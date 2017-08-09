Противостояние США и России

Что же касается противостояния Соединённых Государств Америки и Российской Федерации, то это противостояние естественным образом вытекает из нескольких факторов. Первый из них – это несколько директив Совета Национальной Безопасности, разработанных на рубеже 50-60-х годов. Где сказано, что Соединённые Государства Америки должны предотвратить появление в мире каких бы то ни было сил и структур способных даже не то чтобы противостоять Соединённым Государствам, а отказаться исполнять какие либо их распоряжения. То есть эти директивы явным образом предписывают Соединённым Государствам оказаться единственным властелином всего мира. А Россия в силу исторических причин и в силу особенностей русской цивилизации сформированных этими историческими причинами уже много раз оказывалась и скорее всего ещё не раз окажется главным препятствием на пути любого желающего взять весь мир под свой контроль. Соответственно и Соединённые Государства до тех пор пока эти директивы Совета Национальной Безопасности действуют будут рассматривать нашу страну как своего естественного врага и будут нацелены на её уничтожение.

Но дело не только в этом. Дело ещё и в том, что нынешняя глобальная экономическая финансовая структура изначально строившееся как защищающая интересы всего мира фактически постепенно выродилась в средство ограбления всего мира Соединёнными Государствами. Не буду вдаваться в подробности. Об этом у меня очень много статей написано, но достаточно назвать результат работы этой структуры. В последние четверть века Соединённые Государства Америки потребляют в двое больше чем производят. И естественно это чем дальше тем меньше нравится тем за чей счёт американцы так благополучны.

Самое же страшное, что эта система, как оказалось по опыту её развития, хотя изначально задумана как средство повышения всеобщего благосостояния, но в конечном счёте привела к его существенному понижению. То есть мир в целом сейчас производит и потребляет в несколько раз меньше чем мог бы производить и потреблять, если бы ему не было навязано вот данная конкретная система глобального разделения труда. И это дополнительная причина для всеобщего недовольства Соединёнными Государствами Америки удерживающими эту систему.

И Соединённые Государства сейчас противостоят не только нам, но и всему остальному миру. Ну а опыт истории показывает, что такое противостояние всегда заканчивается в пользу всего остального мира. И поэтому, хотя американцы естественно очень недовольны этим сопротивлением, но рано или поздно им придётся перейти на другую систему собственного и глобального развития. Собственно Трамп как раз и предложил в своей предвыборной программе такую систему.

Источник: vassermans.ru