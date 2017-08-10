Этот российский пистолет запрещен в США из-за его мощи

Такими пистолетами вооружена охрана президента нашей страны (Пистолет СР-1МП «Гюрза» - Самозарядный Пистолет Сердюкова СПС). Но телохранителям первого лица Вашингтон официально запрещает брать столь мощное оружие с собой в том случае, если Федеральной службе охраны предстоит работать на территории США.

Конструктор, чьим именем назван пистолет, - Петр Иванович Сердюков, совершил революционный рывок в проектировании отечественных пистолетов. Но об этом знают лишь специалисты.

Широко известные и самые массовые пистолеты ТТ и ПМ (Тульский Токарева и пистолет Макарова) нельзя считать полностью отечественными. При создании ТТ за основу был взят пистолет "Браунинг", а ПМ - это переработанный полицейский "Вальтер". Когда-то они были хороши, но с развитием индивидуальной бронезащиты полностью утратили свое могущество.

Потребность в новом личном оружии офицера возникла в конце 1980-х, еще в СССР.

Работы велись в нескольких оружейных КБ. Но самым оптимальным образом с поставленной задачей справились только в Центральном НИИ точного машиностроения в подмосковном Климовске конструкторским коллективом, которым руководил П.И. Сердюков. Там были созданы полностью отечественные, без всякого копирования, и новый пистолет, и новый патрон к нему. Произошло это в начале 1990-х. Увы, но в то время главный заказчик - Минобороны - ничего уже заказывать не могло. Деньги оставались лишь у спецслужб. И пистолет был определен как основное индивидуальное оружие для сотрудников этих служб новой России. Может быть, поэтому он имеет несколько "конспиративных" имен: РГ055, СР-1 "Вектор", СР-1М "Гюрза". А вот на снабжение Вооруженных сил и МВД уже в новом веке он поступил как СПС - самозарядный пистолет Сердюкова. Его очень полюбили в спецназе ГРУ и в подразделениях Сил специальных операций.

Несмотря на свою убойную силу, СПС достаточно элегантен, не производит впечатление стрелкового монстра. Те, кто им пользовался, отмечают то, что он очень хорошо ложится в руку, удобен и безопасен в обращении, очень надежен. Для СПС создан специальный патрон калибра 9х21 мм. Прицельная дальность стрельбы этим патроном - 100 метров. На этом расстоянии пробиваются бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара либо стальные листы толщиной 4 мм.