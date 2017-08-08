Главная » История, Мировоззрение, Политика

«Закон о трёх колосках»

09:22. 8 августа 2017 Просмотров - 337 8 коммент. Опубликовал:

«Закон о трёх колосках»

7 августа 1932 года Совет народных комиссаров совместно с ЦИК СССР принял постановление, ужесточающие ответственность за хищение социалистической собственности. «Идя навстречу требованиям рабочих и колхозников», его подписали председатель Центрального исполнительного комитета – «всесоюзный староста» Михаил Калинин и председатель Совнаркома товарищ Молотов (он же Скрябин).

«Закон о трёх колосках»

«Закон о трёх колосках»

Имущество колхозов и кооперативов (в том числе урожай на полях), а также перевозимые грузы приравнивались к государственному имуществу. Его хищение (даже колосков с поля) каралось «высшей мерой социальной защиты» – расстрелом с конфискацией всего имущества. При наличии смягчающих обстоятельств преступники могли быть приговорены к лишению свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией. Акты амнистии к расхитителям социалистической собственности не применялись.

Понятые во дворе крестьянина при поиске хлеба в одном из сел Гришинского района Донецкой области

«Закон о трёх колосках»

Одновременно была объявлена «решительная борьба с противообщественными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилие и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза». Эти деяния приравнивались к государственным преступлениям. Зачинщикам Совнарком обещал «меры судебной репрессии» – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь.

В блатной среде постановление именовали «указ 7-8». Именно под таким названием оно стало известно и советскому зрителю благодаря телефильму «Место встречи изменить нельзя», поставленному по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Капитан Жеглов обещал («шил») 10 лет лагерей Ручечникову, взятому при краже шубы английского посла, за которую дирекция Большого театра (то есть государство) должна была бы выплачивать компенсацию.

«Закон о трёх колосках»

«Закон о трёх колосках»

«Закон о трёх колосках»

На практике, за хищение хотя бы трех колосков с колхозного поля (не говоря уж о более крупных кражах) новый закон предусматривал расстрел с конфискацией имущества, который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменён на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве "меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны «кулацких элементов» предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии. Так был запущен кровавый маховик большевистского террора.

Интересно, что в июле 1936 года генпрокурор СССР А. Я. Вышинский подготовил докладную записку с крайне занимательной статисткой: прокуратура СССР проверила 115 тысяч приговоров, вынесенных по "указу «7-8», и более чем в 91 тыс. случаев применение этого указа было признано неправильным и преступным. На основании этих проверок Вышинский в 1936 году предлагал реабилитировать 37 тысяч незаконно расстрелянных человек (всего по этому закону в 1932—1939 гг. было осуждено 183 тысяч человек). Сталин поступил сообразно логике власти: о реабилитации было велено забыть, все следователи и судьи, допустившие "перегибы", сами отправились в расстрельные подвалы. Согласитесь, это был более чем поучительный урок для нынешних парламентариев, пачками принимающих законы.

«Закон о трёх колосках»

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Законы диалектики ч.1 Диалектика, как ключ Познания
... систем - взаимоимосвязи всех трёх законов диалектики с объединяющим их ...взаимосвязь всех трёх законов диалектики с объединяющим их четвёртым закономзаконом единства ...был убран из сокровищницы трёх диалектических законов, поскольку идеологически НЕВЕРНО...
Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки.
... семи, шести, пяти, четырёх, трёх, двух форм материй нашего типа...что в природе всё подчиняется законам гармонии (законам «золотого сечения», качественной симметрии...симметрии структуры додекаэдра сосредоточено решение трёх извечных проблем математики – Счёта,...
Германия 30-х годов: Мораль, закон, порядок – всё было разрушено прессой
... порнографией, захлёстывающей публику. Мораль, закон, порядок – всё было разрушено...состоит из самих братьев, трёх других иудеев и двух, ...разберём работы и значение трёх иудеев, которые в течение... он яростно выступает против закона, который защищает жизнь ещё ...
История антисталинских мифов – «Закон о пяти колосках»
... работы на срок до трёх месяцев. Совершённое повторно, ... до времени сверхгуманность советских законов компенсировалась неформальными способами. Составлявшие...старой российской традицией, суровость закона компенсировалась необязательностью его исполнения:...
Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки. Ч.3.
..., состоит из гармонично строенных, трёх треугольников, ограниченных кругом. Догадываются-ли... Земле подчинено закону Октавы. Закон Октавы является отражением законов математической симметрии ...так же можно назвать законом октавы. По закону Октавы, контуры пяти...
Россия. Новые законы Нового года
...на восстановление государственного суверенитета России... Законы и правила, которые вступают ... правоохранительных органов. Принятие этого закона было вызвано необходимостью хоть как... с детьми в возрасте до трёх лет, военнослужащих, инвалидов первой...

8 коммент.»

  • 3933 1921
    Николай 8 августа 2017 в 9:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А при чём здесь колоски? Хватит врать! В одном из колхозов в 30-х годах ночью был со склада украден свежий урожай колхозного зерна. Председатель, толковый муж, выстроил вместе с милицией утром всех колхозников и попросил вывернуть карманы. Конечно, у тех кто крал, зерно попало и в карманы. Отсюда и легенда о трёх колосках.

    Ответить
    • 3789 2341
      рысь Николай 8 августа 2017 в 12:56 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      1)Воровство колхозного имущества было и совсем не в тех масштабах, на которые намекает автор выражения «о трех колосках».

      2)Наиболее опасным было воровство самих колхозников, особенно руководства колхоза, т.к. компрометировало принцип распределения по труду и подрывало личную заинтересованность колхозников. Многочисленные факты бесхозяйственности во многих первых колхозах имели своей причиной именно это.

      3)Прямым результатом подобного воровства и последующего подрыва заинтересованности колхозников было резкое снижение сельскохозяйственного производства, что в условиях хронического недостатка продуктов в начале 1930-х гг. могло быть (а, по-моему, и было) одной из причин голода.

      4)Поэтому подобное воровство приводило к политическим последствиям: компрометировало политику руководства страны, обостряло ситуацию в деревне и в продовольственном снабжении.

      5)Поэтому советское правительство придало политический характер постановлению об охране колхозной собственности, приравняв по степени защиты колхозную собственность к собственности государственной.

      6)Объективно постановление об охране социалистической собственности должно было резко сократить масштабы воровства в колхозах, повысить заинтересованность колхозников в результатах своего труда, произвести ротацию управленческого колхозного звена на более честные и хозяйственные кадры.

      7)Объективно закон «о трех колосках» был направлен против голода 1932/33 г.

      Ответить
      • 3789 2341
        рысь рысь 8 августа 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        «Ошибочно думать, что комиссионки продавали только ширпотреб. В них существовали специальные отделы продажи стали, алмазов, деталей, проводов, станков и машинного оборудования. Тот же магазин на Красной Пресне продал Туркменской высшей сельскохозяйственной школе, Черкизовской авторемонтной мастерской Метростроя и другим организациям 183 пуда стали и на 300 тыс. рублей фрезерных, револьверных и токарных станков. Покупателями сырья и средств производства являлись учреждения и организации, а поставщиками могли быть и частные лица (воровали ведь не только галоши). Выявление «собственников средств производства» затруднялось тем, что товар сдавался под вымышленными именами и адресами. Магазин часто в таких случаях выступал лишь посредником между владельцем товара и агентом государственного учреждения, покупавшим его. Сделка лишь оформлялась через магазин, товар же хранился на частных квартирах. Бумаги в магазине составлялись так, что определить, сколько продано, кому и от кого, было порой невозможно».

        Ответить
  • 1121 945
    Yuri 8 августа 2017 в 9:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это было очень сложное время.

    Ответить
    • 383 333
      макс Yuri 8 августа 2017 в 12:30 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      А времена простыми не бывают особи но у нас в России па крайней мере последние 300 лет

      Ответить
    • 2358 82
      Михаил Yuri 8 августа 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Какое сложное время???!!! Крестьянство нагло обманули(мягко говоря). Землю поделенную в 1917м отобрали, урожай отобрали, заставили как рабов вкалывать на этой земле за палочки в тетрадке председателя(трудодни). А если голодаешь, то сдохни, но выращенный тобой хлеб не трогай.

      Ответить
  • 2358 82
    Михаил 8 августа 2017 в 12:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ублюдочная власть, ублюдочные законы.

    Ответить
  • 531 413
    Oleg 8 августа 2017 в 13:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Где-то читал, что “колоски” эти назывались пыреем. Это растение считается злостным сорняком и росло и растёт оно на колхозных полях, его и собирали. Т.к. на самом деле это лекарственное растение. Про исполбзование его вместо культурных растений на муку не могу сказать, не знаю. Возможно, это был просто повод, а не преступление.
    Справка. Пырей используется в медицине как лекарственное растение. В корневищах содержатся крахмал, сахара, аскорбиновая кислота, каротин, слизь, а также малоизученные гликозиды. В качестве лекарства используют корневище, которое надо собирать либо ранней весной, либо поздней осенью. Обладает обволакивающим, мочегонным, кровоостанавливающим, отхаркивающим и потогонным действием.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>