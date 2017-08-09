Ферапонт Головатый: как советский пчеловод покупал истребители для фронта

Не всем известно, что в годы Великой Отечественной войны любой гражданин Советского Союза мог купить боевую технику. Танки и самолеты приобретались, понятное дело, не ради того, чтобы во двор поставить, а в благотворительных целях, на нужды армии. Из своих личных сбережений советские граждане оплатили, по позднейшим подсчетам, почти год войны! Основоположником этого движения в поддержку родной армии стал саратовский колхозник, пасечник Ферапонт Головатый.В 1941 году Ферапонту Головатому исполнился 51 год. На фронт его не призвали, он остался дома с тремя дочками и девятью внуками. Три зятя ушли на фронт. Очень может быть, что Ферапонт Петрович и сам был бы не против взять в руки оружие, но на кого такую ораву оставишь? Да и навоевался он уже к тому времени. За спиной у Ферапонта Головатого к тому времени была Первая мировая, в годы которой он служил в лейб-гвардии кирасирском Его Величества полку, воевал в составе пулеметной команды, был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й, 4-й степеней. В Гражданскую Головатый был командиром эскадрона Первой конной армии.Но и оставшись в своем колхозе «Стахановец» на хуторе Степной Ново-Покровского района Саратовской области, где он работал пчеловодом, Ферапонт Петрович как мог, трудился для победы. В декабре 1942 года Ферапонт Головатый выехал на рынок в город Саратов, от хутора Степной – 200 километров, чтобы продать мед. Меда Головатый в тот год накачал аж 2 центнера. Стоил он недешево: до 900 рублей за килограмм. Удачно расторговавшись, и набрав, безо всякого преувеличения, мешок денег, Головатый отправился к директору Саратовского авиазавода.Директор завода Израиль Соломонович Левин был немало удивлен, когда к нему в кабинет явился незнакомый человек с целым заплечным мешком денег. «Желаю самолет для фронта купить, — заявил гость, — вот, деньги со мной!». Самолет стоил 100 тысяч рублей, фактически – один центнер меда.В то время было нередким делом, когда самолеты и другую боевую технику приобретали для фронта трудовые коллективы. Но чтобы вот так, один человек, на свои личные сбережения! Удивленный директор позвонил в обком, оттуда – в Москву. И вскоре пришла телеграмма: «Военный совет ВВС КА сердечно благодарит Ф.П.Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в Госбанк, в фонд обороны. Копию квитанции вручить военпреду завода, выделить один из боевых облетанных самолетов «Як-1», написав на фюзеляже то, что просит колхозник».Внучка Ферапонта Головатого Лидия Сергеевна Тюрникова вспоминала позднее, что дед по поводу своего решения ни с кем не советовался. Просто поставил семью перед фактом, и все. Конечно, родные были не в восторге: полный дом малых детей, и всех кормить-одевать надо, какой тут самолет? Но Головатый стоял на своем твердо. «Ничего ты, Маруся, в политике не смыслишь, если немцы возьмут Сталинград — нам всем хана!» — говорил он жене. Кроме того, Ферапонт Петрович был, как говорят его близкие, сильно неравнодушен к авиации.Поступок Головатого немедленно подняла на щит советская пропаганда. В некоторых газетах писали даже, что он купил самолет едва ли не на последние деньги. Это, конечно, не совсем так. В доме у Ферапонта Петровича водилась и картошка, и капуста, и свекла, так что, многочисленное семейство зиму пережило хоть и не роскошно, но не голодно.Приобретая самолёт для армии, Головатый поставил единственное условие: чтобы на нем летал земляк, саратовец. Через месяц, в январе 1943 года саратовскому летчику, майору Б. Н. Еремину был передан самолет Як-1 с дарственной надписью на борту: «Летчику Сталинградского фронта, гвардии майору Еремину от колхозника колхоза «Стахановец» тов. Головатого». Еремин впоследствии стал генерал-лейтенантом авиации, Героем Советского Союза. Самолет отлетал славный боевой путь от Сталинграда до Крыма. Еремин воевал так умело, что ни разу не был сбит.Уже после освобождения Севастополя, в 1944 году, самолет обследовали и признали его выработавшем ресурс и к полетам более негодным. Однако, боевую машину не утилизировали, а отправили в Саратов на специальной платформе. Там, в Саратове, она был выставлена на площадь для всеобщего обозрения, чтобы все видели надпись на фюзеляже.Головатый никак не мог допустить, чтобы Еремин остался без новой боевой машины. «Как же так, — сокрушался он, — война еще не кончилась, а самолет уже не летает!». Пришлось снова писать товарищу Сталину, и просить, чтобы новый самолет, который намеревался приобрести Головатый, достался не кому-нибудь, а снова – летчику Еремину. Просьба неугомонного пасечника была выполнена.Головатый приобрел Як-3 – по тем временам, новейшую модель. И этот самолет был передан майору Борису Еремину, специально для такого дела прибывшему с фронта. На фюзеляже вновь красовалась надпись: «От Ферапонта Петровича Головатого 2й самолет на окончательный разгром врага».Рука у пасечника оказалась легкой. Этот самолет, как и предыдущий, ни разу не был сбит, и Еремин встретил с ним день Победы в Праге.Надо сказать, что за свой поступок Головатый получил-таки награду от государства: 4 детских шубки и несколько пар детских же валенок. Эти обновы в годы войны были очень и очень нелишними для семьи, где росло столько детей.