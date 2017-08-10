Абсолютная сила
16:48. 10 августа 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: brahman
США и КНДР продолжают обмениваться воинственной риторикой, которую резолюция СБ ООН не только не сдержала, а скорее наоборот – подогрела.
США в ответ на предыдущую порцию взаимных угрозой, пригрозили уничтожением режиме Ким Чен Ына и северо-корейского народа.
"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа" (с) министр обороны США Мэтис.
Кроме того, США обнародовали общие черты плана превентивного удара по территории КНДР с целью уничтожения объектов инфраструктуры северо-корейской ракетно-ядерной программы. Предполагается, что удар могут нанести бомбардировщики B-1 с авиабазы на Гуаме.
КНДР в свою очередь объявила о том, что ей плевать на американские угрозы и она может легко уничтожить базу США на Гуаме, откуда США грозяться нанести удар по КНДР.
Пхеньян в четверг подтвердил, что готов нанести удар по американскому острову Гуам в Тихом океане, сообщает AFP. В заявлении официального северокорейского информационного агентства ЦТАК говорится, что "с таким парнем (президентом США Трампом), который потерял разум, конструктивный диалог не представляется возможным, и в отношении него может сработать только абсолютная сила".
В заявлении ЦТАК говорится, что северокорейская армия к середине августа доработает свой план нападения на Гуам, подразумевающий запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет, которые пролетят над Японией. Этот план будет представлен на утверждение Ким Чен Ына и станет "критическим предупреждением для Соединенных Штатов", говорится в сообщении агентства.
ЦТАК сообщает, что эти четыре ракеты "будут способны за 17 минут и 45 секунд преодолеть расстояние в 3356,7 километра и достичь Гуама".
Этот отдаленный остров площадью 550 квадратных километров является ключевым форпостом для вооруженных сил США на пути в Азию. На Гуаме, где проживает 162 тысячи человек, находится американская военная база, где дислоцированы около 6 тысяч солдат и тяжелые бомбардировщики B-52. В Пхеньяне прекрасно понимают, что остров имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов.
Среди населения Гуама, отмечают наблюдатели, между тем "царит спокойствие", а турфирмы по-прежнему призывают иностранцев "насладиться тропическим раем".
https://rg.ru/2017/08/10/kndr-nazvala-tr
В эту риторику попыталась вклиниться Япония, которая заявила, что ракеты запущенные по Гуаму через ее территорию будут сбиваться, что также означает резко повышающуюся вероятность, что следующие ракеты с территории КНДР полетят не на Гуам, а по Японии.
Как представляется, мы и далее будем наблюдать продолжение этой своеобразной войны нервов, где у сторон не так много терпения, чтобы говорить гадости друг друга дипломатическим тоном, поэтому даже в США обратили внимание на то, что администрация Белого Дома фактически полностью копирует риторику КНДР, что вызывают критику в стиле "Посмотрите, как низко мы пали, ничем не лучше Кима". И если для КНДР такая риторика уже давно явялется фирменным стилем северо-корейской дипломатии, то от гегемона обычно привыкли ждать больше дела и меньше пустых угроз, на которые Ким очевидно не покупается. В итоге, ситуация патовая – Ким не может отступить, как не может отказаться от ядерного оружия. В Пхеньяне прекрасно знают, что если они уступят, то давление на их страну лишь усилиться, а международные гарантии мало чего стоят. Судьба режимов совершавших уступки США под военно-политическим давлением слишком хорошо известна, чтобы из нее не извлекли уроки. А Ким оказался более чем способным учеником, хотя от него изначально ждали "северокорейской Перестройки".
США тоже не могут отступить, так как они уже отступили весной, а повторная демонстрация слабости перед лицом воинственного Кима, будет иметь ощутимые последствия для американской политики в Юго-Восточной Азии. Поэтому Трамп пытается идти на принцип, поддерживая уровень в отношении КНДР, хотя происходящее, это прежде всего плод его авантюрной политики в отношении Китая и КНДР. Попытка изменить ситуацию в свою пользу путем дешевых угроз и наскоков, существенно сузила возможности США, которые ныне вынуждены либо повышать ставки, либо повторно уступить Киму.
Естественно, смешно рассчитывать, что при такой риторике "тиранический режим Ким Чен Ына" и "американские ублюдки" смогут найти взаимопонимание, несмотря на все увещевания из Москвы и Пекина, что пора бы заканчивать эту игру с огнем, когда стороны на полном серьезе грозят друг другу тотальным уничтожением, в том числе и с применением ядерного оружия. А ведь это может стать реальность, если американские ястребы смогут убедить политическое руководство, что Китай напрямую не вмешается, ответный удар КНДР будет иметь ограниченные последствия, а потери союзников не столь значимы для американских целей.
В сухом остатке, логика ястребов обсуждающих удар по КНДР из практических соображений, строится на том, что если просто происходит обмен ударами между КНДР и США, то США могут нанести куда как больше ущерба, нежели несколько ракет направленных в сторону Гуама, так как при таком раскладе северо-корейцев погибнет куда как больше, нежели американцев. В годы холодной войны такую логику называли "приемлемые потери в биомассе" (при таком сценарии на несколько десятков тысяч погибших американцев придется от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов корейцев). С другой стороны, ситуация осложняется для США тем, что КНДР может запускать ракеты не только по Гуаму, но и по сателлитам США в регионе. Первоочередные цели – американские базы в Японии и Южной Корее, в случае же более масштабного конфликта, и Сеул и Токио с высокой долей вероятности станут целями ракет КНДР (а в случае с Сеулом – не только ракет). Поэтому сами сателлеты США пытаются удержать США от подобного сценария, где основные шишки достануться отнюдь не американцам, а северным и южным корейцам, а также японцам. Россия и Китай также не заинтересованы в подобной войне у себя под боком, но с одной стороны, они врядли смогут заставить КНДР отказаться от уже имеющегося ядерного оружия и средств его доставки, а с другой стороны, они врядли смогут убедить США повторно потерять лицо и отступить. И в этом отношении ситуация сейчас более угрожающая, нежели во время зимнего кризиса. Во многом это вина текущей администрации Белого Дома, которая довела конфликт до такой стадии.
Реальная деэскалация была бы возможна при прямых переговорах США и КНДР без предварительных условий, где ключевым вопросом должен быть статус северо-корейского ядерного оружия, которое уже никуда не исчезнет.
По-хорошему, надо рассматривать варианты введения КНДР в "ядерный клуб" с установлением ограничений на разработку и испытания ядерного оружия под гарантии КНР. в обмен на вывод американской системы ПРО из Южной Кореи и прекращение провокационных учений у берегов КНДР. Но такой вариант очень сложно осуществить в силу амбиций обеих сторон, а также общего нежелания членов "ядерного клуба" допускать его очередное расширение. Но факт налицо – КНДР является фактической ядерной державой, имеющей как боеголовки, так и средства их доставки. И она не поверит в какие-либо гарантии со стороны США. Наличие ракеты с ядерной боеголовкой представляется более надежной гарантией и зная ситуацию в мире, трудно обвинять Пхеньян в какой-то излишней паранойе, особенно зная судьбу стран, которые верили словам США и не имели собственного ядерного оружия.
Разумеется северо-корейские ракеты и боеголовки несовершенны, но процесс их дальнейшей доводки является лишь вопросом времени. В этом плане попытки отказать КНДР в праве иметь свою ядерную дубинку, являются по сути отрицанием изменившейся реальности. С учетом того, что ранее по этому пути прошли Индия, Пакистан и Израиль, КНДР в том или ином виде очевидно добьется права иметь ядерное оружие уже самим фактом его обладания, если конечно она не будет уничтожена в ходе войны, которая является по сути единственным способом изъять ядерное оружие у Кима. Можно сколько-угодно отриацать право Кима иметь ядерную дубинку, но уже сейчас эта дубинка (небольшая и неказистая) является таким фактором, который вынуждены учитывать все ключевые страны, включая гегемона. Попытки устранить этот фактор связаны с риском ядерной войны, в чем собственно и состоит основной смысл владения ядерным оружием, когда угроза сильнее исполнения.
Попытка изъятия этого оружия военным путем означает полноценную войну. Но тут возникает проблема, когда часть ядерного оружия еще до изъятия, благополучно может приземлиться на территории Токио или Сеула со всеми вытекающими последствиями. Поэтому до такого сценария лучше не доводить. Тут нужен некий компромисс, который с одной стороны позволит США сохранить лицо, а с другой стороны запустит процесс легализации северо-корейского ядерного оружия и его ограничения в определенных рамках. Альтернативы этому сценарию могут оказаться весьма неприятными как для США с КНДР, так и для соседних стран.
Источник: colonelcassad.livejournal.com