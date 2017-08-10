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Чрезмерная прибыль убивает. Валентин Катасонов

21:47. 10 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как возродить экономику России?

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Катасонов Валентин Юрьевич даёт исторический рецепт реанимации российской экономики через воскрешение Сталинских политических идей.

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Книги Катасонова Валентина Юрьевича в магазине «Концептуал»

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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