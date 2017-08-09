Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2017
- 11:49 Порошенко считает детей Донбасса главными «врагами».
- 09:48 Обстрелами ВСУ в ДНР повреждены жилые дома и ЛЭП.
- 00:04 Хлебное перемирие на Донбассе: 08.08.2017.
- Вчера 23:40 ВСУ пытаются прорваться с юга, ждём начала интенсивных боёв, — Захарченко.
Порошенко считает детей Донбасса главными «врагами»
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Обстрелами ВСУ в ДНР повреждены жилые дома и ЛЭП
Пять жилых домов повреждены в селах Коминтерново и Дзержинское Новоазовского района на юге ДНР в результате ночных обстрелов ВСУ. Об этом утром 9 августа рассказал глава райадминистрации Анатолий Яновский.
«Этой ночью было очень громко. В Коминтерново по улице Ахматовой повреждено четыре дома и два сарая, в Дзержинском — дом по улице Школьной», — цитирует Яновского ДАН.
Он добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи, без электроснабжения остались села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Октябрь и Дзержинское. Энергетики ДНР приступили к ремонтным работам.
Кроме того, по данным администрации Петровского района Донецка, в поселке Александровка на западной окраине столицы в на ночь с 7 на 8 августа был поврежден дом по улице Ленина, 19.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Хлебное перемирие на Донбассе: 08.08.2017
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ВСУ пытаются прорваться с юга, ждём начала интенсивных боёв, — Захарченко
Увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе ожидается в ближайшее время. Такое заявление сегодня сделал Глава ДНР Александр Захарченко. Также он рассказал о ежедневных попытках прорыва со стороны ВСУ и увеличении сил противника вблизи линии фронта.
«Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера — на „Светлодарской дуге“, противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет», — сообщил Глава Донецкой Народной Республики представителям СМИ.
Сообщается, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе остается крайне напряженной. Только в ДНР за минувшие сутки было зафиксировано 36 нарушений перемирия со стороны украинских оккупационных войск.
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