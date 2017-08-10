Чрезмерная прибыль убивает. Валентин Катасонов

...его рассказы о Дне святого Валентина – всего лишь отвлекающий ... меры уже не выглядят чрезмерными, то никакие предвыборные соображения...абсолютно бесконтрольно, пытают и убивают без суда и следствия ... жадным, он делился этой прибылью со своим народом, и...