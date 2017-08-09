Суть творческого замысла
16:28. 9 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Помните, как не так уж давно, творческая общественность вопила, что кровавые сатрапы низачто обвиняют творца Кирилла Серебренников в расхищении государственных средств. Мол все это наветы, происки врагов, тяжелая поступь государственной цензуры, а обвиняемый творец, кристально честный человек, который ничего не знал и к деньгам отношения не имел. Ну так вот:
Режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников создал компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства. Об этом говорится в показаниях бухгалтера компании Нины Масляевой, которые прочла на заседании судья Мосгорсуда Светлана Александрова, передает корреспондент РБК.
По делу проходят бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Серебренников остается в статусе свидетеля.
«Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО «Седьмая студия» для реализации преступного умысла», — говорится в протоколе допроса Масляевой. Согласно документу, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.
В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СКР (ранее оно было в производстве московского следственного управления). Спустя месяц, 25 июля, обвиняемым было предъявлено новое обвинение, следует из материалов дела. В нем суть деяния, которое вменяют фигурантам, не конкретизирована, пояснила журналистам адвокат Малобродского Ксения Карпинская: «Просто сказано, что они работали в «Седьмой студии» и тратили государственные деньги; как именно — не уточняется», — сказала защитник. Сумма ущерба, которую теперь вменяют обвиняемым, составляет 68 млн руб., уточнила Карпинская. Фамилия Серебренникова в обвинении не звучит, добавила адвокат.
http://www.rbc.ru/society/09/08/2017/598
PS. Показания бухгалтера серьезно подрывают основную идеологическую позицию отечественных творцов, согласно которой государство должно им давать деньги и ни в коем случае не должно интересоваться, куда эти деньги идут.
А если интерес к тратам возник, то это "цензура и Кровавая Гэбня". Это отличное идеологические прикрытие для системного хищения государственных средств выделяемых на культуру и конечно стоит помнить, что те деньги, которые расхищают подобные "творческие студии", не получают действительно талантливые люди, который в них нуждаются. Вангую, что теперь начнутся крики, что бухгалтера пытали в застенках кровавой Гэбни, чтобы оклеветать честного творца, который просто хотел нести искусство в массы за государственный счет. Вот интересно, смогут ли Серебрянникова отмазать от уголовной ответственности или в данном случае хотя бы в виде исключения будет проявлена принципиальность?
Источник: colonelcassad.livejournal.com