Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2017

Пять жилых домов повреждены в селах Коминтерново и Дзержинское Новоазовского района на юге ДНР в результате ночных обстрелов ВСУ. Об этом утром 9 августа рассказал глава райадминистрации Анатолий Яновский.

«Этой ночью было очень громко. В Коминтерново по улице Ахматовой повреждено четыре дома и два сарая, в Дзержинском — дом по улице Школьной», — цитирует Яновского ДАН.

Он добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи, без электроснабжения остались села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Октябрь и Дзержинское. Энергетики ДНР приступили к ремонтным работам.

Кроме того, по данным администрации Петровского района Донецка, в поселке Александровка на западной окраине столицы в на ночь с 7 на 8 августа был поврежден дом по улице Ленина, 19.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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