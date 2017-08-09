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Сталинский ответ колониальной концепции. Александр Пыжиков

20:05. 9 августа 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Как долго монархисты будут морочить нам голову?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков рассказывает о том, что пора перестать горевать по имперскому послевкусию монархической России. Настало время осмыслить и воплотить настоящие коренные идеалы русского общества, ярко проявившиеся в период расцвета Советского Союза.

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Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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