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Латвия, проблемки? Взлетели цены на кефирчик?

11:45. 9 августа 2017 Просмотров - 354 Нет комментариев Опубликовал:

Crop Import

Балтийские трудности на спад не идут. Ведь прибалты ошибочно посчитали, что антироссийские выпады и пакости им не навредят. Здесь они, конечно, серьезно просчитались. Снисходительное отношение Москвы к дурости «младшеньких» уже в прошлом. Теперь Латвия расхлебывает последствия своих ошибочных решений. Ведь кризис продолжается, а фермеры нищают, несмотря на то, что цены на их продукцию в стране растут. Парадокс?

Нет, просто наглость и желание получить сверхприбыль со стороны торговых сетей, в частности, на продаже молочной продукции. Латвийские производители, как известно, лишились выхода на российский рынок сбыта и вынуждены теперь работать на грани окупаемости. Кто-то еще держится, но часть фермеров уже разорилась.

При этом ценообразование на молочную продукцию в Латвии, несмотря на экономическое противостояние с Россией, формируется странным образом. Цены на молочко в торговых сетях растут, удваивая свое значение, но фермеры и молочные производители в Латвии зарабатывают, как и прежде. Так, Гунтис Гутманис, представитель Латвийского совета по сотрудничеству сельхозорганизаций оказался поражен этим экономическим «чудом».

Производители молочной продукции жалуются также на низкие закупочные цены, но представители того же Латвийского союза переработчиков молока, в частности председатель правления Янис Шолкс, утверждают, что за молоко фермерам платят европейскую цену. Мол, они даже производство наращивают, так что претензии необоснованные.

Примечание: по расчетам Центра содействия сельскохозяйственному рынку, во втором квартале по сравнению с первым в Латвии выросли цены на молочные продукты. Так, сметана с содержанием жира 25% подорожала на 11%, сливки Kārums — на 10%.

Если кому-то кажется, что рост цен на молочную продукцию не такая уж и большая проблема для латвийской экономики, то он ошибается.

После распада Советского Союза в этой республике дела шли довольно-таки неплохо. Наследие досталось неплохое, плюс накануне была проведена техническая модернизация и переоснащение в ряде отраслей: на швейных и текстильных предприятиях. Данный фактор, как и дешевая рабочая сила, сразу привлекли внимание со стороны европейских заказчиков.

Некоторое время власти упивались вступлением в Евросоюз, получали кредиты, сотрудничали с иностранными инвесторами и привыкали к роскоши, воруя из бюджета страны. Лица, близкие к власти, занимались приватизацией, в результате которой та же пищевая промышленность в 90-х гг. оказалась в руках премьера Латвии Андриса Шкеле: 80% предприятий по переработке молока, мяса, муки плюс кондитерские фабрики.

Народу власти обещали, что пищевая промышленность станет флагманом экономики, но соврали. Конкуренцию с Литвой и Польшей латыши проиграли из-за высоких цен на свою продукцию. Низкая продуктивность - одна из проблем, которая подкосит экономику страны.

По прогнозам Европейского центрального банка, Латвию, как и Литву с Эстонией, ждет нерадостное будущее: потеря конкурентоспособности. Расходы на работников растут, рост продуктивности замедлен. Безработица тоже растет: в 2016 году в Латвии этот показатель составил 9,6%, в Литве – 7,9%, в Эстонии – 6,8%. Добавьте сюда еще и трудовую миграцию.

Картина в целом сложилась нерадостная. Власти Латвии оказались неспособны действовать в национальных интересах, разрушив отношения с Россией в угоду чужим интересам. Хотели попасть в Европу и отреклись от общего прошлого с Россией? Их можно поздравить: все получилось.

Правда, не стоило ждать, что Москва будет молча терпеть хамство и вредительство. Убытки производителей молочной продукции в Латвии превысили 100 млн. евро за два года, что прошли после введения Россией продовольственного эмбарго. И – да, мы Вам не сочувствуем.

Поможет ли Европа Прибалтике? Насколько силен дух единства внутри Союза?

Пожалуй, ответ на этот вопрос был дан еще в 2014 году, когда ни БРЕКСИТа в проекте еще не было, ни особых проблем внутри Союза из-за введения антироссийских санкций не намечалось. Экс-глава МИД Польши Сикорский, во время встречи с главой концерна Orlen Яцеком Кравецом, от души обматерил соседку Латвии – Литву.

Литовцы были названы шляхтичем «ворами и мошенниками», которых следует «воспитать», а сама страна попала под определение «малюсенькой». Про Латвию не было сказано ни слова, но чем она отличается от своей соседки в этом плане? Тоже небольшая страна, пускай и с большими амбициями, но скромным потенциалом и проблемами в экономике, неэффективным государственным управлением и коррупцией.

Вывод: Прибалтика в экономическом плане Европе не интересна. Тащить на своих плечах балласт никто не желает. Местным производителям придется справляться своими силами, противостоя переработчиками и торговым спекулянтам, желающим нагреть на них ручки. Проблемы фермеров власти страны не волнуют, как, впрочем, и будущее Латвии. Зато с Россией поругались, потявкали в свое удовольствие. Глупцы и мазохисты…

 

Метки: антироссийские санкции, евросоюз, завышенные цены, Латвия, молоко, прибыль, фермеры
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