Белый дом отдаст Афганистан на откуп убийцам из Blackwater

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс потирает руки, предвкушая прибыли от участия в афганской кампании. Американцы, по мнению президента США Дональда Трампа, проигрывают войну. Значит, пора что-то менять… Ничего умнее, как отправить в эту страну наемных убийц порезвиться, видимо, в голову американских чиновников не пришло.

Теперь администрация Белого дома решает, стоит ли передать большую часть действий в этой стране частным военным подрядчикам? Над головой командующего войсками США генерала Джона Николсона уже нависла угроза увольнения, а союзники по НАТО фактически признаны балластом.

Если будет принято положительное решение, то афганские территории оккупируют порядка 5,5 тыс. частных подрядчиков. В прошлом – бывшие спецназовцы, который якобы станут работать консультантами боевых войск Афганистана. Добавится еще и частный воздушный флот, в который войдет 90 самолетов. Правда, не все в восторге от данного плана.

Советники президента по нацбезопасности Герберт Макмастер и министр обороны США Джеймс Мэттис высказывают опасения. Вероятно, полагают, что контролировать «частников» весьма проблематично. Красивые слова о сотрудничестве подрядчиков с афганскими властями и координации усилий всего лишь слова. История Blackwater знает достаточно примеров, когда ее спецы массово уничтожали мирное население.

Но Принс еще может получить «добро» и отправить в Афганистан своих подчиненных. Дело в деньгах: план с участием Blackwater сэкономит казне порядка 30 млрд. долларов. Заманчивое предложение? Да, ведь руководство США всегда закрывало глаза на убийства невинных людей. Главное, добиться поставленных геополитических целей. Любой ценой, любым способом. Что им человеческие жизни?

Преступления, за которые Blackwater не понесла наказания:

Ирак, 2005-2007 гг. Весной 2005 года сотрудники военной компании убили главу семьи, ранили его жену и малолетнюю дочь. Осенью 2007 года на площади Насур в Багдаде ими были убиты 17 и ранены 18 мирных иракцев. Имеется еще 14 инцидентов, в результате которых погибло 10 и ранено 7 иракцев. Американские вояки не понесли даже фиктивного наказания.

Власти США не хотели подорвать боевой дух преступников, наплевав и на требование иракского правительства об уходе компании с территории страны. Наоборот, даже продлили с ней контракт еще на год. Впрочем, т.н. «охранники» не церемонятся и с военными США, периодически укладывая их штабелями на пыльных дорогах, как это случилось в 2006 году в Ираке.

Об отношении американских вояк и спецов из американских ЧВК к местному населению высказался российский военный политолог Александр Перенджиев. Стоит отметить, что, как говорится, не в бровь, а в глаз.

Недоразвитым аборигенам запрещено возмущаться и жаловаться на отношение американских военных, а только молча терпеть насилие. Только одна проблема: союзникам надоело терпеть. Так, японцы на Окинаве уже устали от того, что их детей и женщин убивают и насилуют безнаказанно.

А теперь вспомним про талибов, которые никогда не были слабыми и мягкотелыми противниками. Сотрудников ЧВК они станут уничтожать всевозможными способами, а те, как всегда, будут отрываться на мирных людях. Если Белый дом спустит на афганцев своего цепного пса, значит, объявит войну на уничтожение местного населения. Разве откажутся в Вашингтоне так просто от героинового рая? Это же колоссальные прибыли.

Кроме того, Штаты хотят иметь больше влияния на внутрирегиональные процессы. Как поведет себя Москва в случае прихода Blackwater на афганские земли? Это интересный вопрос, на который нет точного ответа.

В регионе царит неопределенность именно потому, что здесь сходятся интересы таких мировых держав, как Россия, Китай и США. Афганистан же занимает стратегически важное географическое положение: граничит с южными республиками СНГ. На его территории также ведется борьба с международным терроризмом (ИГ). Не забудем и про наркотрафик.

России же важно устранить угрозу своей нацбезопасности. Это можно сделать в одном случае: упрочить позиции центральной власти в стране и помешать Западу натравить на нас террористов.

Ясно одно: геополитические игры продолжатся, а сколько при этом пострадает мирных афганцев неизвестно. Вот только вина за их гибель ляжет на США, в очередной раз, подтвердив тот факт, что Белый дом всегда играет грязно.