Образовательный процесс как имитация
В статье использованы материалы Александра Иванова бывшего профессора ПетрГУ.
Основная традиция советской школы – учить всех! Раньше, школьнику чтобы получить аттестат о среднем образовании, нужно было сдать выпускные экзамены по восьми дисциплинам. Основная цель экзаменов – измерить уровень знаний, а основная задача – ориентировать ученика учиться, а учителя учить. Таким образом, все были заинтересованы в высоком качестве знаний школьников.
Для поступления в ВУЗ нужно было сдать отдельно экзамены и подготовка к ним, была заботой самого поступающего. ВУЗы сами задавали необходимый уровень знаний для поступления.
ЕГЭ объединил две функции экзаменов выпускную и вступительную. И вместо того чтобы упростить поступление в ВУЗ, он фактически ликвидировал среднее образование в стране.
В настоящее время то, что происходит в школе трудно назвать образовательным процессом, здесь подходит слово имитация! В школах сейчас имитируют процесс образования.
С началом учебного года, вся страна начинает готовиться, к сдачи единого экзамена как к войне! Детей натаскивают на решение однотипных заданий, просто тренируя их память. Но дело даже не в этом.
Из двенадцати нынешних ЕГЭ, обязательными для получения аттестата о среднем образовании являются только два — русский язык и базовая математика. Остальные экзамены школьники сдают в добровольном порядке и практически лишь в том случае, когда они нужны для поступления в вуз (т. е. это в чистом виде вступительные испытания). Таким образом, ученик бросает все силы на подготовку к ЕГЭ, а другие предметы расцениваются как излишняя нагрузка. Допустим, школьник выбирает сдавать ЕГЭ по биологии и химии, тогда все остальные предметы (физика, обществознание, история, литература и т.д.) ему в принципе не нужны, он может на них даже не ходить. Другой выбирает историю и обществознание, и тогда на остальные предметы можно махнуть рукой. Зачем они нужны, если ЕГЭ по ним сдавать не надо. В такой системе учитель получает полную свободу не обращать внимания на детей, не интересующихся его предметом (а работа с отстающими — самая неприятная нагрузка для учителя), а ученик — свободу не учиться. Заметим, что в условиях такой «свободы» появляется возможность вообще никого не учить, а лишь имитировать образовательный процесс.
Сейчас существует 2 ЕГЭ по математике – базовый и профильный. Базовый ЕГЭ сдают все ребята, в нём 20 заданий, если решить правильно хотя бы 7 из них, то получаешь минимальный проходной балл, его достаточно для получения аттестата об окончании школы и для поступления в ВУЗ. Что же там за задания?! Все желающие могут найти их интернете:
- Найди значение выражения (6,7-3,2)2,4
- ЕГЭ по физике сдавали 25 выпускников школы, что составляет треть от общего количества выпускников. Сколько выпускников этой школы не сдавали экзамен по физике?
- Найдите m из равенства F= ma, если F = 84 и а =12.
- Найдите S из равенства S = v0t + at 2/2 , если v0 = 6, t = 2, a = −2.
Найдите значение выражения (2·√13− 1)·(2·√13+ 1).
- Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 100 рублей?
- Найдите корень уравнения log2(x − 3) = 6.
- Из каждых 100 лампочек, поступающих в продажу, в среднем 3 неисправны. Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине лампочка, окажется исправной?
- Витя выше Коли, но ниже Маши. Аня не выше Вити. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
а) Маша самая высокая из указанных четырёх человек.
б) Аня и Маша одного роста.
в) Витя и Коля одного роста.
г) Коля ниже Маши.
10) Найдите трёхзначное число, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
Из 20 заданий базового ЕГЭ десять — такие. Остальные немного сложнее, но они никому не нужны: для получения аттестата достаточно решить 7, с запасом — 10.
Отсюда видно, что уровень государственной аттестации по математике в 11 классе практически не выходит за пределы начальной школы. Если школьник знает таблицу умножения, деление, сложение, вычитание (а это изучается в начальной школе), то он с лёгкостью сдаст ЕГЭ по математике в 11 классе! Зачетный порог ЕГЭ по русскому языку аналогичный: его вполне преодолевает средний выпускник начальной школы.
Для сравнения посмотрим ЕГЭ по физике, минимальный проходной балл в 2017 году равен 36, для преодоления порога необходимо верно решить первые 10 заданий из 32. Первые 10 заданий – это уровень 7-8 класса школьного курса физики. Соответственно, если школьник хочет набрать баллов больше минимального проходного (планирует поступить на бюджет), то нужно знать курс физики хотя бы 9 класса. Но таких знаний, в любом случае будет недостаточно для учёбе в ВУЗе. Примеры заданий по физике можно найти в интернете.
Снижение уровня знаний (уровня подготовки) – вынуждает минимальный проходной балл снижать с каждым годом! Может в итоге он будет сведён к нулю?
Другой важный момент, в старших классах (10 -11) остаются ребята с разными эгешными интересами (кто-то идёт в мед, кто-то на инженера, кто-то на филолога и т.д.) соответственно в рамках одного класса подготовить их к ЕГЭ невозможно. Учитель проходит с ними программу понимая, что никому она не нужна, даже тем кто будет сдавать ЕГЭ по его предмету, потому что подготовка к ЕГЭ требует иных технологий.
Система ЕГЭ фактически ликвидировала среднее образование в его прежнем понимании, когда от выпускника требовали знания всех предметов школьной программы.
Статистика и исследования показывают стремительное падение знаний школьников!
По результатам ЕГЭ-2012 около 14% выпускников практически ничего не вынесли из курса математики средней школы (см. [1] И.В.Ященко, А.В.Семенов, И.Р.Высоцкий. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания математики. ФИПИ. 2014.) В 2014 году таких школьников стало уже почти 25%, о чем объявил глава Рособрнадзора С.Кравцов на коллегии Минобрнауки 1 октября 2014 года (см. < ![CDATA[
Осенью 2014 года было впервые проведено национальное исследование качества образования (НИКО) по математике в 5-7 классах. Организатор и руководитель НИКО И.Ященко, сообщил, что в 7-х классах 50% учеников уже выпали из учебного процесса (попросту говоря, математику не воспринимают), а общие результаты семиклассников при решении элементарных задач хуже, чем у школьников 5 класса. Немыслимый феномен, когда в результате обучения уровень знаний падает!
Не стоит оставлять без внимание и современные учебники! Если раньше учебники писались творческим коллективом, в который входили профессора, кандидаты наук, аспиранты, доценты, студенты. Потом написанный учебник апробировался на практике в течение нескольких лет, и только после этого его издавали. То сейчас такого нет, учебники пишут все кому ни лень. Отсюда такое количество ошибок, опечаток и просто чуши несусветной — не существующих предметов и явлений на самом деле.
Задание по русскому языку: прочитай диалог и расставь знаки препинания: Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу — Оее Ляпа Како ляпупы некузявые и нетютюйные — Нетютюйные — Нетютюйные. (Что дети узнали из этого диалога?)
Основы правовых знаний: задание: Бобров бил Лосеву куском бетона по голове, душил её металлическим проводом, перерезал вены, выполняя распоряжение Мальцеваубить быстро. Однако смерть Лосевой не наступила. После этого Бобров произнёс: «Всё, больше не могу» и вызвал скорую помощь. Имел ли место добровольный отказ? Надлежит ли Бобров уголовной ответственности?
Учебник по математике для пятого класса Латотина и Чеботаревского. Вот несколько задач: Примазище нашел в поле 96 шкледулок. А Примазёнок нашёл 64 шкледулки. Насколько больше шкледулок нашел Примазище, чем Примазёнок? Задача: Папа, мама и старшие сестры ужинают, а младший бpат Васенька сидит под столом и пилит ножку стола со скоростью 3 см в минуту. Через сколько минут закончится ужин, если толщина ножки стола 9 см?
И т.д.
Сейчас Минобр предлагает убрать из программы по литературе русских классиков, дети их не понимают. Конечно, после таких заданий, Толстого и Пушкина воспринимать просто невозможно! И ни дети виноваты, что они не понимают красивый русский язык, и не учителя, а тестовая система.
Идея импортозамещения (курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения < ![CDATA[
Минобр науки и все высшие чиновники говорят, современный школьник способен сам определить, какие предметы и в каком объёме ему учить. Современный школьник сам может выбрать траекторию своего развития! Но как школьник может выбрать, если выбора нет. Если он имеет смутное представление о физике, химии, биологии, литературе и т.д. У него нет в голове чёткой логики, последовательности, что из чего вытекает, нет целостной картины мира.
Введение ЕГЭ свело всё образование в стране – к иллюзии образования! Сейчас наше образование, особенно высшее спасают олимпиады для школьников! В настоящее время их в стране насчитывается около сотни, к ним привлекаются ребята, начиная с 5 класса. По форме проведения заключительные туры этих олимпиад представляют из себя классические вступительные экзамены, которые проводят преподаватели вузов без камер видеонаблюдения, металлоискателей и прочих атрибутов ЕГЭ. Олимпиады задают школьникам иные ценностные ориентиры, соответствующие нашим образовательным традициям.
Может уже пора открыто говорить что ЕГЭ – это настоящая катастрофа для России. Что в России нет образования! И стоит реально задуматься о возврате советской системы обучения!
В статье использованы материалы А.В. Иванова “ЕГЭ или образование — третьего не дано”: < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info
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Возврат советской системы в образовании не худший вариант решения проблемы , но не достаточный ,тут много чего можно обсудить .Почему бы не вывести например ЕГЭ за рамки среднего образования и вернуть в среднюю школу сдачу экзаменов .ЕГЭ можно сдавать и в школе и в других учебных заведениях , но только при поступлении в вуз и не иначе , причем разделив на несколько тематик соответственно с направленностью вуза.Наверно много наработок есть которые имеет смысл внедрить в образование , но основная проблема по моему в другом .А именно , никто и не собирается ничего менять , потому как существующая система устраивает руководство ..или ему просто нет дела до него . Сегодняшнее управление страной и есть катастрофа по многим направлениям ..