«Закон о трёх колосках»
7 августа 1932 года Совет народных комиссаров совместно с ЦИК СССР принял постановление, ужесточающие ответственность за хищение социалистической собственности. «Идя навстречу требованиям рабочих и колхозников», его подписали председатель Центрального исполнительного комитета – «всесоюзный староста» Михаил Калинин и председатель Совнаркома товарищ Молотов (он же Скрябин).
Имущество колхозов и кооперативов (в том числе урожай на полях), а также перевозимые грузы приравнивались к государственному имуществу. Его хищение (даже колосков с поля) каралось «высшей мерой социальной защиты» – расстрелом с конфискацией всего имущества. При наличии смягчающих обстоятельств преступники могли быть приговорены к лишению свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией. Акты амнистии к расхитителям социалистической собственности не применялись.
Понятые во дворе крестьянина при поиске хлеба в одном из сел Гришинского района Донецкой области
Одновременно была объявлена «решительная борьба с противообщественными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилие и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза». Эти деяния приравнивались к государственным преступлениям. Зачинщикам Совнарком обещал «меры судебной репрессии» – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь.
В блатной среде постановление именовали «указ 7-8». Именно под таким названием оно стало известно и советскому зрителю благодаря телефильму «Место встречи изменить нельзя», поставленному по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Капитан Жеглов обещал («шил») 10 лет лагерей Ручечникову, взятому при краже шубы английского посла, за которую дирекция Большого театра (то есть государство) должна была бы выплачивать компенсацию.
На практике, за хищение хотя бы трех колосков с колхозного поля (не говоря уж о более крупных кражах) новый закон предусматривал расстрел с конфискацией имущества, который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменён на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве "меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны «кулацких элементов» предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии. Так был запущен кровавый маховик большевистского террора.
Интересно, что в июле 1936 года генпрокурор СССР А. Я. Вышинский подготовил докладную записку с крайне занимательной статисткой: прокуратура СССР проверила 115 тысяч приговоров, вынесенных по "указу «7-8», и более чем в 91 тыс. случаев применение этого указа было признано неправильным и преступным. На основании этих проверок Вышинский в 1936 году предлагал реабилитировать 37 тысяч незаконно расстрелянных человек (всего по этому закону в 1932—1939 гг. было осуждено 183 тысяч человек). Сталин поступил сообразно логике власти: о реабилитации было велено забыть, все следователи и судьи, допустившие "перегибы", сами отправились в расстрельные подвалы. Согласитесь, это был более чем поучительный урок для нынешних парламентариев, пачками принимающих законы.
Источник: nnm.me
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А при чём здесь колоски? Хватит врать! В одном из колхозов в 30-х годах ночью был со склада украден свежий урожай колхозного зерна. Председатель, толковый муж, выстроил вместе с милицией утром всех колхозников и попросил вывернуть карманы. Конечно, у тех кто крал, зерно попало и в карманы. Отсюда и легенда о трёх колосках.
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1)Воровство колхозного имущества было и совсем не в тех масштабах, на которые намекает автор выражения «о трех колосках».
2)Наиболее опасным было воровство самих колхозников, особенно руководства колхоза, т.к. компрометировало принцип распределения по труду и подрывало личную заинтересованность колхозников. Многочисленные факты бесхозяйственности во многих первых колхозах имели своей причиной именно это.
3)Прямым результатом подобного воровства и последующего подрыва заинтересованности колхозников было резкое снижение сельскохозяйственного производства, что в условиях хронического недостатка продуктов в начале 1930-х гг. могло быть (а, по-моему, и было) одной из причин голода.
4)Поэтому подобное воровство приводило к политическим последствиям: компрометировало политику руководства страны, обостряло ситуацию в деревне и в продовольственном снабжении.
5)Поэтому советское правительство придало политический характер постановлению об охране колхозной собственности, приравняв по степени защиты колхозную собственность к собственности государственной.
6)Объективно постановление об охране социалистической собственности должно было резко сократить масштабы воровства в колхозах, повысить заинтересованность колхозников в результатах своего труда, произвести ротацию управленческого колхозного звена на более честные и хозяйственные кадры.
7)Объективно закон «о трех колосках» был направлен против голода 1932/33 г.
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«Ошибочно думать, что комиссионки продавали только ширпотреб. В них существовали специальные отделы продажи стали, алмазов, деталей, проводов, станков и машинного оборудования. Тот же магазин на Красной Пресне продал Туркменской высшей сельскохозяйственной школе, Черкизовской авторемонтной мастерской Метростроя и другим организациям 183 пуда стали и на 300 тыс. рублей фрезерных, револьверных и токарных станков. Покупателями сырья и средств производства являлись учреждения и организации, а поставщиками могли быть и частные лица (воровали ведь не только галоши). Выявление «собственников средств производства» затруднялось тем, что товар сдавался под вымышленными именами и адресами. Магазин часто в таких случаях выступал лишь посредником между владельцем товара и агентом государственного учреждения, покупавшим его. Сделка лишь оформлялась через магазин, товар же хранился на частных квартирах. Бумаги в магазине составлялись так, что определить, сколько продано, кому и от кого, было порой невозможно».
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Это было очень сложное время.
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А времена простыми не бывают особи но у нас в России па крайней мере последние 300 лет
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Какое сложное время???!!! Крестьянство нагло обманули(мягко говоря). Землю поделенную в 1917м отобрали, урожай отобрали, заставили как рабов вкалывать на этой земле за палочки в тетрадке председателя(трудодни). А если голодаешь, то сдохни, но выращенный тобой хлеб не трогай.
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Ублюдочная власть, ублюдочные законы.
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Где-то читал, что “колоски” эти назывались пыреем. Это растение считается злостным сорняком и росло и растёт оно на колхозных полях, его и собирали. Т.к. на самом деле это лекарственное растение. Про исполбзование его вместо культурных растений на муку не могу сказать, не знаю. Возможно, это был просто повод, а не преступление.
Справка. Пырей используется в медицине как лекарственное растение. В корневищах содержатся крахмал, сахара, аскорбиновая кислота, каротин, слизь, а также малоизученные гликозиды. В качестве лекарства используют корневище, которое надо собирать либо ранней весной, либо поздней осенью. Обладает обволакивающим, мочегонным, кровоостанавливающим, отхаркивающим и потогонным действием.