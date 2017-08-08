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Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону (фото и видео)

09:23. 8 августа 2017 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал:

Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону (фото и видео)

Вот и начался финальная стадия монтажа железнодорожной арки Керченского моста.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Железнодорожный арочный пролет моста через Керченский пролив сняли со стапеля и начали перемещать к месту погрузки на плавсистему, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону (фото и видео)

Ранее строители сообщили о доставке в Керчь первой плавсистемы, предназначенной для доставки арок моста через Керченский пролив с места их сборки на керченском берегу к месту монтажа на фарватерные опоры. Вторая плавсистема отправится с места изготовления на Севморзаводе в начале будущей недели.

"Строители передвигают пролет весом более шести тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров. Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив", — сообщили в инфоцентре.

Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону (фото и видео)

Операция началась сразу после того, как представители подрядчика, группы авторского надзора и строительного контроля заказчика подписали итоговый акт о технической готовности арочного пролета.

Железнодорожная арка полностью готова к установке на опоры, она состоит из более чем 400 крупных элементов. Для ее сборки выполнено почти четыре километра стыковых швов первой категории, закручено свыше 600 тысяч штук (или 380 тонн) высокопрочных болтов. В ходе сборки специалисты службы контроля качества провели более 100 освидетельствований скрытых работ.

Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону (фото и видео)

Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на специальных салазках — металлоконструкциях с полированным листом. Когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему.

Длина пролета — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Ширина по осям арок — 20 метров по затяжке, пять метров в замке (верхняя точка). Общий вес — более шести тысяч тонн. Движение поездов осуществляется по двум путям. В пролетном строении предусмотрены смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащита и заземление, система мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационная и судовая сигнализации, система централизации и блокировки (СЦБ), связь и опоры освещения, архитектурная подсветка.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Источник: nnm.me

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