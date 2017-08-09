Образовательный процесс как имитация

В статье использованы материалы Александра Иванова бывшего профессора ПетрГУ.

Основная традиция советской школы – учить всех! Раньше, школьнику чтобы получить аттестат о среднем образовании, нужно было сдать выпускные экзамены по восьми дисциплинам. Основная цель экзаменов – измерить уровень знаний, а основная задача – ориентировать ученика учиться, а учителя учить. Таким образом, все были заинтересованы в высоком качестве знаний школьников.

Для поступления в ВУЗ нужно было сдать отдельно экзамены и подготовка к ним, была заботой самого поступающего. ВУЗы сами задавали необходимый уровень знаний для поступления.

ЕГЭ объединил две функции экзаменов выпускную и вступительную. И вместо того чтобы упростить поступление в ВУЗ, он фактически ликвидировал среднее образование в стране.

В настоящее время то, что происходит в школе трудно назвать образовательным процессом, здесь подходит слово имитация! В школах сейчас имитируют процесс образования.

С началом учебного года, вся страна начинает готовиться, к сдачи единого экзамена как к войне! Детей натаскивают на решение однотипных заданий, просто тренируя их память. Но дело даже не в этом.

Из двенадцати нынешних ЕГЭ, обязательными для получения аттестата о среднем образовании являются только два — русский язык и базовая математика. Остальные экзамены школьники сдают в добровольном порядке и практически лишь в том случае, когда они нужны для поступления в вуз (т. е. это в чистом виде вступительные испытания). Таким образом, ученик бросает все силы на подготовку к ЕГЭ, а другие предметы расцениваются как излишняя нагрузка. Допустим, школьник выбирает сдавать ЕГЭ по биологии и химии, тогда все остальные предметы (физика, обществознание, история, литература и т.д.) ему в принципе не нужны, он может на них даже не ходить. Другой выбирает историю и обществознание, и тогда на остальные предметы можно махнуть рукой. Зачем они нужны, если ЕГЭ по ним сдавать не надо. В такой системе учитель получает полную свободу не обращать внимания на детей, не интересующихся его предметом (а работа с отстающими — самая неприятная нагрузка для учителя), а ученик — свободу не учиться. Заметим, что в условиях такой «свободы» появляется возможность вообще никого не учить, а лишь имитировать образовательный процесс.

Сейчас существует 2 ЕГЭ по математике – базовый и профильный. Базовый ЕГЭ сдают все ребята, в нём 20 заданий, если решить правильно хотя бы 7 из них, то получаешь минимальный проходной балл, его достаточно для получения аттестата об окончании школы и для поступления в ВУЗ. Что же там за задания?! Все желающие могут найти их интернете:

Найди значение выражения (6,7-3,2)2,4 ЕГЭ по физике сдавали 25 выпускников школы, что составляет треть от общего количества выпускников. Сколько выпускников этой школы не сдавали экзамен по физике? Найдите m из равенства F= ma, если F = 84 и а =12. Найдите S из равенства S = v 0 t + at 2/2 , если v 0 = 6, t = 2, a = −2.

Найдите значение выражения (2·√13− 1)·(2·√13+ 1).

Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 100 рублей? Найдите корень уравнения log 2 (x − 3) = 6. Из каждых 100 лампочек, поступающих в продажу, в среднем 3 неисправны. Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине лампочка, окажется исправной? Витя выше Коли, но ниже Маши. Аня не выше Вити. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

а) Маша самая высокая из указанных четырёх человек.

б) Аня и Маша одного роста.

в) Витя и Коля одного роста.

г) Коля ниже Маши.

10) Найдите трёхзначное число, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Из 20 заданий базового ЕГЭ десять — такие. Остальные немного сложнее, но они никому не нужны: для получения аттестата достаточно решить 7, с запасом — 10.

Отсюда видно, что уровень государственной аттестации по математике в 11 классе практически не выходит за пределы начальной школы. Если школьник знает таблицу умножения, деление, сложение, вычитание (а это изучается в начальной школе), то он с лёгкостью сдаст ЕГЭ по математике в 11 классе! Зачетный порог ЕГЭ по русскому языку аналогичный: его вполне преодолевает средний выпускник начальной школы.

Для сравнения посмотрим ЕГЭ по физике, минимальный проходной балл в 2017 году равен 36, для преодоления порога необходимо верно решить первые 10 заданий из 32. Первые 10 заданий – это уровень 7-8 класса школьного курса физики. Соответственно, если школьник хочет набрать баллов больше минимального проходного (планирует поступить на бюджет), то нужно знать курс физики хотя бы 9 класса. Но таких знаний, в любом случае будет недостаточно для учёбе в ВУЗе. Примеры заданий по физике можно найти в интернете.

Снижение уровня знаний (уровня подготовки) – вынуждает минимальный проходной балл снижать с каждым годом! Может в итоге он будет сведён к нулю?

Другой важный момент, в старших классах (10 -11) остаются ребята с разными эгешными интересами (кто-то идёт в мед, кто-то на инженера, кто-то на филолога и т.д.) соответственно в рамках одного класса подготовить их к ЕГЭ невозможно. Учитель проходит с ними программу понимая, что никому она не нужна, даже тем кто будет сдавать ЕГЭ по его предмету, потому что подготовка к ЕГЭ требует иных технологий.

Система ЕГЭ фактически ликвидировала среднее образование в его прежнем понимании, когда от выпускника требовали знания всех предметов школьной программы.

Статистика и исследования показывают стремительное падение знаний школьников!

По результатам ЕГЭ-2012 около 14% выпускников практически ничего не вынесли из курса математики средней школы (см. [1] И.В.Ященко, А.В.Семенов, И.Р.Высоцкий. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания математики. ФИПИ. 2014.) В 2014 году таких школьников стало уже почти 25%, о чем объявил глава Рособрнадзора С.Кравцов на коллегии Минобрнауки 1 октября 2014 года (см. < ![CDATA[ ]]> http://www.ug.ru/news/13017< ![CDATA[]]>). ОГЭ-2014 показал, что среди девятиклассников этот показатель варьировался от 30 до 50% в зависимости от региона (см. упомянутую выше работу [1] И.Ященко и др.).

Осенью 2014 года было впервые проведено национальное исследование качества образования (НИКО) по математике в 5-7 классах. Организатор и руководитель НИКО И.Ященко, сообщил, что в 7-х классах 50% учеников уже выпали из учебного процесса (попросту говоря, математику не воспринимают), а общие результаты семиклассников при решении элементарных задач хуже, чем у школьников 5 класса. Немыслимый феномен, когда в результате обучения уровень знаний падает!

Не стоит оставлять без внимание и современные учебники! Если раньше учебники писались творческим коллективом, в который входили профессора, кандидаты наук, аспиранты, доценты, студенты. Потом написанный учебник апробировался на практике в течение нескольких лет, и только после этого его издавали. То сейчас такого нет, учебники пишут все кому ни лень. Отсюда такое количество ошибок, опечаток и просто чуши несусветной — не существующих предметов и явлений на самом деле.

Приведу некоторые примеры, взятые из статьи (Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах):

Задание по русскому языку: прочитай диалог и расставь знаки препинания: Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу — Оее Ляпа Како ляпупы некузявые и нетютюйные — Нетютюйные — Нетютюйные. (Что дети узнали из этого диалога?)

Основы правовых знаний: задание: Бобров бил Лосеву куском бетона по голове, душил её металлическим проводом, перерезал вены, выполняя распоряжение Мальцеваубить быстро. Однако смерть Лосевой не наступила. После этого Бобров произнёс: «Всё, больше не могу» и вызвал скорую помощь. Имел ли место добровольный отказ? Надлежит ли Бобров уголовной ответственности?

Учебник по математике для пятого класса Латотина и Чеботаревского. Вот несколько задач: Примазище нашел в поле 96 шкледулок. А Примазёнок нашёл 64 шкледулки. Насколько больше шкледулок нашел Примазище, чем Примазёнок? Задача: Папа, мама и старшие сестры ужинают, а младший бpат Васенька сидит под столом и пилит ножку стола со скоростью 3 см в минуту. Через сколько минут закончится ужин, если толщина ножки стола 9 см?

И т.д.

Сейчас Минобр предлагает убрать из программы по литературе русских классиков, дети их не понимают. Конечно, после таких заданий, Толстого и Пушкина воспринимать просто невозможно! И ни дети виноваты, что они не понимают красивый русский язык, и не учителя, а тестовая система.

Идея импортозамещения (курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения < ![CDATA[ ]]> взаимных санкций Россией и странами Запада< ![CDATA[]]>) – сейчас даже звучит абсурдно! По факту из школы выходят ребята с уровнем знаний средней школы (если не начальной)! Они идут в ВУЗ, и сталкиваются с проблемой: они не могут учиться, не умеют, элементарно знаний не хватает. В итоге, той и другой стороне в условиях ВУЗа приходится подстраиваться! И получается «мы все учились по не многу чему-нибудь и как-нибудь».

Минобр науки и все высшие чиновники говорят, современный школьник способен сам определить, какие предметы и в каком объёме ему учить. Современный школьник сам может выбрать траекторию своего развития! Но как школьник может выбрать, если выбора нет. Если он имеет смутное представление о физике, химии, биологии, литературе и т.д. У него нет в голове чёткой логики, последовательности, что из чего вытекает, нет целостной картины мира.

Введение ЕГЭ свело всё образование в стране – к иллюзии образования! Сейчас наше образование, особенно высшее спасают олимпиады для школьников! В настоящее время их в стране насчитывается около сотни, к ним привлекаются ребята, начиная с 5 класса. По форме проведения заключительные туры этих олимпиад представляют из себя классические вступительные экзамены, которые проводят преподаватели вузов без камер видеонаблюдения, металлоискателей и прочих атрибутов ЕГЭ. Олимпиады задают школьникам иные ценностные ориентиры, соответствующие нашим образовательным традициям.

Может уже пора открыто говорить что ЕГЭ – это настоящая катастрофа для России. Что в России нет образования! И стоит реально задуматься о возврате советской системы обучения!