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Сталинские процессы

19:38. 9 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


Либералы как обычно не подводят.
Истерика по случаю показаний бухгалтера "Гоголь-Центра" http://colonelcassad.livejournal.com/3600213.html просто образцовая.
Дмитрий Гудков на связи:

Сначала памятники Сталину — потом — сталинские процессы. То, что сейчас творится в суде по «Седьмой студии», это они и есть.

Алексея Малобродского держат под арестом месяц, забыв возбудить дело. Судья: «Техническая ошибка».
Следователь обещает Нине Масляевой (экс-главбуду Кирилла Серебренникова) домашний арест вместо камеры в обмен на признание. Та все подписываетт — ее обманывают.
Суммы «хищений» скачут с 200 миллионов до2 и теперь к 70 — какая разница, если обвиняют в том, что не был поставлен спектакль, который видели тысячи зрителей.
У свидетеля (чего?!) Серебренниколва отбирают загранпаспорт.
Воронка абсурда увеличивается, и вот уже дочери Масляевой заявляют, что за ними идет слежка, нанятая чуть ли не всем «Гоголь-центром». Зачем — загадка, доказательств — никаких, описаний тоже, но СК разберется.
Все это пока еще не дело Мейерхольда — но нужно ли считать шаги, которые остались до пули в затылок? Они пришли за «творческой интеллигенцией: это уже не бизнес, даже не Улюкаев, это классический террор, когда берут без повода, но чтобы побольнее, погромче — пострашнее.
Вот и вся причина. И других искать не нужно.

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1640961805945253 – цинк

Вот как. Поймали на воровстве бюджетных средств, кричи про "сталинские процессы". Злой бог Сталин, как способ оправдать любую мерзость. Примерно как Путин на Украине.
Хотя казалось бы – причем тут воровство бюджетных средств в капиталистическом государстве к товарищу Сталину? Но Сталин он повсюду.

PS. Отдельно порадовало упоминание Мейерхольда.


http://poltora-bobra.livejournal.com/1301715.html – цинк

Может быть после бдительного наблюдения за творчеством творцов, они начнут производить нечто более удобоворимое и менее затратное.
А то понимаешь – приходишь такой и спрашиваешь – "Где выделенные государством несколько десятков миллионов?", а в ответ слышишь "Это классический террор, это сталинизм чистой воды, это репрессии против творческий интеллигенции". Сталин продолжает преследовать отечественную интеллигенцию даже из могилы, а упоминание Сталина должно по идее подобных персонажей, обеспечивать им какую-то индульгенцию.
Удобно устроились.

PS. Предлагаю переименовать "Седьмую студию" в "Тридцать седьмую". Для большей аутентичности. И вывесить на входе призывы Мейерхольда бороться с врагами народа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, криминал, репрессии, серебренников, сталин, юмор
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