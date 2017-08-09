Кадры решают все
13:54. 9 августа 2017 Просмотров - 140 3 коммент. Опубликовал: brahman
Тут вчера всплыла тема, что муниципальный депутат Лефоротово некая Александра Андреева на сентябрьских выборах идет от КПРФ.
Причина такого внимания оказалась связана с тем, что данная депутатка выступала в поддержку фашистского режима на Украине (что кстати в корне противоречит официальной партийной линии), а также отметилась целым рядом заявлений аля "Эхо Москвы" на тему "проклятого советского прошлого. Ниже, несколько примеров.
Вчера всплыла информация, что в депутаты лефортовского района Москвы от КПРФ пытается пролезть вот такая мадам.
Разумеется, у этой истории может быть второе дно, так как основной деятельностью Андреевой является борьба с реновацией в Москве, чему посвящена значительная часть публикаций на ее странице.
Поэтому можно допустить, что эту историю специально раздули, чтобы нанести удар по противникам реновации, но тут как говорится даже ничего придумывать не надо было – гражданка несет обжигающую ПРАВДУ прямо на своих страницах в соц.сетях. Но даже если предположить, что основной мотив, это не ее взгляды, а реновация, то все равно остается вопрос – что человек с такими взглядами делает в КПРФ? Гражданка органично бы смотрелась в каком-нибудь "Яблоке" или у Навального, но в КПРФ?
Райком уже совсем видимо не проверяет политические кадры, которые как говорил товарищ Сталин решают все. Я тут могу лишь напомнить недавнюю историю с советниками бывшего севастопольского губернатора Меняйло, которые стали известны как "два Эдуарда" http://colonelcassad.livejournal.com/260
Ошибаться не зазорно, сила партии как говорил товарища Сталин не в том, что она не ошибается (как недавно ошибочно заявлял Володин http://colonelcassad.livejournal.com/358
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Не нужно смотреть как называется партия в Думе. Они все одинаковые. Как правило это отстойники. В КПРФ мы видели Вороненкова и других. В ЕД Максакову, гражданку Германии. Не кадры решают. Решают деньги за которые думские партии протаскивают в Думу и другие выборные органы кого попало. У половины думских ЕДРосов семьи живут за границей на ПМЖ. А уж о региональных собраниях и говорить не приходится.
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