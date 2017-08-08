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Возврат к самодержавию

19:32. 8 августа 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:


Tags: общество, политика, самодержавие

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: общество, политика, самодержавие
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Один комментарий»

  • 1677 322
    nikolay 8 августа 2017 в 21:28 Ссылка Пометить
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    Иван Грозный создал народную монархию. Новый монарх должен обладать Русским Духом, при этом старая элита должна быть ликвидирована физически. Как это сделали большевики после 1917 года. Разьяренный народ убивал всех подряд представителей старой власти. Никакие выборы и переговоры с узурпаторами власти недопустимы.

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