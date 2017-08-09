Зачем национализировать чужие долги?

Из прессы узнала о предложении сенатора И. Морозова (член СФ от Рязанской области) о выведении из США 109 млрд. долларов, во избежание конфискации средств, а если ЦБ РФ этого не выполнит — то вплоть до «национализации ЦБ».

https://versia.ru/ssha-kinut-rossiyu-na-109-milliardov-dollarov Те самые 109 млрд долларов, из-за которых в Совете Федерации с подачи сенатора Морозова и разгорелся сыр-бор, – это, как разъясняет экономист Миркин, «вложения международных резервов России в госдолг США». https://versia.ru/ssha-kinut-rossiyu-na-109-milliardov-dollarov Звучит как ультиматум: если Банк России не выведет вложенные в американские долговые обязательства 109 млрд долларов и не переведёт их в ценные бумаги Европы и Китая, Совет Федерации будет вынужден вернуться к вопросу о его национализации. Следует напомнить, что национализировать Центробанк президент Владимир Путин предлагал ещё в 2000 году, а четыре года назад в поддержку этой идеи высказалась и спикер сената Валентина Матвиенко. Эксперты уверяют, что, как только конгресс США решит заморозить наши международные резервы, вопрос национализации Центробанка решится сам собой. http://eer.ru/a/article/u123259/2017/08/08/62059 Сенатор Игорь Морозов высказал мнение о том, что ЦБ под руководством Э. Набиуллиной “доигрался в русскую рулетку”. А завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин рассказал о своих ощущениях о том, что денежные средства вкладывались в экономику США как будто бы специально, и похоже всё это на спланированную аферу в угоду заокеанским “партнёрам”.

Как обычно на уровне принятия решенеий в РФ, все решения принимаются, когда уже поздно пить боржоми. Попробую несколько снизить воинственный пыл сенаторов и экономистов.

Во-первых, зачем национализировать юрлицо-банкрота? ЦБ РФ — банкрот с 1-го июля сего года, возможно, им там в Совфеде об этом не сказали…

Во-вторых, Ротшильды, как его представители, повесили на ЦБ свои долги в размере более чем 143 трлн. долларов. Зачем нам национализировать чужие долги?

В-третьих, как банкрот, ЦБ не может выпускать в обращение рубли, т. е. – зарплату бюджетникам платить нечем уже сегодня. Все разговоры о «фальшивых купюрах в банкоматах», – они как раз об этом. Денег в стране нет. Так называемые «фальшивые купюры» – это выпущенные в обращение в обход ЦБ т. н. «зеркалки». (аутотентичные дубликаты уже находящихся в обращении купюр и двойники денег, напечатанных, но официально ЦБ в обращение не запускавшихся. «Фальшивомонетчики», не связанные с государством, не могут располагать информацией о номерах и сериях купюр, выпущенных ЦБ, для столь масштабных фальсификаций.)

В-четвертых, для поддержания видимости финансового благополучия в стране через оборот хотя бы «зеркалок», ЦБ вынужден банкротить один крупный банк и 3-4 мелких с периодичностью один раз в два месяца. После обанкрочивания «Югры» «на убой» ЦБ определены и другие банки в порядке очереди.

Возвращаюсь к предложению национализировать чужие долги. Зачем России это надо? Можно же провести аудит и вчинить иск к владельцам и наёмным сотрудникам ЦБ РФ, если их действия приведут (уже привели) к потере Российской Федерацией значительной части денежных средств, переданных им в управление?

Запахло уголовными делами:

https://regnum.ru/news/2307368.html

МОСКВА, 5 августа 2017, 16:05 — REGNUM К заместителю председателя Центробанка Василию Поздышеву у правоохранительных органов накопилось много вопросов. В частности, в прокуратуру были поданы заявления от миноритарного акционера банка «Югра» Алексея Коршунова и главного бухгалтера того же банка Ольги Ириневич. По их словам, банк «Югра» оказался с минусовым балансом и был лишён лицензии не случайно. Руководитель временной администрации Дмитрий Онегин, которого авторы заявлений подозревают в злоупотреблении полномочиями, выполнял указания Поздышева, осуществляя действия, повлекшие за собой разорение «Югры». Как сообщает «Наша Версия», в прокуратуру были вызваны директор надзора департамента Югры Анна Орленко, глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и зампред главы ЦБ Василий Поздышев, однако никто из них в прокуратуру не явился. Решено применить к ним принудительные меры. По последним данным «Нашей Версии», Орленко и Поздышев покинули Россию. Теперь прокуратуре будет затруднительно получить у них ответы на свои вопросы.

Не часто ловких ребят из ЦБ ловят за руку, но с банком «Югра», не исключено, именно тот случай. Не просто так руководство ЦБ пустилось в бега!

https://versia.ru/zampred-glavy-cb-vasilij-pozdnyshev-proignoriroval-vyzov-v-generalnuyu-prokuraturu-26-iyulya-pozdnee-speshno-vyexal-za-rubezh

Неожиданный поворот произошёл в истории с банком «Югра», ситуация с лишением лицензии которого продолжает оставаться мутной и до конца непонятной. Сюжет: Банки и финансовый кризис «Югру» утопили по приказу ЦБ? Как отмечает Алексей Коршунов в своём обращении на имя генерального прокурора Юрия Чайки, приказ Центробанка об отзыве у «Югры» лицензии был основан на сомнительных действиях Онегина, который, по его мнению, похоже, умышленно и незаконно привёл размер капитала банка к отрицательному значению. Именно эта дыра в 7 миллиардов рублей и стала для ЦБ основанием заявить о снижении собственных средств «Югры» ниже минимального значения уставного капитала, за чем и последовал приказ об отзыве лицензии. Однако, как пишет Алексей Коршунов, на момент назначения Онегина на должность руководителя временной администрации банка размер собственных средств «Югры» составлял 33,5 миллиарда рублей. Каким же образом капитал ушёл в минус? По мнению заявителя, Онегин мог в нарушение закона «О бухгалтерском учёте» восемью своими приказами умышленно снизить размер собственных средств ниже минимального значения. Сделано это было весьма хитроумно. В частности, как указывает Коршунов, на основании двух приказов Онегина балансовая стоимость 29 объектов недвижимости, принадлежащих «Югре», оказалась снижена с 16,5 миллиардов рублей до 5,2 млрд. руб. И это притом, что одна только кадастровая стоимость данных объектов составляет 7,7 миллиардов рублей.

Аналогичным образом неожиданно «подешевели» и ценные бумаги, отчего баланс «Югры» лишился 14,2 миллиардов рублей. И, наконец, апогеем деятельности Онегина, назначенного на должность Агентством по страхованию вкладов, стал его приказ, прямо обязывающий осуществить корректировку бухгалтерских записей «задним числом». Такой ход, как добавляет Коршунов, констатирует необходимость подтверждения отрицательного баланса банка по состоянию на 21 июля. Почему выбрана именно эта дата? 21 июля Центробанк сообщил в Генпрокуратуру о том, что дела в «Югре» действительно хуже некуда. То есть, высказывает мнение Коршунов, «эти действия свидетельствуют о прямом руководстве Д.А. Онегиным должностными лицами Банка России». В связи с этим автор обращения попросил прокуратуру провести проверку изложенных им фактов, истребовать документы, послужившие основанием для отзыва лицензии, а также рассмотреть вопрос о привлечении Онегина к уголовной ответственности по статье «Злоупотребление полномочиями».

О чем молчат представители АСВ и Банка России? Понятно, что само по себе заявление Коршунова может являться лишь поводом обратить внимание на происходившее в «Югре» с подачи АСВ и Центробанка. Однако, похоже, что приведённые им сведения скоро перейдут в разряд фактов. Так, свои показания в присутствии нотариуса дала главный бухгалтер «Югры» Ольга Ириневич. В них она утверждает – ей поступали прямые приказы отражать в балансе банка бухгалтерские проводки, корректирующие в сторону снижения стоимость объектов недвижимости. Аналогичным было поручение создать резерв в размере 100% от требований по форвардным контрактам, что повлекло за собой снижение капитала банка на 13,1 млрд. рублей. Когда же Ириневич заявила о своём несогласии с отражением в учете операций, нарушающих требования законодательства, ей в ответ было сказано – она не уйдёт с работы, пока не совершит всё требуемые от неё действия.

Показания Ольги Ириневич и обращение Алексея Коршунова попали в Генеральную прокуратуру. В связи с этим заместитель Генпрокурора РФ В. Малиновский инициировал проведение проверки изложенных фактов. Как стало известно, в рамках данной проверки для беседы в надзорное ведомство был вызван заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев и директор надзорного департамента ЦБ Анна Орленко. В прокуратуре обоих финансовых чиновников ожидали еще 26 июля. Однако и один, и вторая, вызов в прокуратуру проигнорировали. Аналогичным образом, кстати, ранее поступил глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и временный управляющий банком «Югра» Дмитрий Онегин. В связи с этим позже было принято решение о доставлении их в принудительном порядке. Вероятно, аналогичным образом, придётся поступать и в отношении Поздышева с Орленко. Но, наверное, Поздышев понял, что этот разговор не обещает ему ничего хорошего – должно быть, слишком уж все очевидно. И потому, почувствовав, что запахло жареным, бежал. Кстати, пикантный момент – если верить имеющейся информации, у Василия Поздышева имеется французское гражданство. Коль так, то достать его из-за границы будет непросто. Российским правоохранителям его не выдадут не только потому, что он, дескать, свой гражданин. Зампред ЦБ – фигура значимая, знающая множество секретов. Для страны НАТО такой источник – просто мечта. Другой вопрос, каким образом человек с иностранным паспортом мог оказаться на столь высоком посту? Михаил Малышев Опубликовано: 04.08.2017

26 мая 2016 года я публиковала комментарий читателя об основный принципах работы ЦБ РФ. Сейчас самое время освежить в памяти материал годичной давности:

http://pravosudija.net/article/pismo-chitatelya-evrobondy

Далее, ЦБ РФ, выглядит как международное, частно-государственное партнерство, на 50% учрежденное Правительством РФ и не понятно кем, говорят, – Морганами /Ротшильдами/Барухами, в лице некой «конторы» – ЦБ, имеющей регистрацию: Вашингтон. Округ Колумбия. К тому же наш ЦБ РФ, не является резидентом РФ. Он является частью всемирной корпорации частных ЦБ, под эгидой БМР/ФРС/МВФ, чья деятельность распространяется почти на все страны мира, за исключением нескольких стран, например: Венесуэла, Вьетнам, Сирия, и еще буквально пары стран. ЦБ РФ защищает интересы этой корпорации, на Россию ему плевать, что он постоянно доказывает своей деятельностью. ЦБ РФ, получает прибыль от передачи под проценты, в пользование коммерческим банкам и иным резидентам РФ, своих напечатанных бумаг, – рублей и делится этой прибылью с Правительством, в пропорции 25\75% (по закону 50\50). Кроме того, ЦБ РФ, согласно ст. 22 «Закона о ЦБ РФ», не может кредитовать Правительство России, как соучредителя и не отвечает по его обязательствам. ЦБ РФ, эмитирует и формирует денежную массу, согласно принципов,- «карренси боард», то есть эмиссия расчетных единиц\рублей, осуществляется исходя из имеющихся у ЦБ РФ, золотовалютных резервов (ЗВР) и согласно указаний БМР/ФРСМВФ и «Базельских» норм резервирования активов. При этом, не смотря на «Базель -3», согласно которого резервы могут\должны относиться к эмиссии долга, – как 1 к 10 или 1 к 8, ЦБ РФ, формирует рублевую массу из расчета 1 к 05-1.25. То есть, рублей/единиц расчета , в нашей экономике минимум в 3-8 раз меньше, чем в других, развитых странах! Кроме того, ЗВР России, согласно действующего «законодательства», – фактически стали собственностью ЦБ РФ! Без какой либо возможности их забрать на нужды России! Более того, ЦБ РФ, действуя как депозитарий ФРС, не имеет прав на выпуск настоящих, юридически полноценных денег,- против наших активов, (это право у ФРС, так как ему переданы наши активы в 1991-1998 г.г.) и потому эмитирует не деньги, а долговые расписки под названием Рубли. В нарушение ст. 75 и 71 с п. «Г», Конституции РФ! То есть, согласно международного права и нашего законодательства, навязанные нам и имеющиеся у нас в карманах Рубли, не векселя/безусловные обязательства, не банковские билеты, даже не депозитарные или сохранные, а некие непонятные долговые расписки. Или если сказать жестче, то не долговые расписки (не хватает признаков), а вообще некие расчетные знаки или некий «простой товар» для обеспечения обмена. Фактически, – Деривативы, Суррогаты, Фантики,- бумажки! С сумасшедшей прибылью его эмитента, - ЦБ РФ. Это все называется «Сеньораж»,- доход от эмиссии (разница между себестоимостью изготовления и номиналом денег) И если посчитаете себестоимость изготовления купюры/монеты в примерно по 1.20 р. за купюру/монету, то получится, что прибыль ЦБ РФ за год,- около 5,25 трлн. Рублей. А за 10 лет, – это около 210 трлн. рублей!!!! Вдумайтесь в эти цифры. Из ничего, и ни за что. ЦБ и его хозяева, за 24 года забирали и забирают у нас богатств, на более чем 450 трлн. рублей. Это без учета прибыли от ставки рефинансирования/ключевой ставки. И если сегодня имеется в наличии по М2, – 35.8 трлн. руб., то где остальное? У кого? Признайтесь, о сеньораже, Вы, уважаемые друзья, даже не подозревали. Вот сегодня начали говорить про 90%(по распоряжению В.Путина) отчислений от прибыли ЦБ в пользу России, но это имеется в виду прибыль от ставки рефинансирования/ключевой ставки, от оборота по М2. Калькулятор имеете? Возьмите 35,8 трлн руб. разделите на 100, умножьте на 11,5% и умножьте на 0.9 (90% как утверждается, хотя есть оф. документ , что 75%) – получится 3.7 трлн. руб. Из реально получаемых ЦБ – почти 10 трлн. Почему? Да потому, что 5, 25-(за сеньораж) это прибыль по франшизе (за пользованием нами, его собственностью – рублем) владельца Рубля и соучредителей ЦБ, (совместно с Правительством РФ) – не резидентов РФ, и не попадает в раздел прибыли ЦБ РФ. Потому доля России максимум 3-3.7 трлн из 10-ти! Не знали? Получается, с 1991 года, в России, действует устойчивая преступная группа (фактически, изменников родины), под руководством иностранцев (БМР/ФРС/МВФ), которая присваивает экспортную денежную выручку нашего Государства и его резидентов, заменяя ее, на ничем не обеспеченные расписки/некий товар, (деривативы) по которым, ЦБ отвечает своим уставным капиталом, в размере «пары» миллиардов рублей, которые, сама же печатает. То есть,- ничем. Как «Попандопуло» из «Свадьбы в Малиновке».

Вывод может быть только один — преступную организацию ЦБ РФ следует немедленно ликвидировать, как ОПГ, а не национализировать! С воссозданием управляющих структур госбанка СССР\РСФСР, который не ликвидирован законно и юридически существует.

Пойдя по пути «национализации» мы выйдем из международного правового поля, где у нас в данный момент есть преимущество и дадим «законное» основание владельцам ЦБ юридически-безопасно «кинуть» РФ, повесив на граждан РФ свои долги и сбежав «с кассой» – российскими ЗВР, переданными им в управление.

Отдельные здравые голоса против национализации ЦБ в общем шуме почти не слышны, но они есть:

http://ruspravda.info/Fursov-Pochemu-nevozmozhno-natsionalizirovat-TSB-pryamo-seychas-8660.html

Чтобы сейчас национализировать Центробанк — это нужно быть самоубийцей. Ты получишь против себя «весь мир». Это когда «весь мир» будет рушиться, когда в одном месте будет «пожар», в другом — «наводнение», вот тогда можно. Когда Россия отказалась от Парижского трактата 1856 года, запрещавшего нам иметь военный флот на Чёрном море? Когда Пруссия врезала Франции, а Англия сама воевать не могла. Вот тогда мы взяли и вышли из этого договора. То есть нужно ловить подходящий момент, быть к нему готовыми, чтобы «сбросить фигуры» и «врезать доской».+ Андрей Фурсов

https://www.kommersant.ru/doc/3378243

07.08.2017, 16:28 В ответ на новые санкции США Россия будет сокращать зависимость от американских платежных систем и доллара, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Насколько реалистично предложение МИДа о сокращении зависимости? Сократить присутствие доллара в российской экономике и заменить его на евро будет трудно по политическим причинам, отметил ведущий аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожанковский: «Нам тогда должна помогать Европа, потому что вторая расчетная валюта, которой можно делать платежи — это евро. Если европейские банки будут согласны с нами сотрудничать, то теоретически — процентов на 80 — можно избежать долларовых расчетов. Но это только при том условии, если Европейский Центробанк пойдет нам навстречу. А вот в этом-то у меня есть как раз большие сомнения. Они могут сами нарваться на санкции со стороны Конгресса США». По данным Минфина США, за первые пять месяцев 2017 года Россия стала 13-й в списке крупнейших кредиторов Штатов. За это времени инвестиции в бумаги казначейства выросли более чем на $22 млрд.

Пара слов об истинных причинах, а не о поводе принятия дополнительных санкций против РФ:

https://politexpert.net/55943-dollar-ne-dengi-prigovor-fedrezervu-ssha-uzhe-podpisan?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=politexpert.net&utm_term=1271398s1142&utm_content=5577019

Доллар – не деньги: приговор Федрезерву США уже подписан…05.08.2017…

«ФАН» отметил, что решение Трампа подписать закон о санкциях было не случайным. Дело в том, что президент США оказался между двух противоборствующих группировок финансовых элит и не мог действовать самостоятельно. Однако, пойдя «на поводу» у Конгресса, лидер США занял позицию Понтия Пиалата умывающего руки и решил две стратегические задачи. Во-первых, он скинул всю ответственность за принятые решения и последствия на Конгресс. И теперь сенаторы ответственны за «отшатывание» европейских союзников, в первую очередь Германии. Во-вторых, Трамп подтолкнул экономическую систему США к краху.

Дональд Трамп делает это для того, чтобы решить главную проблему – ликвидировать огромный государственный долг, который «дамокловым мечом» навис над Америкой. Для устранения кризиса президент США хочет прибегнуть к реквизиции и устранению Федерального резерва. Это удастся сделать на фоне принятого закона Конгрессом, так как он приведет резкому сокращению «долларовой зоны» и падению доли национальной американской валюты в мировых транзакциях. В итоге это приведет к гиперинфляции в Америке и станет поводом для проверки деятельности ФРС США.

Тщательная ревизия Федрезерва покажет, что доллар – уже вовсе не деньги, а Трамп объявит ФРС банкротом. Иными словами, Конгресс США собственноручно подписал приговор Федеральному резерву и скоро понесет за это ответственность.