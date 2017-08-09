Суть творческого замысла

... значит, о большом нереализованном творческом потенциале человека. Хорошо бы ... себя полным сил и творческих замыслов. Но это в том...тогда, когда он нам по сути – никто? Почему из ...а мать передает внуку свои творческие дарования. Вариантов здесь столько,...