киноаппарат 1

110. Приборов для фото 3

111. Складной заграничный экран 1

112. Пленок с кассетами 120

113. Химических принадлежностей 30

114. Фотобумаги заграничной — больших коробок 7

115. Ложки, ножи и вилки 200

116. Посуда антикварная разная 1008 пред.

117. Шахматы слоновой кости 8

118. Чемодан с разными патронами для револьверов 1

119. Патрон 360

120. Спортивных принадлежностей (коньки, лыжи, ракеты) 28

121. Антикварных изделий разных 270

122. Художественных покрывал и сюзане 11

123. Разных заграничных предметов (печи, ледники, пылесо¬сы, лампы) 71

124. Изделия Палех 21

125. Заграничная парфюмерия 95 пред.

126. Заграничные предметы санитарии и гигиены (лекарства, презервативы) 115

127. Рояль, пианино 3

128. Пишущая машинка 1

129. К.-р. троцкистская, фашистская литература 542

130. Чемоданов заграничных и сундуков 24 Примечание: Помимо перечисленных вещей, в настоящий акт не вошли разные предметы домашнего обихода, как-то: туалет¬ные приборы, зеркала, мебель, подушки, одеяла, перочинные заграничные ножи, чернильные приборы и др. Комбриг Ульмер Капитан ГБ Деноткин Капитан ГБ Бриль Ст. лейтенант ГБ Березовский Ст. лейтенант ГБ Петров ЦА ФСБ. Ф. Я-13614. Т. 2. Л. 15 — 20.»

Источник: nstarikov.ru