Сталинские процессы
19:38. 9 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Либералы как обычно не подводят.
Истерика по случаю показаний бухгалтера "Гоголь-Центра" http://colonelcassad.livejournal.com/360
Дмитрий Гудков на связи:
Сначала памятники Сталину — потом — сталинские процессы. То, что сейчас творится в суде по «Седьмой студии», это они и есть.
Алексея Малобродского держат под арестом месяц, забыв возбудить дело. Судья: «Техническая ошибка».
Следователь обещает Нине Масляевой (экс-главбуду Кирилла Серебренникова) домашний арест вместо камеры в обмен на признание. Та все подписываетт — ее обманывают.
Суммы «хищений» скачут с 200 миллионов до2 и теперь к 70 — какая разница, если обвиняют в том, что не был поставлен спектакль, который видели тысячи зрителей.
У свидетеля (чего?!) Серебренниколва отбирают загранпаспорт.
Воронка абсурда увеличивается, и вот уже дочери Масляевой заявляют, что за ними идет слежка, нанятая чуть ли не всем «Гоголь-центром». Зачем — загадка, доказательств — никаких, описаний тоже, но СК разберется.
Все это пока еще не дело Мейерхольда — но нужно ли считать шаги, которые остались до пули в затылок? Они пришли за «творческой интеллигенцией: это уже не бизнес, даже не Улюкаев, это классический террор, когда берут без повода, но чтобы побольнее, погромче — пострашнее.
Вот и вся причина. И других искать не нужно.
https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1
Вот как. Поймали на воровстве бюджетных средств, кричи про "сталинские процессы". Злой бог Сталин, как способ оправдать любую мерзость. Примерно как Путин на Украине.
Хотя казалось бы – причем тут воровство бюджетных средств в капиталистическом государстве к товарищу Сталину? Но Сталин он повсюду.
PS. Отдельно порадовало упоминание Мейерхольда.
http://poltora-bobra.livejournal.com/130
Может быть после бдительного наблюдения за творчеством творцов, они начнут производить нечто более удобоворимое и менее затратное.
А то понимаешь – приходишь такой и спрашиваешь – "Где выделенные государством несколько десятков миллионов?", а в ответ слышишь "Это классический террор, это сталинизм чистой воды, это репрессии против творческий интеллигенции". Сталин продолжает преследовать отечественную интеллигенцию даже из могилы, а упоминание Сталина должно по идее подобных персонажей, обеспечивать им какую-то индульгенцию.
Удобно устроились.
PS. Предлагаю переименовать "Седьмую студию" в "Тридцать седьмую". Для большей аутентичности. И вывесить на входе призывы Мейерхольда бороться с врагами народа.
Источник: colonelcassad.livejournal.com