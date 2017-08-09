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Украина – пропащая душа: не питайте иллюзий! Подрастает поколение уродов

19:59. 9 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Отродья Коломойского обучают подрастающее поколение в летних лагерях. Кто же ты, юный «азовец»? Какой ты видишь Украину? Чему ты научишься у «ветеранов восточного фронта»? Жестоким пыткам, насилию, грабежу? Украина, мечтающая стать частью Евросоюза, давно превратилась в гнойник, переполненный ненавистью к русским, жестокостью и животной тупостью.

Тем удивительней, что в «цивилизованной Европе» такое отклонение, если и не поощряют открыто, то пытаются оправдать и объяснить. Так, датчанин Бриан Кармарк опубликовал весьма странную статью, одобряющую действия националистов на Украине. Мол, и не фашисты они, а просто ребята-патриоты, что борются с пророссийскими сепаратистами и обучают на досуге юных украинцев, проводя с ними военную подготовку.

Что поделать, если родители переживают о своих детках и готовы заплатить нацистам по 800 крон за прохождение курса, пусть и не молодого бойца, но чего-то близкого к этому. Конечно, Кармарк оговорился, что международные организации Human Rights Watch и Amnesty International получали от достоверных источников сообщения о нарушении прав человека, в том числе и пытках, на юго-востоке Украины, но, видимо, для него это мелочи.

Ведь руководство батальона «Азова» заявило, что они белые и пушистые, а вовсе не нацисты. Вот и детьми решили заняться, чтобы сделать их сильными и дисциплинированными. Какая прелесть! Не нацисты, а просто милые ребята, защищающие родину от супостата. Тогда и бойцы «Правого сектора» на пару с «Торнадо» всего лишь «душки»-патриоты.

Один из таких говорунов – Сергей Коротких, командир разведки полка «Азов», честно признался, что бойцы совершали военные преступления на Донбассе. Видите ли, у них просто взыграло обостренное чувство справедливости.

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А вот и один из лагерей «Азова» в пригороде Киева. Коллективное прочтение воспитанниками неонацистов на утреннем построении «Молитвы украинского националиста». Отличный способ для промывки мозгов детям.

Занятия военной подготовкой включают в себя уроки по тактике, выживанию в экстремальных условиях, навыки военной медицины, курс самозащиты и ножевого боя, прохождение полосы препятствий плюс лекции по истории и идеологии украинского национализма. Да и детские песенки говорят сами за себя: «Мы – дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть «москалям»!

Детские нацистские батальоны формируются под чутким руководством военных преступников. Даже англоязычные пользователи YouTube были в шоке от увиденного. Детям и подросткам ломают психику с разрешения и одобрения родителей, превращая в машины для убийства. Их лишают и детства, и будущего. Послушные зомби с бредовыми идеями – вот кто они.

С такими людьми Россия никогда ни о чем не договорится… Ни разумности, ни понимания, ни морали в них заложено не будет. Только ненависть ко всему русскому и примитивное желание уничтожить все, что не вмещается в их примитивную картину мира. Смена парадигмы? Нет, просто деградация…

Метки: азов, Бандера, батальон "азов", Война на Украина, дети, Нацисты
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