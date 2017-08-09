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Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

20:06. 9 августа 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

Новый российский пассажирский самолёт «Иркут» МС-21 завоёвывает популярность на мировом рынке. По некоторым оценкам, спрос на «Магистральный самолёт XXI века» может вырасти на рынке Индонезии до такого уровня, что в азиатском государстве потребуется создать центр по ремонту и обслуживанию данных машин.

Об этом на презентации лайнера российского производства в Джакарте сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, РФ рассчитывает на востребованность МС-21 на динамично растущем рынке авиаперевозок в Индонезии. «Иркут» может стать оптимальным решением для обеспечения надёжной транспортной связи между островами индонезийского архипелага, подчеркнул глава МИД России.

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

Также Лавров отметил, что производитель готов не только осуществлять поставки лайнеров в Индонезию, но и развернуть в стране научно-техническое и производственное сотрудничество с местными партнёрами. Речь может идти об организации регионального центра по ремонту и обслуживанию пассажирского самолёта, добавил он. Как рассказал министр, предполагаемое сотрудничество не будет подвержено какому-либо влиянию политической конъюнктуры.

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

МС-21 является воплощением прогресса авиастроения в РФ за последние годы, заметил глава внешнеполитического ведомства. Это обусловлено не только инновационными разработками в двигателестроении, уникальной электроникой и композитными материалами, сказал Лавров и добавил, что лайнер превосходит по ряду модификаций зарубежных конкурентов.

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

В свою очередь, в министерстве транспорта Индонезии уверены в том, что российская машина будет пользоваться спросом. Как заявил глава ведомства Буди Карья Сумади, РФ имеет большой потенциал в сфере научных технологий. Также он отметил, что именно поэтому призывает индонезийские компании изучить МС-21 и задуматься о его приобретении. Министр транспорта Индонезии добавил, что главный департамент гражданской авиации страны передаст необходимые требования для регистрации нового самолёта.

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

Таким образом, открывая новые горизонты своего применения, российский самолёт МС-21 начинает добиваться мирового признания. Следует отметить, что только недавно – 21 мая 2017 года состоялся первый полёт машины. Поэтому если уже начало пути лайнера ознаменовалось успехом, то и дальнейшее его будущее должно иметь радужные перспективы.

Мировое признание МС-21: русский «Иркут» открывает новые горизонты

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 разрабатывается на базе проекта Як-242 ОАО «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева». Над созданием нового крыла МС-21 работает компания «АэроКомпозит», строительством фюзеляжа занимается корпорация «Иркут» совместно с «ОКБ Яковлева». Лайнер вместимостью от 150 до 211 пассажиров придёт на смену советским «Ту», «Як» и «Ан». В настоящее время имеется уже 205 твёрдых заказов на МС-21.

Источник фото: inforeactor.ru

Источник: nnm.me

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