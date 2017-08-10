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Экстремист Мединский

18:11. 10 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


Идиотия вокруг "Матильды" продолжает нарастать.

Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме после разрешения «Матильды»

Должностных лиц Министерства культуры могут привлечь к ответственности «за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности» за разрешение показать «Матильду» в России, уверена депутат Наталья Поклонская
Депутат Наталья Поклонская считает, что решение Минкультуры разрешить показ «Матильды» «развязывает руки Генпрокуратуре» и позволит привлечь должностных лиц министерства к ответственности «за нарушение закона».
По мнению Поклонской, разрешение показа «Матильды» ее «не удивило».​ «Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — заявила она в эфире телеканала РБК. По словам Поклонской, режиссер Алексей Учитель и министр культуры Владимир Мединский запретили показать фильм экспертам, так как они могут в своем заключении заявить, что фильм «порочит нашу историю, оскорбляет религиозные чувства и оскверняет православные святыни».

http://www.rbc.ru/society/10/08/2017/598c52339a79470ae213dc39?from=main – цинк

PS. Вот ни разу не поклонник Мединского и нисколько не буду сожалеть если его снимут (там одной истории с Маннергеймом с головой хватает), но обвинять вечно колеблющегося вместе с линией партии Мединского в экстремизме, это какой-то театр абсурда.Только Мединский отбился от претензий со стороны ФСБ, обвинений в низкопробности своей диссертации и соучастии в героизации союзника Гитлера, как на смену идут обвинения в экстремизме от царебожников. Хотя казалось бы, какая связь между комиссией по проверке доходов депутатов с вопросами творческой цензуры и "экстремизма" в министерстве культуры?
Но видимо вплоть до премьеры фильма этот цирк с конями будет продолжаться уже вне всякой связи с реальными полномочиями и компетенциями. Будет весьма забавно, если на Мединского и чиновников Минкульта заведут дело из-за "Матильды", хотя шансов на это не очень много, несколько ранее Генпрокуратура отвечала на запросы по этому поводу и не нашла каких-то нарушений. Интересно, а Генпрокуратуру на основании отказа запретить "Матильду", тоже можно обвинить в экстремизме? Медведев там тоже высказывался против, а вдруг и он тоже экстремист?
В общем, если начать впадать в маразм, то кто знает, где все это остановится…
Хотя, если стоит цель посадить на министерство какого-нибудь упоротого персонажа, у которого наливаются кровью глаза при упоминании амурных похождений Николая II, то такой наезд может на деле быть не лишенным аппаратной подоплеки.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, кино, матильда, Мединский, поклонская, прокуратура, учитель, цензура
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