Экстремист Мединский

... опасного седовласого, махрового еврейского нациста, экстремиста и уголовника командировали в Россию...этого опасного еврейского уголовника и экстремиста? - Чтобы при случае оскорблениями ...(после М.Швыдкого) поставил еврея (Мединского), а не кого-то из...