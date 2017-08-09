Сталинский ответ колониальной концепции. Александр Пыжиков

...пожалуй, с кульминации существования сталинского СССР — с Великой ...вписываются в другой ряд — колониальных войн.Белые колонизаторы — англичане..., взломав панцирь окаменевших концепций, в обществе проснулся ...когда пошел на СССР? Ответы варьируются: на то, ...