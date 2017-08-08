Возврат к самодержавию
19:32. 8 августа 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Забытая реальность
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Иван Грозный создал народную монархию. Новый монарх должен обладать Русским Духом, при этом старая элита должна быть ликвидирована физически. Как это сделали большевики после 1917 года. Разьяренный народ убивал всех подряд представителей старой власти. Никакие выборы и переговоры с узурпаторами власти недопустимы.