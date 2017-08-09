Лучшая лодка, лучший экипаж: хроника гибели атомной подводной лодки “Курск”

Трагедия, которая не должна повториться. 12 августа 2017 года, исполняется 17 лет со дня гибели подводной лодки “Курск”

Трагедия, которая потрясла мир. Семнадцать лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка “Курск”. Погиб весь экипаж – 118 человек. Как спасали и надеялись на чудо – в хронике:

12 августа

Во время учений Северного флота в Баренцевом море в установленное время атомная подводная лодка (АПК) К-141 “Курск” не вышла на связь. В районе, где находился “Курск”, в 23:44 (здесь и далее указано московское время – прим. ред.) был зафиксирован взрыв.

13 августа

На поиски “Курска” вышла группа кораблей под командованием адмирала Вячеслава Попова. Подводный крейсер был обнаружен лежащим на грунте на глубине 108 метров в 04.51. В 07.15 министр обороны Игорь Сергеев доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину.

14 августа

В этот день в 11.00 утра командование российского флота сделало первое официальное заявление о том, что АПЛ легла на дно. В заявлении было сказано, что с “Курском” поддерживается радиосвязь. Позже по заявлению представителя флота стало известно, что связь с людьми поддерживается только через перестукивание. Также было сказано, что опасности для жизни экипажа подлодки нет, а через спасательный аппарат “колокол” идет подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ.

После осмотра крейсера стало понятно, что “Курск” воткнулся в дно под углом 40 градусов. У подлодки разворочена носовая часть, выведена из строя всплывающая спасательная камера. Главком ВМФ адмирал Владимир Куроедов делает заявление, что шансов на спасение людей очень мало.

15 августа

15 августа Главный штаб ВМФ делает официальное заявление, что начинается спасательная операция. Экипаж АПЛ планировали эвакуировать при помощи спасательных снарядов. Суда аварийно-спасательной службы, атомный крейсер “Петр Великий” и еще около 20 кораблей и спасательных судов сосредоточились над местом трагедии. Однако тяжелые погодные условия не позволили начать спасательную операцию. Волнение моря в районе катастрофы составляло 4-5 баллов.

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Генеральный конструктор ЦКБ МТ “Рубин” Игорь Баранов признал, что воздуха на “Курске” хватит всего на 5-6 дней. В Москве создают правительственную комиссию по расследованию причин аварии крейсера. Возглавляет комиссию вице-премьер Илья Клебанов. В это же время в Брюсселе представители Министерства обороны РФ начали переговоры с НАТО.

В этот же день, 25 августа 2000 года, представителям СМИ заявили, что члены экипажа субмарины живы. Однако неизвестно, есть ли раненые и пострадавшие.

16 августа

Наконец-то погодные условия позволили начать спасательную операцию – волнение моря составило 2 балла. Со спасательного судна “Рудницкий” спущен глубоководный спасательный аппарат “Приз”. За ночь было принято несколько неудачных попыток проникнуть к лодке.

Адмирал Куроедов делает заявление, что Россия примет любую предложенную Западом помощь.

17 августа

К месту трагедии вышло норвежское судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием.

18 августа

Спасательная операция, которую продолжают российские спасатели, не дает результата.

19 августа

К месту катастрофы прибыло норвежское судно “Normand Pioneer” с британской спасательной мини-лодкой LR5. Стартовала новая, международная фаза операции по спасению экипажа “Курска”.

20 августа

Норвежские водолазы обследовали подводную лодку на предмет повреждений и наличия воздушных подушек в кормовых отсеках. Иностранным спасателям удалось разблокировать вентиль аварийно-спасательного люка. Но проникнуть на лодку не удалось. Они срочно изготовили специальный инструмент для вскрытия люка.

21 августа

Норвежцам удается вскрыть верхний спасательный люк девятого отсека. Шлюзовая камера пуста. После спасатели открывают внутренний люк девятого отсека. Внутри оказывается вода. Внутрь корпуса субмарины введена видеокамера. С ее помощью спасатели хотели определить состояние седьмого и восьмого отсеков “Курска”. В девятом отсеке крейсера обнаружено тело члена экипажа.

В этот же день начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил, что экипаж АПЛ К-141 “Курск” погиб.

22 августа

Владимир Путин своим указом объявил 23 августа днем траура. Президент России вылетел в Североморск, где встретился с родными и близкими погибших моряков. В СМИ появляется информация, что в порту норвежского города Берген находится американская подлодка “Мемфис”. Крейсер зашел в порт 18 августа для пополнения запасов.

23 августа

Этот день в России объявлен днем траура.

24 августа

Генеральный прокурор России Владимир Устинов объявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели субмарины.

26 августа

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа атомной подводной лодки “Курск” (посмертно). Звание Героя Российской Федерации присвоено капитану 1-го ранга Геннадию Лячину (посмертно). Остальные члены экипажа награждены “Орденом Мужества”. В этот же день Путин подписал Указ “Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера “Курск”.

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29 августа

В США признают, что в момент аварии “Курска” рядом с ним находились две американские субмарины. Но при этом они отрицают, что причиной катастрофы стало столкновение с одной из них.

19 сентября

Владимир Путин принял решение приступить к операции по подъему останков экипажа “Курска” и самого крейсера. Операция по подъему тел была намечена на октябрь-ноябрь 2000 года, по подъему субмарины – ориентировочно на сентябрь 2001 года.

25 октября

Начинается операция по подъему тел погибших моряков-подводников. В восьмой отсек затонувшей АПЛ спустился первый российский водолаз – мичман Сергей Шмыгин.

26 октября

В ночь на 26 октября водолазы осмотрели тела членов экипажа “Курска”. После взрыва в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках люди были живы. В кармане погибшего командира девятого отсека Дмитрия Колесникова нашли предсмертную записку. Вначале была опубликована только первая часть текста: “13.15. Весь личный состав из шестого, седьмого и восьмого отсеков перешел в девятый. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх”. Позже журналистам рассказали о второй части записки. Там было написано, что два-три человека пытались выйти из лодки через аварийно-спасательный люк, однако это не удалось, потому что отсек был заполнен водой.

29 октября

В Североморске на Приморской площади прошла ритуальная церемония прощания с четырьмя подводниками, которые погибли в результате катастрофы.

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В конце октября в Баренцевом море прекращены все работы в девятом отсеке лодки.

2 ноября

Начались и затем были прекращены работы по вскрытию корпуса в третьем отсеке. Отсек в тот же день законсервирован. Телекамеры показали “значительные разрушения, нагромождение аппаратуры, отсечных механизмов, фрагментов приборов”. В тот же день в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище прошли похороны капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова.

7 октября 2001 года

Началась операция по подъему АПЛ “Курск” со дна Баренцева моря.

22 октября 2001 года

Атомоход “Курск” установлен на киль-блоки в плавдоке номер 50 судоремонтного завода в Росляково. Для работы на субмарине были сформированы восемь следственных групп, они приступили к работе в полном объеме после полной откачки воды из подлодки. В состав групп включены специалисты Северного флота, представители Московского и Санкт-Петербургского военных округов.

27 октября 2001 года

Генеральный прокурор России заявляет, что визуальный осмотр атомохода позволяет заключить, что пожар происходил по всей лодке. В эпицентре температура достигала 8 тысяч градусов по Цельсию. Полностью водой лодка была заполнена максимум за восемь часов.

Из отсеков “Курска” за период осени 2000 года и осени-зимы 2001 года были извлечены и опознаны 115 из 118 погибших подводников.

26 июля 2002 года

Генеральный прокурор России сообщил, что гибель “Курска” произошла вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды, внутри четвертого торпедного аппарата, и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке АПЛ.

Устинов также заявил, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело по гибели атомохода “Курск” за отсутствием состава преступления.

По его словам, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, изготовление, эксплуатацию и установку торпеды, ставших причиной гибели “Курска”, нет состава преступления. Версия столкновения и версия мины исключена.

Гибель экипажа стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.

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Гибель «Курска»: кто нанёс смертельный удар?

Чем дальше уходит от нас эта дата, тем больше остается вопросов. Что же послужило причиной гибели лодки и ее экипажа? Кто погубил «Курск»?

Существует несколько версий. Одна из них – о торпедной атаке лодкой НАТО. Согласно ей, «Курск» спровоцировал одну из американских лодок на торпедную атаку в отношении себя. Есть версия о неисправной торпеде, якобы взорвавшейся в торпедном аппарате. Есть даже версия о диверсантах, которые, мол, пробрались на борт нашей подлодки. Но тайна того, что случилось 12 августа 2000 года, похоронена на дне Баренцева моря на глубине 104 метра в носовом торпедном отсеке, который так и не был поднят на поверхность.

Напомним, что подводная лодка «Курск» была поднята без носового отсека. Он был отпилен специальным устройством, а потом уничтожен специальным взрывом. Объясняли это тем, что на дне нельзя оставлять неразорвавшиеся торпеды. Возможно, это так, но этот взрыв окончательно похоронил все надежды узнать правду до конца.

Впрочем, кое что всё же мы знаем. На сегодняшний день совершенно точно известно, что «Курск» погубил взрыв боезапаса в носовом отсеке. Но вот что послужило причиной взрыва?

Главная версия следствия – в одном из торпедных аппаратов «Курска» взорвалась так называемая «толстушка» – перекисно-водородная торпеда. Следователи утверждают, что эта торпеда была старой, эксплуатировалась много лет, и от ее протечки и произошел взрыв. Но на случай протечки существовала целая система, которая стравливала находящуюся в таких торпедах перекись водорода. Даже если предположить, что система не сработала, и пожар всё же возник, взорваться от него боеголовка торпеды не могла.

Что же могло взорвать торпеду? Перед выстрелом она находится в замкнутом объеме торпедного аппарата, трубы чрезвычайно высокой прочности – фактически, пушечного ствола, который выстреливает торпеду в морскую среду сжатым воздухом. Этот аппарат имеет огромную прочность, но если при каком-то внешнем воздействии он будет резко смят, то произойдёт разрушение корпуса торпеды, разлив топлива и смешивание его с взрывчатым веществом торпеды, то есть, создадутся все условия для взрыва торпеды.

Известно, что при обследовании поднятого «Курска» была найдена крышка торпедного аппарата, которая была фактически вбита в переборку первого отсека. То есть, вылетела из торпедного аппарата с такой скоростью, что «впечаталась» в сталь переборки. Это значит, что в торпедном аппарате произошел мощный взрыв, и взрывная волна пошла в сторону отсека. Произойти это могло только в том случае, если внешняя крышка торпедного аппарата была либо смята, либо прижата чем-то таким, что не позволило взрыву, что называется, распространиться в обе стороны.

Из первой информации из района катастрофы мы знаем, что почти сразу после гибели подлодки «Курска» рядом с ней обнаруживались следы пребывания другой субмарины. Было упоминание о том, что обнаружен некий всплывший аварийный буй. Затем проскочила информация, что после гибели «Курска» в один из портов Норвегии, а затем и Англии, пришла поврежденная подводная лодка США. Могла ли эта лодка стать причиной гибели «Курска»?

Эксперты говорят, что на мелководье каменной банки, где погиб «Курск», вполне могла прятаться американская подводная лодка, наблюдавшая за нашими учениями. И готовившийся к пуску ракет, выходивший на боевой курс через этот мелководный район «Курск» вполне мог столкнуться с находящийся там американской АПЛ, что и привело к тому самому страшному поражению торпедного аппарата и последующему взрыву.

Американские АПЛ – это, так называемые, «однокорпусные» лодки, которые обладают очень прочным корпусом толщиной почти десять сантиметров. И этот корпус фактически мог стать бронированным тараном, который при столкновении с российской лодкой на большой скорости как бумагу смял легкий внешний корпус нашей «двухкорпусной» лодки и нанес смертельный удар по торпедным аппаратам, которые находятся в межкорпусном пространстве. Удар такой мощности вполне мог сдетонировать торпеду.

Допустимая версия? Безусловно! Но почему тогда через два дня после гибели «Курска» состоялся совершенно внезапный визит в Москву директора ЦРУ? Нам было объявлено, что это был плановый визит, но в графике директора ЦРУ такой визит не был обозначен. Так зачем же приезжал директор ЦРУ, и кто всё-таки убил «Курск»?

Владислав Шурыгин

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ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ТРАГЕДИИ

Правительственная комиссия под руководством Ильи Клебанова подписала итоговое заключение.

Подписание итогового документа, который поставил последнюю точку в расследовании причин гибели АПЛ «Курск», состоялось в субботу вечером. Однако детали заключения стали известны только в понедельник. Как оказалось, на акт, подписанный комиссией, наложен гриф «секретно», который будет снят не ранее чем через четверть века. Но само заключение о гибели субмарины засекречено не будет.

Как пояснил вице-адмирал Валерий Дорогин, гриф секретности наложен на акт комиссии, потому что в нем фигурируют секретные документы, такие как план проведения военно-морских учений или, например, правила хранения находившихся на «Курске» типов торпед.

Однако комиссия учла общественный интерес к трагедии в Баренцевом море и не стала налагать гриф «секретно» на само заключение.

Согласно этому документу, причиной гибели подлодки стала утечка перекиси водорода из торпеды SS-N-16 (по американской классификации). В советское время она проходила под грифом «Изделие № 398», а сейчас в российском флоте известна под кодом 65-76. Впрочем, моряки прозвали ее «Китом», а командование – «Толстой», потому что, по словам Дорогина, она действительно выглядит бочкообразно (диаметр торпеды – 650 мм).

С «Китами» постоянно случались чрезвычайные ситуации. Дело в том, что торпеды этого типа движутся за счет химической реакции (реагенты – перекись водорода и керосин). Как известно, перекись водорода легко разлагается на атомарный кислород и воду. А атомарный кислород – один из лучших окислителей. Но проблем с таким окислителем более чем достаточно – перекись такой концентрации может разлагаться даже самопроизвольно. И выделяющийся атомарный кислород окисляет и разрушает изнутри стенки емкости с перекисью.

Примерно то же самое произошло и с «Китом», который лежал в первом отсеке «Курска». Скорее всего, перекись проела внешнюю стенку торпеды и вступила в химическую реакцию с органической смазкой. Из-за этого и произошел первый, тепловой взрыв, который выбросил в отсек около 2 тонн смеси перекиси и керосина. Естественно, эта смесь тут же взорвалась.

«Даже обычная граната Ф-1, или «лимонка», в которой всего 75 граммов взрывчатки, разрушает всё в радиусе 20 метров, – говорит Дорогин. – А теперь представьте себе действие двух тонн взрывчатки в замкнутом пространстве. Я видел казенную часть находившегося рядом с местом взрыва торпедного аппарата. Она сделана из прекрасной стали, имеет толщину 40 мм и изначально сильно выгнута в сторону отсека. Так вот, представьте себе, что взрывом эту казенную часть вывернуло наизнанку и буквально затолкало в аппарат».

Первый отсек погиб мгновенно. То, что уцелело во втором отсеке, сплющило, когда сдетонировали остальные торпеды.

Как отметил вице-адмирал, он давно по характеру разрушений понял, что причина гибели «Курска» – взрыв торпеды. «Поэтому для меня и не стало неожиданностью заключение комиссии», – добавил вице-адмирал.

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