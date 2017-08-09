Ферапонт Головатый: как советский пчеловод покупал истребители для фронта
09:07. 9 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Не всем известно, что в годы Великой Отечественной войны любой гражданин Советского Союза мог купить боевую технику. Танки и самолеты приобретались, понятное дело, не ради того, чтобы во двор поставить, а в благотворительных целях, на нужды армии. Из своих личных сбережений советские граждане оплатили, по позднейшим подсчетам, почти год войны! Основоположником этого движения в поддержку родной армии стал саратовский колхозник, пасечник Ферапонт Головатый.
С чего все началось
В 1941 году Ферапонту Головатому исполнился 51 год. На фронт его не призвали, он остался дома с тремя дочками и девятью внуками. Три зятя ушли на фронт. Очень может быть, что Ферапонт Петрович и сам был бы не против взять в руки оружие, но на кого такую ораву оставишь? Да и навоевался он уже к тому времени. За спиной у Ферапонта Головатого к тому времени была Первая мировая, в годы которой он служил в лейб-гвардии кирасирском Его Величества полку, воевал в составе пулеметной команды, был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й, 4-й степеней. В Гражданскую Головатый был командиром эскадрона Первой конной армии.
Но и оставшись в своем колхозе «Стахановец» на хуторе Степной Ново-Покровского района Саратовской области, где он работал пчеловодом, Ферапонт Петрович как мог, трудился для победы. В декабре 1942 года Ферапонт Головатый выехал на рынок в город Саратов, от хутора Степной – 200 километров, чтобы продать мед. Меда Головатый в тот год накачал аж 2 центнера. Стоил он недешево: до 900 рублей за килограмм. Удачно расторговавшись, и набрав, безо всякого преувеличения, мешок денег, Головатый отправился к директору Саратовского авиазавода.
А почем у вас самолет?
Директор завода Израиль Соломонович Левин был немало удивлен, когда к нему в кабинет явился незнакомый человек с целым заплечным мешком денег. «Желаю самолет для фронта купить, — заявил гость, — вот, деньги со мной!». Самолет стоил 100 тысяч рублей, фактически – один центнер меда.
В то время было нередким делом, когда самолеты и другую боевую технику приобретали для фронта трудовые коллективы. Но чтобы вот так, один человек, на свои личные сбережения! Удивленный директор позвонил в обком, оттуда – в Москву. И вскоре пришла телеграмма: «Военный совет ВВС КА сердечно благодарит Ф.П.Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в Госбанк, в фонд обороны. Копию квитанции вручить военпреду завода, выделить один из боевых облетанных самолетов «Як-1», написав на фюзеляже то, что просит колхозник».
Внучка Ферапонта Головатого Лидия Сергеевна Тюрникова вспоминала позднее, что дед по поводу своего решения ни с кем не советовался. Просто поставил семью перед фактом, и все. Конечно, родные были не в восторге: полный дом малых детей, и всех кормить-одевать надо, какой тут самолет? Но Головатый стоял на своем твердо. «Ничего ты, Маруся, в политике не смыслишь, если немцы возьмут Сталинград — нам всем хана!» — говорил он жене. Кроме того, Ферапонт Петрович был, как говорят его близкие, сильно неравнодушен к авиации.
Поступок Головатого немедленно подняла на щит советская пропаганда. В некоторых газетах писали даже, что он купил самолет едва ли не на последние деньги. Это, конечно, не совсем так. В доме у Ферапонта Петровича водилась и картошка, и капуста, и свекла, так что, многочисленное семейство зиму пережило хоть и не роскошно, но не голодно.
Первый самолет
Приобретая самолёт для армии, Головатый поставил единственное условие: чтобы на нем летал земляк, саратовец. Через месяц, в январе 1943 года саратовскому летчику, майору Б. Н. Еремину был передан самолет Як-1 с дарственной надписью на борту: «Летчику Сталинградского фронта, гвардии майору Еремину от колхозника колхоза «Стахановец» тов. Головатого». Еремин впоследствии стал генерал-лейтенантом авиации, Героем Советского Союза. Самолет отлетал славный боевой путь от Сталинграда до Крыма. Еремин воевал так умело, что ни разу не был сбит.
Уже после освобождения Севастополя, в 1944 году, самолет обследовали и признали его выработавшем ресурс и к полетам более негодным. Однако, боевую машину не утилизировали, а отправили в Саратов на специальной платформе. Там, в Саратове, она был выставлена на площадь для всеобщего обозрения, чтобы все видели надпись на фюзеляже.
Второй самолет
Головатый никак не мог допустить, чтобы Еремин остался без новой боевой машины. «Как же так, — сокрушался он, — война еще не кончилась, а самолет уже не летает!». Пришлось снова писать товарищу Сталину, и просить, чтобы новый самолет, который намеревался приобрести Головатый, достался не кому-нибудь, а снова – летчику Еремину. Просьба неугомонного пасечника была выполнена.
Головатый приобрел Як-3 – по тем временам, новейшую модель. И этот самолет был передан майору Борису Еремину, специально для такого дела прибывшему с фронта. На фюзеляже вновь красовалась надпись: «От Ферапонта Петровича Головатого 2й самолет на окончательный разгром врага».
Рука у пасечника оказалась легкой. Этот самолет, как и предыдущий, ни разу не был сбит, и Еремин встретил с ним день Победы в Праге.
Надо сказать, что за свой поступок Головатый получил-таки награду от государства: 4 детских шубки и несколько пар детских же валенок. Эти обновы в годы войны были очень и очень нелишними для семьи, где росло столько детей.
Источник: http://www.perunica.ru/istoria/9311-ferapont-golovatyy-kak-sovetskiy-pchelovod-pokupal-istrebiteli-dlya-fronta.html