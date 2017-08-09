Сталинский ответ колониальной концепции. Александр Пыжиков
Как долго монархисты будут морочить нам голову?
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков рассказывает о том, что пора перестать горевать по имперскому послевкусию монархической России. Настало время осмыслить и воплотить настоящие коренные идеалы русского общества, ярко проявившиеся в период расцвета Советского Союза.
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