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Балканы в XXI веке: иллюзия сербской независимости

12:28. 10 августа 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

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Сербский президент похвастался перед журналистами и телезрителями своей самостоятельностью на международной арене. Александр Вучич также отметил, что Сербия до сих пор находится под большим давлением со стороны «великих держав» из-за близких отношений с Россией. Но Белград уже не тот, что прежде, и способен отстоять свои политические решения.

Ну, что ж, рады за Вас, господин Вучич. Получается, что Вы умудрились наконец-то найти «золотую середину» в этом нестабильном мире. Сохраняете и защищаете сербские национальные интересы, понимая, что западные политики не оставят в покое Вашу страну. Да и Москва продолжит пристально наблюдать за тем, как лавируете между Востоком и Западом. Русские национальные интересы на Балканах Вам лучше принять в расчет.

 

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Россия не собирается посягать на сербский суверенитет. Нам важно знать, что политики в Белграде теперь и, правда, не бегают с отчетами к иностранным послам. Даже важнее, чем самим сербским политикам, как мне кажется. Надоело наблюдать за тем, как важнейшие государственные документы пишутся под копирку кураторов извне.

Балканский интерес, как и Центральная Азия, Ближний Восток и Закавказье, чрезвычайно важен не только для русской дипломатии, но и для наших заклятых заокеанских «друзей». Да, не стоит об этом забывать… Западу желательно независимость Белграда взять под полный контроль. Само собой, чисто из демократических побуждений и заботы о правах человека.

Натовские военные свободно чувствуют себя на сербской территории, наплевав на ненависть местного населения, не забывшего о том, кто именно убивал их соотечественников в прошлом. Запад навязывает Сербии «стокгольмский синдром», желая, чтобы сербы полюбили оккупантов и убийц. Никто не позволит Белграду сохранить и нейтралитет.

 

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Заявления о том, что Сербия не вступит в НАТО – это лишь отвлекающий маневр. Не обязательно вступать в организацию для того, чтобы по твоей территории свободно разгуливали натовские военные, пользуясь неприкосновенностью.

Если убрать в сторону дипломатические экивоки, остается лишь неприглядная правда: НАТО уже вошло в Сербию, остальное – демагогия. Никто не выпустит столь лакомую добычу из своих цепких ручонок. Разве зря американцы на пару с союзниками бомбили Югославию, навязывая сербам повиновение? Все остальное – закрепление результатов тех бомбардировок: уголовное преследование несогласных, шантаж и диктат.

 

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Вот поэтому не верю я в независимость этой страны и в заявления Вучича. Рада бы сказать, что Сербия теперь независимая и сильная, способная отстоять свои национальные интересы и не предать дружбу России, но не могу. Простите, но не получается…

Вся эта политическая игра Белграда больше похожа на усыпление бдительности российской политической элиты с целью сохранения репутации и поддержания имиджа «русофилов» в глазах сербских избирателей. Для понимания ситуации в балканском регионе вполне достаточно обратить внимание на привилегии, полномочия и гарантии для Вашингтона и Брюсселя. Дьявол кроется в деталях, и это есть правда.

Именно об этом и не стоит забывать России… никогда. Но стоит отдать должное сербскому руководству: они сопротивляются западному давлению, отстаивая свою независимость, пытаясь сохранить хорошие отношения с Россией и чувство собственного достоинство. Надеюсь, у них это получится.

Метки: агрессия нато, александр вучич, геополитика, геополитика/россия/, соединенные штаты америки
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