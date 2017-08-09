Современная музыкальная индустрия и её влияние на общество. Где искать хорошие песни?

Четвёртая лекция проекта Научи хорошему из курса «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры» (14+).

Современная музыкальная индустрия

Как часто до нас отовсюду доносится музыка. Музыка становится звуковым фоном нашей жизни. А знакомы ли вам ощущения, когда вот просто забыл взять с собой наушники? Тишина, нет – даже пустота. Непривычно, и руки стремятся что-то включить. Перестает играть музыка – включается внутренний голос, а его слушать как-то совсем не хочется. Напоминает нам о незаконченных делах, укоряет в чем-то, серьезные мысли приносит. Нет, поскорее бы уже начался новый трек. Мы просто привыкли к музыке, привыкли, что всё время не одни, а с этими весёлыми (или не очень) музыкальными ритмами.

Наверное, у каждого есть любимые мелодии, при звуке которых где-то глубоко внутри всплывают строки знакомых песен. При этом часто так бывает, что текст песни человек знает наизусть, а о смысле запечатлённых в памяти и даже часто произносимых слов он никогда и не задумывался. Так происходит потому, что музыку большинство людей привыкли слушать в формате фона или отдыха, то есть, расслабившись и ни о чём не думая, наслаждаясь эмоциями или просто погрузившись в сторонние мысли.

В результате такого прослушивания мировоззрение человека наполняется текстами и смыслами, не прошедшими фильтрацию на уровне сознания. А так как информация подаётся в сопровождении различных ритмов и мелодий, то усваивается она очень хорошо, и в дальнейшем с уровня подсознания начинает влиять на поведение человека. Какие же программы поведения транслирует массовой аудитории современная популярная музыка – та, которую крутят по телевизору и на радио, и можно ли к ней относиться неосознанно, то есть не задумываясь о её влиянии? Давайте посмотрим несколько видеообзоров:

После просмотра этих видеороликов уместно вспомнить цитату древнекитайского философа Конфуция: «Разрушение любого государства начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречён на вырождение».

Обратите внимание, в последнем обзоре речь шла не только о содержании конкретных песен, но и об общей направленности тематики популярной музыки. Это важный нюанс, который надо учитывать. Ведь музыка должна отражать разные аспекты нашей жизни, а не возвышать какой-то один до несоответствующего ему размера и важности.

Творчество человека, когда оно идёт от души, всегда отражает его внутренний мир, затрагивает вопросы личного развития, поиска ответов на волнующие вопросы. Если же творчество подменяется бизнесом, и на первое место выходит зарабатывание денег, то его содержание автоматически наполняется соответствующими смыслами и формами: примитивными, шаблонными, пресными, глупыми.

Прослушивание того контента, который сегодня крутят на музыкальных телеканалах и в эфире большинства радиостанций, представляет собой реальный процесс программирования людей на бессознательную реализацию в своей жизни всех перечисленных в роликах моделей поведения.

При этом в представленных видеообзорах проводился анализ только содержания текстов и видеоряда клипов, но огромное влияние на человека оказывает и ритм, и тональность, и мелодичность, и громкость музыки. Ведь любая музыка – это, в конце концов, вибрации, которые могут либо гармонировать с внутренним состоянием человека, либо в прямом смысле действовать разрушительно.

Влияние музыки на общество

Диссонанс в музыке, резкие перепады ритма, громкое звучание – всё это организм воспринимает как стресс, как загрязняющий фактор, который воздействует не только на нервную, но также и на сердечно-сосудистую и эндокринную системы. В интернете вы можете найти результаты множества экспериментов, которые показывают, что если классическая или народная музыка улучшают психические способности, то современная попсовая музыка, построенная на одних и тех же ритмах, или тяжёлая рваная музыка наоборот угнетают психику человека, ухудшая память, абстрактное мышление, внимательность.

Наглядно увидеть влияние музыки можно вот на этих картинках:

Эти фотографии сделаны японским исследователем Масару Эмото. Он подвергал воду воздействию разных мелодий и речи человека, после чего замораживал её и фотографировал с большим увеличением полученные замороженные кристаллы воды. Как видно на слайде, под воздействием звуков классической музыки кристаллы дистиллированной воды приобретают изящные симметричные формы, под воздействием тяжёлой музыки или негативных слов, эмоций замороженная вода образует хаотические, фрагментированные структуры.

Учитывая, что мы все по большей части состоим из воды, можете себе представить, какое значительное влияние на нас оказывает музыка. По этой причине к выбору тех композиций, которые вы часто слушаете сами или включаете детям, следует относиться осознанно, оценивая воздействие музыки и эффект, который вы хотели бы получить.

Музыка влияет на человека в 3-х аспектах:

Содержательный посыл текстов песен и видеоряда клипов Вибрации музыки (ритм, тональность, мелодичность, тембр голоса и т.д.) Личные качества популярных исполнителей, чья жизнь выставлена напоказ

Третьим пунктом на этом слайде мы выделили личный аспект, связанный с нравственностью тех исполнителей, которые получают известность и славу. Так как современный шоу-бизнес построен на том, что выносит на публичное обсуждение всю личную жизнь так называемых звёзд, навязывая подрастающим поколениям их в качестве кумиров, олицетворяющих «успех», то при оценке современных песен надо учитывать и образ жизни, который своим примером транслируют их исполнители.

Все, наверное, слышали про такую популярную западную певицу, как Мадонна. Давайте посмотрим, какую идеологию она продвигает своим творчеством, да и личным примером.

В рамках проекта Научи хорошему были сделаны аналогичные обзоры на других самых популярных западных исполнителей: Майли Сайрус, Леди Гагу, Рианну, – и везде одно и то же. Их карьера развивается как по шаблону: из относительно простых и скромных девушек они, войдя в индустрию шоу-бизнеса, постепенно превращаются в тех, чьи фотографии и плоды творчества даже неловко демонстрировать в ходе лекции из-за навязчивой вульгарности и пошлости.

При этом именно этих звёзд постоянно награждают главными музыкальными премиями, их клипы крутят на телеканалах и радиостанциях, даже у нас в России регулярно звучат их песни. То есть так же, как в кинематографе, в музыкальной индустрии выстроена та же самая система, опирающаяся на 3 главных инструмента: институты премий, финансовые потоки и контроль над центральными СМИ.

Где искать хорошие песни?

Через этот заслон хорошим исполнителям – тем, которые поют действительно осмысленные песни и стараются направлять своё творчество на благо людей, пробиться практически невозможно. Ситуация начинает меняться только сегодня, когда с появлением Интернета каждый человек получил возможность через свои аккаунты в соцсетях, через ведение блогов и создание сайтов выступать в роли самостоятельного средства массовой информации.

Появление проекта Научи хорошему и многих других объединений неравнодушных людей – это закономерный процесс разрушения старой системы, построенной на жёстком контроле лиц, допущенных к СМИ. И именно в Интернете можно найти песни тех исполнителей, которых вы не услышите по телевизору, но чью музыку действительно приятно и полезно слушать.

Они также ездят с гастролями по городам, выступают на сценах, собирают полные залы, но их фотографии не печатают в глянцевых журналах, а и их песни не транслируют на популярных радиостанциях или музыкальных телеканалах. Потому что для современной музыкальной индустрии, их творчество не подходит по «формату», определяемому и навязываемому широкой аудитории через всё те же средства массовой информации, а точнее – средства формирования и управления общественным сознанием.

В качестве примера осмысленного творчества предлагаем вашему вниманию одну из песен, которую придумали и записали читатели проекта Научи хорошему.

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Источник: whatisgood.ru