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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 августа 2017

09:51. 9 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Россия, США и Израиль ведут секретные переговоры по перемирию в Сирии, — СМИ

Россия, США и Израиль ведут секретные переговоры по перемирию в Сирии, — СМИ | Русская весна

Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов.

Сообщается, что встречи состоялись в иорданской столице Аммане, а также в одной и европейских столиц до того, как стало известно о соглашении России и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступала против соглашения по зонам деэскалации, заявив, что Москва и Вашингтон не обращают должного внимания на необходимость выведения иранских сил из Сирии.

Источники издания, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ведущие дипломаты и представители сил безопасности из Израиля, России и США приняли участие в переговорах. От израильской стороны на встречах присутствовали представители министерства иностранных дел, министерства обороны, израильской внешней разведки «Моссад» и вооруженных сил страны.

Американскую сторону представлял спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря Майкл Ратни, а также представитель президента США в коалиции против террористической группировки ИГИЛ* Бретт Макгерк. Российскую делегацию возглавлял спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как пишет издание, в Аммане в один и тот же день прошли две встречи по перемирию в Сирии. В первой принимали участие представители Израиля, России и США, где Тель-Авив представил свою позицию Вашингтону и Москве. Вторая встреча проходила между Израилем, США и Иорданией, в ходе которой совпала точка зрения Тель-Авива и Аммана.

Через несколько дней представители Израиля, США и РФ встретились в одной из европейских столиц. Как отметил источник издания, в этих переговорах, по сравнению со встречей в Иордании, принимали участие более высокопоставленные представители стран.

Как сообщили израильские чиновники, основной спор касался того, что американцы и русские рассматривали перемирие и создание зон деэскалации в качестве тактических и практических мер по стабилизации ситуации и создания возможности концентрации усилий на борьбе с ИГИЛ и урегулировании гражданской войны в Сирии.

Израиль полагает, что соглашение должно рассматриваться в долгосрочной и стратегической перспективе и фокусироваться на степени иранского влияния в Сирии после окончания войны.

По данным издания, Тель-Авив заявил своим собеседникам, что соглашение должно обеспечить решение проблемы присутствия Ирана на всей территории Сирии. Израильтяне сообщили российской и американской стороне, что те должны потребовать вывода из Сирии иранских войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ливанского движения «Хезболлах» и шиитских ополченцев. В противном случае Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой.

Как сообщил источник издания, Израиль был недоволен заключенным между США и РФ соглашением, так как в нем ни разу не упоминался Иран или «Хезболлах». Также в нем не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии.

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Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. По словам российской стороны, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

* запрещенная в РФ террористическая группировка

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Правление» ИГИЛ в Центральной Сирии близится к концу: ВКС РФ и САА штурмуют последний оплот террористов (КАРТА)

«Правление» ИГИЛ в Центральной Сирии близится к концу: ВКС РФ и САА штурмуют последний оплот террористов (КАРТА) | Русская весна

Потеря стратегического города Эс-Сухнэ является началом худших времен для ИГИЛ в Центральной Сирии, поскольку их «силы» слишком малы и к тому же окружены правительственными войсками.

Несмотря на сильное сопротивление, террористы не могут дальше удерживать этот регион из-за нехватки живой силы и постоянных авиаударов ВКС России.

Сирийская Арабская Армия сейчас готовится захватить последний оплот террористов в Центральной Сирии и вынудить врага отступить в провинцию Дейр эз-Зор.

Город Акербат уже давно является одним из основных опорных пунктов боевиков в Центральной части САР, потому что он расположен недалеко от границ провинций Хама, Хомс и Ракка.

Сейчас Армия Сирии и ВКС РФ проводят военную операцию по зачистке этого анклава от террористов.

Потеря этого оплота не оставит боевикам никакого выбора, кроме как сдать Центральную Сирию и переместить свои оставшиеся силы в восточную часть страны.

Как сообщала «Русская Весна», в последние дни наблюдается крах обороны ИГИЛ*: ВКС РФ и Армия Сирии освободили 3 города в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА).

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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«Правление» ИГИЛ в Центральной Сирии близится к концу: ВКС РФ и САА штурмуют последний оплот террористов (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В горах Латакии вспыхнули ожесточенные бои между боевиками

В горах Латакии вспыхнули ожесточенные бои между боевиками | Русская весна

В понедельник начались ожесточенные боестолкновения между террористическими группировками в северо-восточной части провинции Латакия, об этом в среду сообщили СМИ сирийской оппозиции и сайты самих бандформирований.

Согласно собщениям, боевики «Файлак Аш-Шам» («Корпус Шама») штурмовали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА/FSA) в Курдских горах (Джабаль Аль-Акраб) в понедельник, что привело к масштабным боестолкновениям в этом районе. В результате чего был уничтожен командир «Бригады свободы» ССА Ахмад Аль-Джассим.

После этого ССА выступила с официальным заявлением, в котором потребовала, чтобы «Корпус Шама» ответил за убитого командира «Бригады свободы» в Джабаль Аль-Акрабе в понедельник.

Боевикам «Файлак Аш-Шама» было предоставлено 24 часа, в противном случае, «Свободная сирийская армия» начнет атаковать их позиции на северо-востоке Латакии.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что «Армия Ислама» нанесла удар в спину и атаковала «Аль-Каиду»* под Дамаском, объявив ей войну на уничтожение (ФОТО).

Читайте также: Крах обороны ИГИЛ: ВКС РФ и Армия Сирии освободили 3 города в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

*запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«США и Катар бросят вас, а ВКС и САА уничтожат!» — Армия Сирии начинает наступление под Алеппо (ВИДЕО)

«США и Катар бросят вас, а ВКС и САА уничтожат!» — Армия Сирии начинает наступление под Алеппо (ВИДЕО) | Русская весна

Командование Сирийской арабской армии продолжает усиливать группировку войск в Алеппо и подготовку к широкомасштабному наступлению. Войска проводят разведку боем и занимают новые территории.

Однако несмотря на это, правительство Сирии по-прежнему открыто к диалогу с теми, кто готов сложить оружие, с теми, кто заинтересован в мире и спокойствии в их родной стране. Сирийский офицер на видео обращается к террористам с призывом сдаться:

«Я призываю всех боевиков “Джебхат ан-Нусры”*, а также всех, кто их поддерживает, сдаться САА и сложить оружие. Явитесь на ближайшие контрольно-пропускные пункты и сдавайтесь, потому что все государства сплотились для борьбы с вами.

Поддерживающие вас США, Катар и Саудовская Аравия бросят вас, и начнется война между ними. Я призываю вернуться обратно к нашей матери Сирии. САА и ВКС РФ продолжат освобождать все сирийские земли, поэтому советую еще раз всем боевикам сложить оружие и вернуться на Родину!»  

Читайте также: Удар в спину: «Армия Ислама» атаковала «Аль-Каиду»* под Дамаском и объявила ей войну на уничтожение (ФОТО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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