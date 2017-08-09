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США разучились летать…

17:01. 9 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

В условиях истерических воплей о величайшей санкционной утрате – "западных технологиях", которых нам теперь не дадут (как будто раньше давали) – нужно подчеркнуть особую новость: новый разрекламированный вертолет США не может летать.

Накануне стало известно, что в США рухнул новейший скоростной вертолет-рейдер. СМИ сообщили о провале вертолета, назвав это «грандиозным рекламным трюком». Активно рекламируемый американский скоростной вертолет S-97 Raider рухнул сразу после взлета.

Разработкой машины занималась компания Sikorsky. Заявлялось, что вертолет будет развивать скорость до 407 км/ч.

Первый полет он совершил в 2015 году. С тех пор S-97 Raider не доработали. Его последний полет на аэродроме Уэст-Паироко в штате Флорида завершился крахом. Вертолет рухнул, едва поднявшись со взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что среди людей пострадавших нет. Отмечается, что теперь вертолет может на насколько лет остаться в стадии разработки. S-97 Raider создавали на основе высокоскоростного винтокрылого Х2.

Между тем, эксперты отмечают, что увеличение скорости всегда влияет на дальность полета.

Экс-заместитель главного конструктора фирмы «Камов» Вениамин Касьяников отметил:

«Преимущества вертолетов с соосным расположением винтов очевидны и апробированы временем. Было много споров в научном мире, но практика показала, что соосная система имеет право на жизнь и сейчас в вертолетной линейке присутствуют такие винтокрылые машины, как Ка-26, Ка-50, Ка-52. Я преднамеренно упоминаю только знаковые и известные вертолеты камовской серии, хотя их намного больше находится в применении».

Новый американский вертолет планировалось использовать как разведчика, а также в качестве боевого вертолета. Он переносит экипаж из 2 человека и 4 бойцов.

Однако теперь вертолет, скорее всего, не станет массовым воздушным транспортным средством. Как не взлетят ещё долго американские ракетные двигатели: американские лоббисты защитили от санкций ракеты «Протон». Специалисты по ракетной технике смогли доказать чиновникам Белого дома, что российские носители важны для глобального рынка пусковых услуг.

NASA прекратило все контакты с Роскосмосом, за исключением дел, касающихся Международной космической станции. С самого начала речь шла и о пусковых услугах — США планировали запретить перемещение космических аппаратов с американскими компонентами на территорию России.

Что автоматически делало бы невозможным их запуск «Протонами», стартующими с Байконура, территории официально арендованной Россией у Казахстана. Но в итоге этот пункт в санкционный лист не вошел. Санкции против российских космических технологий привели бы в итоге к дефициту спутниковых каналов связи и изменило бы ситуацию на глобальном рынке…

Странной строкой статистики выглядит новость 2016 года:США закупили в РФ микросхем на 250 млн долларов. Что бы сие могло означать? Неужели угасание "сверхразвитой технологической цивилизации", чьё техническое развитие всё больше и больше подменяет металл глянцем рекламных буклетов, а технические схемы -"пиаровскими"?

Вот только один факт: Две трети (!!!)самолетов ВМС США разучились летать. Это стало известно 6 февраля 2017 г., согласно докладу, поступившему в Пентагон: в настоящее время две трети самолётов американских военно-морских сил F/A-18 Hornet просто нечем и некому поднять с взлётных полос…

Отметим в скобках, что за 2014−2016 годы доля отечественного мяса птицы на внутреннем рынке выросла с 90% до 95%, свинины — с 87% до 93%, говядины — с 68% до 82%.

Выиграли от контрсанкций прежде всего российские производители молочной продукции. Импорт сыров в Россию за 2014−2016 годы сократился на 35,5%, до 158 тыс. тонн, а объем собственного производства вырос на 20,6%, до 463,4 тыс. тонн, подсчитали в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

Поставки овощей защищенного грунта в 2014—2016 годах сократились почти в два раза — с 1,08 млн до 618 тыс. тонн, а внутреннее производство выросло на 21,3%, до 837 тыс. тонн, говорится в материалах Национального плодоовощного союза.

Чем лучше и нагляднее эффект от санкций, тем больше ноют наши "западники" о невыносимой тяготе утрат "доступа к высоким технологиям"….

Как пишет Руслан Карманов, "…Все это унавоживание разума верой в то, что где-то существует волшебная сверхразвитая цивилизация, а вы можете лишь смотреть да грустно вздыхать, — обычная практика колонизаторов в части пропаганды среди населения колоний.

Чтобы самая активная часть этого населения самостоятельно заражалась вирусом веры «там дороги с шампунем моют», самоподдерживала его распространение в социуме, высмеивала неверующих и стремилась любой ценой, перешагнув через что угодно, быть сопричастной. Украсть, убить, все продать — главное, чтобы забрали в волшебную страну, где Все Правильно и Технологично".

Никакой передачи технологий из метрополии в колонии быть не может, кроме разве что продажи конечной продукции, использующей какие-то наработки. Торговля же мифами о технологиях — это весьма прибыльно, но немного другая тема.

Результаты данной промывки мозгов заметны: это «аксиомы» вида «а какой смысл что-то делать, ведь все равно все жутко неэффективно и ни в какое сравнение не идет с тем, что Там уже давно норма; эх, можем только сидеть и грустно посмеиваться». Этакая выученная пассивность пополам с лакейством… «Но меня туда когда-нибудь заберут за хорошее услужение, поэтому надо этого тут добиваться любой ценой, цель оправдывает средства».

Спросите у того, кто постулирует про «итак, мы отстали на 50 лет», чем он занимается.
Услышите про какую-нибудь позицию вида «операционный сотрудник в фирме, помогающей белым господам выводить деньги в Лондон; они мне рассказывают, что там все иначе и если я буду хорошо себя вести и их не подведу, меня, может быть, туда заберут».

"Это — менталитет, воспитанный именно теми самыми вроде как безвредными мечтательными сказками про «в Японии, знаешь, там давно роботы за людей работают» и следующими из оных выводами про «да, а что поделаешь, уже ничего не поделаешь — смысл что-то делать».

Избавление от этой выученной беспомощности — важнейший компонент самой возможности существования будущего в реальности, а не в обсуждениях" – справедливо подчёркивает Р. Карманов.

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Не будем "квасными патриотами", будем настоящими. Сказать, что всё на Запада фуфло, и никакой интересной техники у них нет – не наш путь. Это шапкозакидательство.

Конечно же, в погоне за быстрой и паразитарной наживой в рамках либерализации рынков Запад с 1980-го года сильно сдал, и всё чаще демонстрирует коррупционно-очковтирательскую одышку. Но он ещё многое умеет и многое может. Как пелось в детской песенке – "есть у человечества техника железная, безусловно нужная, и весьма полезная"…

Отрицать не будем. Не будем вставать на позицию – "ну, а мне приятнее чудеса народные, волки говорящие, туфли быстроходные". Нам "техника железная" повсюду интересна, повсюду поучительна, а особенно на веками инженерно сверхразвитом Западе. Такую многовековую традицию инженерии за считанные годы либеральным антицивилизационным развалом не возьмёшь!

Есть много справедливого в нытье тех, кто подчеркивает, что мы уже не можем (скажите "спасибо" реформаторам!) производить более половины потребляемой нами технической продукции, подсели на экспорт и санкции по нам больно ударят. Да – ударят. И больно.

Но никакого иного выбора у нас нет. Лучше пусть нас ударит сейчас больно, чем лет через пять – смертельно. Уступать шантажистам-беспредельщикам, какими показали себя США – нельзя, даже если технически от них в чём-то зависим. Израиль не ведёт переговоров с террористами – и правильно делает. Нельзя уступать вымогателям: иначе придётся уступать бесконечно.

Что касается техники, то напомню: параллельно бытовой техники всегда (и даже с опережением) развивается техника уничтожения. Где строят трактора – там и танки. Химия не противогаз Зелинского вначале придумала, а удушливые газы имени кайзера…

Когда нам говорят о весьма полезной технике – не будем забывать, что польза – понятие относительное. Кому польза, а кому и вред. Скажем, легендарный мелок "Машенька", уничтоживший в России тараканов -нам был очень полезен, а вот тараканам – прямо скажем, наоборот.

Бывшие советские люди всё ещё живут в советской иллюзии: если где-то придумали что-то хорошее, то скоро и мне станет хорошо. Вырастили где-то в СССР большой урожай- значит, мне сытнее станет. Создали где-то робота-столяра, значит, он мне лично скоро мебель делать начнёт…

Но это логика социализма. У рынка логика совсем другая. Если где-то что-то сделали, то тебя это или не касается, или просто убить может. Весь вопрос – кто ты в сознании создателей очередного суперэффективного мелка "Машенька" – жилец или таракан?

В отношении России всегда действовал приоритет высоких технологий уничтожения перед технологиями бытовыми. Поступавшие в РФ беспрепятственно(с нашей стороны) технологии были в первую очередь технологиями уничтожения. Их задачей была и остаётся ликвидация местного населения.

Оттого нам нужен технологический паритет, нужно собственное техническое развитие, собственные технологии. Это, конечно, тяжелее, чем просто взять готовые технологии у доброго Запада – если бы этот добрый Запад был в природе. Но его в природе нет. Его технологии эффективны- но прежде всего, для вытеснения конкурентов. Не ублажения, не удовлетворения – а вытеснения и уничтожения.

Их монополия как центра поставок высоких технологий – стала бы прологом их монополии на жизнь и владение планетой Земля. Не понимая этого, скуля о том, что шантажисты и вымогатели могли бы дать нам технологии – если бы мы выполнили все их террористические требования – мы не имеем шансов даже на простое выживание.



А. Леонидов


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, леонидов, Россия, США, технологии
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